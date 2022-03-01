護眼｜運動可紓緩眼睛乾癢？研究：有氧運動後淚液分泌量顯著提升

運動好處多，不只可以促進新陳代謝，根據加拿大滑鐵盧大學的研究表示，進行有氧運動後，淚液分泌量和淚膜穩定性都有顯著增加。



每當眨眼時，眼睛就會被淚膜覆蓋，淚膜是覆蓋眼球表面的一層薄膜，也是維持眼部正常功能的基本保護層，淚膜由油、水、蛋白組成，能夠滋潤眼睛表面以防止灰塵或污垢侵入眼睛引起感染。當淚膜不穩定時就會引起眼部症狀，這時會感到眼睛癢、刺痛，有些人也會覺得有灼熱感。

乾眼症症狀（按圖👇👇👇）

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加拿大滑鐵盧大學博士Heinz Otchere表示，由於大部分民眾工作與長時間注視螢幕有關，因此也看見愈來愈多的乾眼症患者，而這項研究不用眼藥水、其他替代療法，靠活動就能預防眼睛乾燥。

研究將52名參與者分為運動員和非運動員兩組分別進行鍛煉，其中運動員組每週至少運動5次，非運動員組則每週鍛煉1次以下，研究人員會在參與者每次接受鍛煉前後5分鐘進行視覺檢查，判斷淚液分泌的狀況、時間。

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研究人員發現，運動員組的淚液分泌量和淚膜穩定性都有顯著增加，不過非運動員組也有增加。Otchere指出，「當我們愈來愈多時間在電腦螢幕前工作時，要定期規律運動有一定的困難度，然而研究結果表明，運動不止對於整體健康很重要，對於眼部健康也很重要。」該研究也發表在《實驗眼科研究》雜誌上。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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