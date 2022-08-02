眼乾｜用眼過度視野變模糊？4大預防秘訣戴隱形眼鏡不宜超過8小時

用眼一整天時常會感到眼睛疲憊酸澀，有時是因為眼睛缺氧、缺乏營養而變得乾澀、泛紅，有時則是因為過度用眼而讓眼周肌肉痠澀疲勞。



隨著3C產品（電腦、通訊和消費電子產品）用量增加，眼睛乾澀、視野模糊的狀況激增，使得乾眼問題成為眼科最常見的疾患之一。

4個秘訣預防眼睛乾乾（按圖看清 👇👇👇）

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1. 多吃蔬果：多吃富含維他命A、C、E的蔬果。維他命A有助保護黏膜、維持正常視覺，富含維他命A的食物有深綠色菜葉類（菠菜、通菜、油菜）、紅蘿蔔、番薯、南瓜、魚肝油與肝臟類等食物。水溶性的維他命C在新鮮蔬果中含量豐富，尤其是紅心番石榴、番石榴、釋迦、棗、奇異果、柑橘類水果及椒類蔬菜；脂溶性的維他命E則在堅果種子類及植物油中含量豐富。另外要少吃辛辣、油炸食物。

2. 避免長時間用眼：建議每用眼30分鐘，就應讓眼睛休息5～10分鐘，無論是眨眼、閉目、還是起身走動轉換視線焦點，都有助於放鬆眼睛。使用電子產品時記得眨眼，眨眼有助刺激淚液分泌，協助眼球濕潤。有意識地眨眼除了能使眼球不乾澀外，也有助眼睛周圍肌肉放鬆。

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3. 維持環境濕度：在冷氣房中，可放1杯水增加濕度，並適當使用人工淚液，別讓眼睛一直處於乾澀狀態。人工淚液的主成分為水、保濕劑、增稠劑，能短暫維持眼睛濕潤。如果一般的人工淚液無法緩解乾眼症狀，可改使用含鎖水因子的人工淚液，如玻尿酸，能鎖住水分、減少蒸發，延長濕潤感停留時間，緩解乾眼問題。

4. 配戴隱眼時間不宜過長：配戴隱形眼鏡不宜超過8小時，如果有不舒服即應取下。

※小提醒：發現眼睛不適時，盡速前往眼科門診就醫，勿自行購買眼藥水使用，避免耽誤診斷與治療。

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