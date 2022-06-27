汗皰疹｜天氣潮濕悶熱小心汗皰疹侵襲！壓力大作息不正常易中招

春夏潮濕悶熱之際，手上長出一顆一顆的小水泡，又小又硬還讓人劇癢難耐，甚至有些人症狀較嚴重，會被影響到日常生活與睡眠，這就是所謂的汗皰疹。



台灣大樹藥局陳俊凱藥師（港稱藥劑師）表示汗皰疹不是汗疹也不是皰疹，它是一種「濕疹」。所以與汗腺阻塞或異常沒有關係，比較多是因為像是壓力、多汗、潮濕等引起的，而汗皰疹雖然引起諸多不適，但其實治療上並不困難，若有出現症狀應盡早就醫！

汗皰疹知多啲（按圖了解）：

+ 3

相關文章：汗皰疹｜汗皰疹頻生未必因大汗 香港腳患者高危邊3類食物要避免？

汗皰疹出現時，不一定是一整群的出現，位置也不一定在手上，台灣大樹藥局陳俊凱藥師補充汗皰疹可能單顆或整群出現，手指、手掌、腳趾、腳底等均可能會出現，發病時會感到很癢，甚至在準備出現水泡時就已經開始會癢，想抓破它卻又發現它很硬，往往容易抓到破皮。手腳水泡出現約兩週後，會開始乾燥，可能會有脫皮、龜裂甚至疼痛的狀況。而若出現在腳底並且在同個位置汗皰疹反覆發作時，可能會導致角質增厚，甚至被誤診為香港腳。

汗皰疹出現的原因，主要有幾種，台灣大樹藥局陳俊凱藥師說明，一是體質因素，先天就容易出現汗皰疹的狀況。二是常熬夜或作息不正常者，也比較容易出現汗皰疹。三是多汗症患者，研究指出多汗症的患者，特別是手汗和腳汗較多者，約1-3成有汗皰疹的困擾。另外如壓力、抽煙、過敏、黴菌感染等，也都較容易出現汗皰疹。不過汗皰疹不像一些黴菌感染的皮膚疾病，汗皰疹並不會傳染，因此即使家中有親人出現汗皰疹也不必過於擔心。

而在於治療上也很簡單，台灣大樹藥局陳俊凱藥師解釋，一般汗皰疹的狀況，至需要塗抹外用類固醇軟膏即可，或者口服一些抗組織胺藥物來降低搔癢程度，若已經嚴重影響到日常生活，且塗抹藥物沒有好轉，則需盡快尋求醫師協助，可能會需要口服類固醇藥物。

有些汗皰疹的症狀可能不是很嚴重、沒什麼影響，甚至有些民眾會放著讓它自己好，那到底什麼時候該就醫呢？台灣大樹藥局陳俊凱藥師建議民眾，任何疾病或症狀只要覺得不是很困擾或影響到日常生活，就應該趕快就醫，切勿自己當醫生判斷症狀是否自己會好，以免誤判病情導致症狀加重或者延誤治療時機！

相關文章：濕疹｜日日飲奶茶奶油包濕疹惡化！濕敷止痕4步忌高糖高脂戒蛋糕👇👇👇

+ 3

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」