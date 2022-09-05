男友媽媽囤積舊物惹蝨 港女被咬致皮膚紅腫 專家教防蝨6招！

家中太多雜物不止影響家居衛生及活動空間，更甚惹來蝨咬、害蟲入屋等問題。有女網民近日在facebook分享相片，崩潰表示男友母親常在街上執拾舊物，一大堆雜物逼爆家中央，但同時因為雜物有跳蝨，結果女友的手腳被咬到皮膚紅腫，大呻不知如何是好。有滅蟲專家指，除了把雜物搬離家居，同時也有6個貼士防止跳蝨再次出沒。



該女網民近日於facebook群組「香港滅蟲關注組」上載相片，大呻男友媽媽有囤積舊物的習慣，在街上執拾舊物帶回家。相中可見，客廳的雜物已堆到接近天花板，而且雜亂無章，數量非常驚人，「我男朋友成日都選擇夜返屋企， 無論廁所廚房定係瞓覺嘅房間， 全部都係雜物，基本上佢屋企冇一個活動空間」。

事主續指，即使男友及家人也無法勸阻，「本身已經有皮膚病問題， 前排已經好返咗，只不過去完佢屋企，因為佢屋企實在太多好多一啲木蝨床蝨，搞到我被咬，好唔返之餘仲令我皮膚好敏感好痕」。

事主男友早已決定兩人搬走，但因為多間搬屋公司得悉家中出現木蝨床蝨也拒絕接案，令他們大感崩潰，不知如何是好，「實在畀野咬到好崩潰」。

不少網民留言建議男友再勸導媽媽減少執舊物，又或者讓她多參加其他活動改善心情，「好多老人家屋企都係咁，儲野係因為無物質安全感」、「同老人家多溝通，咁樣你之後再叫佢清雜物佢先會聽得入耳」、「要快啲掉走晒啲雜物先」。

也有網民建議事主不應再上去男友家，「點解仲可以上去」、「一日唔搞掂啲蝨，上去都係繼續畀蝨咬」。

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家居防蝨知多啲！

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾指出，床蝨入屋後會潛伏一至兩周，初期難以察覺，直至被床蝨叮咬感痕癢才發現，故當屋內發現第一隻床蝨時，或已經入侵單位3至4個月。

由於其繁殖速度極快，故要徹底解決並不容易，如果滅蝨方式不當，例如亂用滅蟲煙霧、殺蟲水等，更有機會弄巧反拙，令蝨患擴散全屋。

Henry續建議，可透過以下4個方法預防蝨患，因為一旦床蝨入屋便很難根治。如徹底清潔蝨患出現的物品及位置後仍未能解決問題，建議聘請滅蟲公司處理。

1. 從源頭減量，減少家中囤積的雜物



2. 以攝氏80度熱水勤洗床單、被笠等



3. 勿亂用滅蟲煙霧、殺蟲水等，有機會令蝨患擴散全屋



4. 使用可以噴出高溫蒸氣的機器，以約80度的溫度消滅在各個位置表面及藏在細縫（包括床墊、梳化墊、窗簾等各種家具）的床蝨。



5. 預先在吸塵器的收集袋中加入一些殺蟲劑，讓吸入的床蝨中毒死亡。要注意於牆紙、牆壁、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等等位置抽吸，以捕捉逃脫的床蝨。



6. 用DE粉（天然矽藻土）只要把粉末灑在床蝨出沒或藏身之處，便能將其殺死。

