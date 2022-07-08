護膚｜乾性油性肌膚清潔方式大不同！一文掌握正確洗臉6大步驟

想要養成光滑無瑕的好膚質，做好臉部清潔絕對是首要步驟，尤其是早上起床、睡前，更應該仔細清潔，但在洗臉過程中，有不少人常因使用錯誤的洗臉方法，導致膚質愈洗愈差。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟該如何正確洗臉？不同膚質洗臉的時間、頻率又要如何判斷？《Hello醫師》為你統整出正確正確的洗臉6步驟，讓你擁有自信好肌膚！

正確洗臉6步驟（按圖👇👇👇）

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早上要洗臉嗎？膚質種類是關鍵

依據每人膚況，適合使用的洗面乳及洗臉方式也不盡相同，以下將分成乾性、油性、混合性及敏感性肌膚為你說明：

1. 乾性肌膚

若為乾性肌膚者，建議使用較溫和、清潔力適中的洗面乳，每日洗臉2次。

若發現肌膚仍過於乾燥，則可改為每天早上只用清水洗除臉部表面髒污，晚上再使用洗面乳清洗1次即可。記得於洗臉後搭配保濕乳霜進行臉部保濕，才可避免乾燥脫皮的問題。

2. 油性肌膚

由於油性肌膚的人易生痘痘或粉刺，建議可視情況將洗臉頻率調整為每天3次，但不建議再增加，洗臉次數過多反而會刺激油脂分泌。

此外，油性肌膚者雖然可選用清潔力較強的洗面乳，但仍應避免過於用力搓洗或頻繁使用（每天超過3次），以免導致皮膚角質層受損或出現脫皮現象。

建議油性膚質者在挑選洗面乳時，則可以含有水楊酸或過氧化苯成分的控油、泡沫型洗面乳為主，幫助改善油性肌膚，並預防青春痘的生成。

3. 混合性肌膚

多數人都屬於混合性膚質，通常會於額頭、鼻子與下巴等部位（俗稱T字部位）呈現油性膚質，但兩頰則屬於乾性膚質。建議混合性肌膚的民眾，每天早晚使用較溫和的洗面乳，各洗1次即可，以避免洗去過多的皮脂。

平時T字部位出油時，毋須再用水清潔臉部，僅須用吸油面紙就足夠，以免造成肌膚受損。

4. 敏感性肌膚

若您的肌膚屬於敏感性膚質，1天洗1次臉就足以維持臉部清潔，而在選擇洗面乳或其他保養品時，建議應選擇溫和洗面乳，避免選用含水楊酸、甘醇酸或硫辛酸等刺激性成分的洗面乳或保養品，防止皮膚出現發紅、脫屑等情形。

如何洗臉才對？正確洗臉時間、6步驟話你知

除了洗臉前應了解自己的膚質及適用的洗面乳外，洗臉的方式與長度也是決定膚質好壞的關鍵，以下列出正確洗臉的6步驟，讓你有效帶走皮膚污垢，維持細嫩好臉蛋：

- 步驟1：先將頭髮固定，以露出完整的額頭、下巴及頸部，再將雙手洗淨，使用比自己肌膚溫度低的「微涼水」，將臉部每1處都完全打濕。

- 步驟2：擠出約1元硬幣大小份量的洗面乳置於掌上，並加水以順時針方向揉搓起泡。

- 步驟3：以畫圈方式，將泡沫緩慢地由上往下；順著額頭、鼻樑、太陽穴、雙頰、眼皮、鼻翼、唇周、下巴等部位輕柔按摩，以徹底清除臉上所殘留的髒污。

- 步驟4：按摩約1分鐘後，再以微涼水，將臉上的洗面乳沖洗乾淨，為避免洗臉時間過久而帶走皮膚過多水分，洗臉與沖水時間應控制在2分鐘內較佳。

- 步驟5：照鏡子確認髮際處、下巴、頸部等泡沫都有沖掉，再用乾淨毛巾或面紙輕按臉部將水吸乾。

- 步驟6：擦上乳液或保養品，協助臉部肌膚有效鎖水。



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每天洗完臉都要去角質？臉部去角質要多久一次？

洗完臉後為臉部去角質，不僅能清除臉上老廢角質，使皮膚變得光滑細嫩，還可加速黑色素代謝，但若每天都幫臉部去角質，可能會導致角質層變薄，讓其他易使肌膚敏感的物質侵入肌膚內部。不僅如此，有些去角質洗面乳還會添加磨砂顆粒，若在塗抹時用力過度，也可能造成肌膚脫皮。

因此，建議去角質時按摩臉部的力道，應維持輕柔，以免傷害肌膚，且無論任何膚質都不建議天天去角質，建議每1~2週進行1次即可，不過仍應視個人膚質及膚況而定，如敏感性肌膚或皮膚正在脫皮者，應避免去角質，待肌膚恢復穩定狀態後再進行，才能防止肌膚2度受傷。

臉部去角質完畢後，也應避免使用含有酸性及刺激成分的產品，如A醇、果酸、左旋維他命C、酒精等，以防皮膚出現紅腫、過敏的狀況，不僅失去原本去角質的目的，若使膚況變得更差反而得不償失。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一天洗幾次臉全看膚質！掌握正確洗臉6步驟，擺脫惱人油痘】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」