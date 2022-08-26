護眼｜5族群易黃斑部病變需定期檢查　3重點這樣補充葉黃素才有效

聽說維他命D可以增強免疫、抗氧化，對抗新冠肺炎很需要，很多人想要多補充維他命D都趕快找時間曬太陽，在這次台灣網絡節目《如果雲知道》中，主持人鄭凱云提醒，眼科界提出的視力4大殺手，包括白內障、黃斑部病變、青光眼、乾眼症等，其中有兩個就跟陽光有關。台灣眼科醫師陳韻臻提醒，大家都知道護眼要補充葉黃素，但其實光補充葉黃素缺乏玉米黃素等營養素，也無法保護眼睛！



鄭凱云表示，近來很多人聽說維他命D可以增強骨質預防骨松症，還能預防癌症、增強免疫等，大曬特曬太陽卻忽略了陽光對眼睛的傷害。

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黃斑部最怕紫外線傷害

陳韻臻表示，現在大家搶着補充葉黃素，都是想要預防「黃斑部病變」。我們的眼睛就像相機，而黃斑部在正中央的位置，就像是相機的底片。它也是眼睛最敏感、最脆弱的部位，而它最怕的就是陽光紫外線，以及可見光的短波長的藍光短波長。

如果眼睛曬太陽一直沒有防曬，陳韻臻提醒，除了容易引發白內障之外，就像是眼睛「底片」的黃斑部也容易脆化、老化發生病變。看東西的時候會發現視物會出現變形、線條歪斜、扭曲，看東西會覺得暗暗的，好像陰天、黃昏沒開燈。不過如果等到這個情況才要挽救，小心黃斑部病變已經非常嚴重了。

看東西霧霧的以為白內障，原來黃斑部病變很嚴重

陳韻臻說，黃斑部病變早期一般沒太明顯的感覺，會覺得眼睛調整焦距的時候不太順、怪怪的。很多人沒有提高警覺，她臨牀上就看過不少中老年病人來看診，說「看東西覺得霧霧的」。以為是白內障，是不是換人工水晶體後，矯正近視、遠視，會不會變成視力比年輕人更好？結果掃描視網膜檢查之下，才發現是經黃斑部病變，退化很嚴重，視力很難挽救。

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5族群別等眼睛出狀況，及早定期檢查

如果黃斑部病變早期很少有明顯症狀，那要如何及早發現自己有黃斑部病變呢？陳韻臻說，真的有很多病人一來都是很嚴重、難以補救了，所以建議有以下狀況的人要特別注意：

1. 有家族史



如果有黃斑部病變家族史，代表你的黃斑部比別人脆弱，要先提早預防。尤其是平常黃斑部的保養，包括防曬、補充葉黃素相關的抗氧化物，定期每年要到眼科檢查一次。

2. 高度近視



所謂高度近視即是度數高於500度的人，黃斑部本身比較脆弱 。

3. 有三高



高血糖、高血壓和有高血脂的人，眼底血管狀況不佳，容易影響黃斑部。

4. 吸煙者



5. 肥胖



有上述問題的人，建議45歲以上就要每年定期到眼科檢查。

不是所有「葉黃素」都能進到黃斑部，得這樣吃

大家都聽說保養黃斑部要補充葉黃素，鄭凱云詢問，市面上有各種廠牌的葉黃素，是否都有效？該空腹吃還是飯後吃？應該怎麼選、怎麼吃？

陳韻臻說，早期的葉黃素是從植物萃取，是「植化型」的葉黃素，植化型是油溶性，一定經油一起炒過，或是隨餐吃，有油脂才較能協助在小腸吸收。而現在製作技術進步，有所謂「遊離型」葉黃素，就無需依賴油脂協助吸收，空腹或是餐後服食都沒有問題。

不過不要以為葉黃素偶爾想到吃一次就有效果。陳韻臻說，有一篇大型論文證實，葉黃素必須持續服用4到6個月才會發生作用。同時要注意，葉黃素要發揮效用不在於「吃大量」，而是要「少量持續」服用，先從血液中吸收，再進到黃斑部內部堆積，才有抗氧化、抗紫外線的能力。

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每天不能補大於10毫克，過多反造成肝臟負擔

陳韻臻分享一位學弟的經驗，因為他是外科醫師，開刀很需要用眼，所以大量補充葉黃素，卻意外發現皮膚變黃，才發現肝指數升高，因脂溶性葉黃素吃太多影響肝功能。她提醒，葉黃素的補充量每天約5到10毫克，不要吃大於10毫克，因為多吃無益，只要每天規律的吃，吃滿4到6個月以上，眼底葉黃素累積到一定的量才可以發現改善。

不能單吃葉黃素，要有玉米黃素、微量元素等配方才能吸收

陳韻臻提醒，如果黃斑部病變達到「輕到中度」階段，就要開始補充葉黃素。而且建議要補充有醫學實證有效的配方，例如像「ARETS-2」配方，因為要讓黃斑部補充葉黃素，不能單吃葉黃素，人體對它的吸收必須要有其他輔助營養素或酵素才能吸收到。

她建議除了葉黃素，要同時補充玉米黃素、微量元素如鋅和銅，或是抗氧化物像維他命C、D、E等都要一起補充才有助吸收。

如果本身肝功能有問題，擔心亂補充藥品容易想說吃保健品也是肝臟要來代謝傷肝，陳韻臻建議可以從營養均衡的三餐，多吃各種顏色的蔬菜水果，從天然的飲食補充也有幫助。

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眼睛防曬很重要，選合格抗紫外線太陽眼睛

除了營養素，陳韻臻提醒平常眼睛也要注意防曬，才能避免紫外線傷害。香港、台灣陽光充足，建議在陽光強烈外出要戴太陽眼鏡。太陽眼鏡的挑選重點是防禦紫外線，所以選擇不在新穎的顏色，像藍色和粉紅色因為光學上的問題，並不建議。

建議要選擇隔光效果好的灰色，是顏色最不易失真的鏡片顏色，或是橘色、黃色、棕色類。更重要要挑選合格的廠商、合格的標示，有沒有「UV400」的標示，才是合格的鏡片。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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