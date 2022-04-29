護眼飲食｜營養師推薦3大護眼法寶　補葉黃素抗發炎減乾眼症機率

眼睛不舒服、想顧「目睭（閩南語眼睛）」，吃葉黃素、維他命A、蝦紅素有用嗎？



台灣營養師王證瑋表示，保護眼睛可從日常生活做起，除多補充富含營養素的天然食物、多看綠色植物、適度休息，都可以讓眼睛得到放鬆。

3大護眼法寶（按圖👇👇👇）

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1. 維他命A

維他命A是眼睛視網膜產生感光元素「視紫質」的原料，缺乏維他命A者，容易有「夜盲」問題。台灣營養師王證瑋說明，足量補充維他命A，對眼睛健康至關重要，建議平時可以多食用紅蘿蔔、番薯、黑豆、雞蛋、芝士等食物。

2. 葉黃素

葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，無論是在動物或人體試驗中，都證實能保護眼睛，避免受到藍光傷害，且能對抗光在眼睛接受器所產生「自由基」。目前也有多篇醫學研究證實，葉黃素在眼中具有「抗發炎」功效，每日6至20毫克葉黃素，對於降低眼部疾病有幫助。目前大家常見的乾眼症，多是因為眼睛「淚腺」發炎導致，透過適量的補充，能減少乾眼症症狀與發生頻率。葉黃素在深綠色蔬菜中含量豐富，建議可以多食用菠菜、豌豆、蘆筍、西蘭花等食物。

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3. 蝦紅素

蝦紅素是目前抗氧化力最強的營養成分，是一種類胡蘿蔔素，與葉黃素、胡蘿蔔素結構類似，蝦紅素兼具水溶性與脂溶性特色，可以穿過血腦障壁到達眼睛。目前在醫學上也被證實能夠減少視網膜細胞凋亡。蝦紅素在紅藻中含量多，食物中可透過蝦、三文魚、螃蟹或鱒魚來獲取蝦紅素。

另外，許多民眾都曾聽過「吃魚眼睛可以顧眼睛」說法，王證瑋解釋，魚眼當中與護眼最有相關的營養素其實是「DHA」。但須注意魚眼睛主要是富含膠原蛋白而非DHA，富含DHA的地方其實是在「魚眼窩周圍的脂肪」。王進一步說明，DHA目前在醫學上被證實對於老年性黃斑部病變、視網膜色素沉積有所幫助。建議想要吃魚眼睛顧眼睛者，可將魚眼睛周邊的眼窩脂肪一起吃掉。

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