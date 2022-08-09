口罩加劇病情 認清濕疹、暗瘡、玫瑰痤瘡 醫生講解成因與治療方法

夏天天氣悶熱，加上長期配戴口罩，令皮膚經常處於焗促悶濕的環境，容易引起敏感及紅腫症狀。疫情下，濕疹、暗瘡、玫瑰痤瘡這三種皮膚問題最為常見。三者症狀相近，治療方法卻大相逕庭，切勿自行斷症、錯用藥膏令病情加劇。到底三者有何分別，又應如何治療護理？皮膚科專科醫生​​​​黎亦翹就以上問題為大家一一解答。

攝影：陳葦慈



長時間佩戴口罩，呼吸時所產生的水蒸氣會改變口罩內的溫度、濕度及pH值，造就一個適合細菌滋生的悶熱環境。黎醫生指，疫情下求診數字有上升趨勢，不少患者會混淆濕疹、暗瘡及玫瑰痤瘡。「濕疹皮膚發紅痕癢、乾燥脫皮，傷口會出水流膿，部分患者擁有家族病史，口罩摩擦也會增加過敏機率；暗瘡主要因皮膚毛囊感染細菌導致發炎，一粒粒含膿丘疹集中於臉頰與嘴周；玫瑰痤瘡外觀與暗瘡相近，但患者面部持續泛紅，尤其於鼻子、臉頰位置會透出微絲血管。」除了受到口罩影響，生活習慣、飲食、壓力等亦是不容忽視的發病因素。

不少濕疹患者受先天因素影響，幼兒時期開始發病。疫情期間，皮膚接觸到致敏原或刺激物，如口罩物料，引致接觸性皮膚炎。至於成年暗瘡患者以女性居多，主要因為壓力、月經周期荷爾蒙變化等因素影響，加上卸妝不徹底，造成毛孔阻塞，加上戴口罩令面部油脂分泌旺盛，導致暗瘡問題更嚴重。而玫瑰痤瘡是一種因血管持續擴張而引起的慢性疾病，紫外光、炎熱天氣、刺激性食物都可令病情惡化。口罩內的悶熱環境令面部血管擴張，導致病情加劇。

皮膚出現症狀應及早求醫 自行用藥令病情惡化

當皮膚出現狀況，不少人會貪方便到藥房自行購買成藥，此舉有機會令病情進一步惡化。黎醫生提醒，市面上大部分的消炎藥膏混合了高劑量類固醇、抗細菌與真菌、止痕抗敏感成分，未能有效對症下藥，更會造成反效果。「有位濕疹患者因長期戴口罩令病情加劇，於朋友介紹下自行購買藥膏，塗抹後雖效果理想，但停藥後出現反彈。他求診時皮膚不只紅腫出水，更出現變薄、暗瘡等類固醇引致的副作用。」他續指，長期使用高劑量類固醇藥膏會令皮膚變薄，皮下的微絲血管變得清晰可見，容易受細菌感染。若在眼周使用藥膏，有機會導致青光眼及白內障等嚴重眼疾。所以，皮膚出現症狀應及早求醫。

皮膚病患者的皮膚結構受損，使用保濕產品有助舒緩濕疹與玫瑰痤瘡，暗瘡患者則宜選用較輕盈的水性保濕。

坊間「百搭藥膏」副作用多 新型非類固醇藥膏相對安全有效

想皮膚回復健康，除了要遵從醫生指引，養成良好的生活習慣同樣重要。輕度至中度的濕疹患者可以使用一些非類固醇藥膏，例如「外用PDE4抑制劑」，有效阻止皮膚細胞內的PDE4酵素過度激活，療效顯著且副作用少，適合患有輕度至中度濕疹的三個月大或以上人士使用。另外日常應注意保濕，減低痕癢感。針對暗瘡的發炎情況，醫生普遍處方A酸及抗生素藥物。患者則應避免化妝、進食奶類製品與高升糖食物。至於玫瑰痤瘡患者，應遠離誘發症狀的風險因素，包括紫外線、酒精、辛辣等刺激性食物。治療玫瑰痤瘡主要靠服食抗生素與使用去蟎蟲藥膏。黎醫生建議以上患者使用無皂基洗面乳減低對皮膚的刺激、立體型口罩有助減低口罩與皮膚接觸的機會，勤換口罩保持皮膚乾爽。

以上資料由皮膚科專科醫生​​​​黎亦翹提供

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