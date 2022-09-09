紅斑狼瘡｜患者男女比例約1比9　哪些人是危險族群？可以預防嗎？

全身性紅斑性狼瘡是一般民眾最熟知的紅斑性狼瘡類型，台灣每年新增病例約有400～1600人，其中女性比例約佔9成。



全身紅斑性狼瘡症狀多元，從皮膚到內臟，各個器官都會受影響，絕大部分症狀輕微，但嚴重可能侵犯重要臟器，引起致命併發症，因此不可輕忽。

哪些人容易得到紅斑性狼瘡？（按圖👇👇👇）

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紅斑性狼瘡好發在女性病人，男女比約是1：9，一般最常發生在生育年齡的女性（18歲～45歲），但是也會發生在小孩及老年的身上，年輕型的紅斑性狼瘡在2歲～18歲皆有可能發生。黑人、部分亞洲人及北美洲的印第安人比白人易發生狼瘡。

研究顯示，某些人與生俱來的遺傳特質，使他們容易得到狼瘡，部分罹患狼瘡的病人，其家庭成員已有人被診斷為狼瘡患者，但是並無證據可以證明狼瘡是直接由上一代遺傳到下一代。此外，有些科學家認為，病毒的感染也可能是引發狼瘡的原因之一。環境、荷爾蒙因素及某些藥物亦可能誘發紅斑性狼瘡。

▼紅斑性狼瘡患者可能會有以下症狀（按圖了解👇👇👇）

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紅斑性狼瘡可以預防嗎？

狼瘡為一種不可預測之疾病，症狀的出現或消失，有時沒有明顯的預兆，因此必須持續追蹤。不過，患者還是可以透過改善生活習慣，積極配合治療，來減少病情誘發或加重。

台灣最新研究發現，「GLK蛋白激酶基因變異」是全身性紅斑性狼瘡關鍵致病因子，未來可望藉由基因檢測篩檢，提早在輕症時診斷出全身性紅斑性狼瘡，並及早治療。

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