中暑｜按合谷穴、內關穴4穴道防中暑　必讀3大按摩穴道方式

天氣進入典型夏季氣候，除了高溫外，午後更顯悶熱，這樣的天氣特別容易中暑要多加留意。



在中醫觀點中，中暑分為「陰暑」和「陽暑」。

▼熱抽筋、熱衰竭、中暑症狀知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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陰暑：因為長時間吹冷氣，或是吃太多冰品，造成皮膚表面毛細孔、微血管急速收縮。感覺體內有熱氣卻流不出汗，整個人就像在蒸籠內一樣持續悶燒。

症狀：身體微微地發熱但無汗、會有疲倦、頭痛、噁心等類似感冒症狀。常出現在頻繁進出冷氣房與室外的上班族，或是運動完直接喝下冰涼水的人身上

陽暑：即是一般人熟知的中暑，通常發生在長期間照射太陽，暑熱內侵造成。

症狀：身體發熱、頭暈、頭痛、四肢倦怠、口渴等症狀，嚴重會出現呼吸急促、意識不清等「熱衰竭」狀況。

在這炎熱的天氣，該如何避免中暑呢？以下介紹4大穴道，平時可以多按摩來預防中暑。

4大穴道防中暑（按圖了解👇👇👇）

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1. 大椎穴：低頭時，頸部中線第一個凸起處的下方的凹陷處。

2. 風池穴：腦後兩側斜方肌旁凹陷處，約在耳垂齊平的位置。

3. 內關穴：手腕橫紋中點，往上３橫指寬處。

4. 合谷穴：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

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穴道按摩方式

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩３至５分鐘。

- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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