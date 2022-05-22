婦女健康｜更年期腎虛易致肩頸痠痛　中醫師推薦3大食療減不適

肩頸痠痛是更年期婦女常見的症狀，中醫觀點認為「腎虛」所致。中醫師建議，透過食療調理體質，可以適度改善更年期症候群，富含鈣質、鎂、維他命B雜的食物，都是不錯的選擇。



7成更年期婦女有肩頸痠痛

根據2017年台灣國民健康訪問調查統計，45歲以上的台灣婦女，半數平均腰圍超過80厘米，高達7成以上有肩頸痠痛的問題。

台灣中醫師吳明倉指出，更年期的婦女肩頸痠痛可能與腎氣精血衰退有關，而腎氣精血衰退容易導致整體新陳代謝下降；若又因工作關係久坐久站，日常活動量不足，就更容易造成更年期肥胖的問題。

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更年期易腎虛 全身臟腑功能失調

中醫觀點認為，在49歲前後會天癸竭，也就是更年期。吳明倉表示，更年期婦女由於腎氣精血衰退，即「腎虛」導致全身臟腑功能失調，容易出現容易疲倦、潮熱、盜汗、腰膝痠軟、耳鳴、頭暈、失眠、多夢、心悸、易喘、頻尿等更年期症狀。

且女性停經後，因雌激素缺乏，副甲狀腺素功能降低，進而加速骨質的流失，更容易有骨質疏鬆、腰痠背痛、骨折機率增高等問題。

3大營養素改善更年期症候群（點圖）

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台灣中醫師吳明倉表示，女性45~55歲之間，隨著卵巢退化、逐漸停經，影響內分泌平衡，調養重點為滋腎補腎、調和陰陽，才能展開健康的人生下半場，建議透過食療調理體質，可以適度改善潮紅、發熱、肩頸痠痛等更年期症候群的症狀，同時減緩骨質疏鬆的發生頻率與嚴重性：

❶ 鈣質：甘藍菜、牛奶、魚乾、豆類、海藻。

❷ 鎂：黑木耳、豆類、綠色蔬菜。

❸ 維他命B雜：雞蛋、牛奶、肉類、紅蘿蔔、豆類、菠菜、核桃。



更年期少喝咖啡

吳明倉提醒，更年期婦女應盡量減少喝咖啡，根據台灣衛福部建議一天不超過300毫克，大約是一般市售美式咖啡中杯1~2杯，以免骨質的流失。

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