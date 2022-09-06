五十肩｜肩膀疼痛抑或是五十肩？2招自我測試　一類人症狀更嚴重

五十肩在醫學上的正式學名是「沾黏性肩關節囊炎」，通常在50歲後出現無特定原因的肩部劇烈疼痛，故名五十肩或冰凍肩。



罹患此病的患者，肩關節相當僵硬且疼痛，是進程緩慢的疾病；發生率大約佔總人口2％，以女性患者居多。

五十肩的成因有哪些？五十肩的症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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五十肩的成因有哪些？

此症發生的原因至今仍不清楚，一般可分「原發性五十肩」和「次發性五十肩」。

- 原發性：即沒有明顯原因所致。

- 次發性：即外傷、拉傷、骨折或關節炎所造成。另外，糖尿病患者容易罹患五十肩，糖友中約10～20％會發生此症，而成人型糖尿病患者高達36％會發生此症，其中約10％會發生兩側侵犯，反之兩側患者中42％是糖尿病患者，可能與血中脂質較高有關；五十肩發生在糖尿病患者的症狀會比一般人來的嚴重。

五十肩的症狀有哪些？

在大部分的病例中，肩部動作的受限大都伴隨著嚴重疼痛，且會干擾到睡眠，女性明顯多於男性，好發於40～70歲的中老年人。患者也會因疼痛及關節活動度的喪失，造成日常生活中的不方便，如：穿衣服、梳洗頭髮。

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「舉手」自我測試！你是五十肩還是運動後肩膀痛？

如何辨別五十肩與運動過後的肩膀痛？有2個簡單的方法自我測試：

1. 年齡

五十肩的人，年紀都是50歲過後。所以若年齡不是接近50歲，很難得到五十肩。

2. 投降動作

雙臂舉起，做一個投降的姿勢。若是五十肩的人，他的肩膀外側會痛到無法做出正確的姿勢，手肘會前傾。如果是一般運動過後的肩膀痛是「肩夾擠症候群」，可以做到投降的姿勢，受傷部位的疼痛也能忍受。

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五十肩病程分3階段

五十肩根據症狀發作的持續時間和模式分為3期：

第1期／疼痛期：症狀持續約1～3個月，並逐漸增加疼痛。

第2期／冰凍期：症狀持續約3～12個月，休息時疼痛減輕，但實際上關節被動運動伴隨著慢性疼痛。

第3期／解凍期：症狀持續約12～18個月，感覺關節的活動範圍增加只有輕微疼痛。



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