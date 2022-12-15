疲勞｜厭世做事缺乏動力、易焦慮？7症狀反映壓力過大腎上腺疲勞

你總是厭世、缺乏動力、感到疲勞？



台灣瀚仕診所醫師歐瀚文指出，從功能醫學的角度來說，低皮質醇型的人最易厭世，因為當長期處於高壓下，身體努力製造皮質醇，久了開始疲乏，沒有更多的能力製造皮質醇時，人的狀態就會轉變為做事提不起勁、沒動力。該如何告別疲勞？

腎上腺疲勞症狀（按圖了解 👇👇👇）

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腎上腺疲勞，你是哪一種累？

「皮質醇」是一種腎上腺皮質分泌的荷爾蒙。歐瀚文說明，我們每天必須面對各種壓力，適當的壓力有助於克服各種困境，也是自我成長不可或缺的元素。然而，當過多的壓力排山倒海而來時，一開始身體還會本能性的想試圖增加抗壓力，努力製造皮質醇，但長期處於高壓下，久了之後也會開始疲乏。

他進一步解釋，若身體沒有更多的能力製造皮質醇時，一個人的狀態，可能會從原本總是充滿衝勁、積極、好勝心強，突然轉變為：

1. 沒有什麼動力、做事提不起勁。

2. 容易恍神記性差，記憶猶如金魚。

3. 變得重口味，愛吃重鹹、高糖分的食物。

4. 容易感到焦慮或鬱鬱寡歡。

5. 全身莫名的肌肉痠痛。

6. 明明睡了很久，卻總是睡不飽。

7. 容易出現血壓低、低血糖症狀。



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歐瀚文形容，整體來說，就像一支記憶體不足、電池充電效率極差的手機，總是充不飽電，開個網頁、打個訊息總是要等一陣子才有反應。若以上多數症狀符合你的近況，那就代表是時候該把多一點注意力放在自己身上，多留一些時間給自己好好吃頓飯，安排一些紓壓型活動，幫助自己好好放鬆。

告別疲勞該怎麼做？

想告別腎上腺疲勞，歐瀚文建議從生活上開始改善，例如：安排午休小憩片刻、規律睡眠時間、睡前2小時不看電子螢幕、房間要陰暗涼爽。另外，可做一些緩和型運動像是瑜伽、伸展拉筋，避免激烈運動，下午4點後盡量不要運動，避免皮質醇升高。

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告別疲勞可以這樣吃！

至於從飲食上改善，歐瀚文建議可以早上喝一杯溫海鹽水（1茶匙海鹽＋240cc溫水），少量多餐、睡前補充蛋白質點心、避免精製碳水化合物、減少咖啡因攝取並補充足夠的水分。

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