銀髮健康｜提防長者吞嚥困難8大警號　多做中等強度運動防肌少症

根據台灣衛生福利部的資料統計，台灣社區65歲以上長者有21.8%於每週至少3次有進食嗆到的現象，有12.8%經過評估為吞嚥異常，代表每10個高齡者可能就有1個有輕度以上的吞嚥障礙，顯示有不少長者深受吞嚥問題的困擾。



人體過了50歲後，體力、肌力、骨質逐漸流失，使得吞嚥的生理和神經功能產生變化，包含牙齒功能不好、唾液分泌減少、口腔內感覺變差、舌頭力量減少等；這種吞嚥功能隨著年齡增加而逐漸退化的現象，而非由疾病造成的吞嚥障礙，多被稱作「老嚥症」。

長者吞嚥困難8警號（按圖了解👇👇👇）

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吞嚥異常不可小覷，恐釀成嚴重傷害

台灣實踐大學食品營養與保健生技學系郭家芬主任指出，每個人都曾有被食物或水嗆到的經驗，有時候吃太快、吃太大口、邊吃邊說話、吃飯不專心等，都可能會造成水或食物錯跑到氣管。

一旦有異物進入氣管，就會藉由咳嗽反應將異物排出，但是部分年長者由於吞嚥功能退化，以及咳嗽反射能力下降，較容易發生唾液、食物、液體、藥物等進入聲帶下方的氣管，卻無法藉由咳嗽排除的情形，稱為「無聲誤吸」。

郭家芬表示，對銀髮族而言，吞嚥問題可能造成飲食不均衡、營養攝取不足、吸入性肺炎、脫水等情形，若銀髮族因吞嚥問題而排斥進食或產生社交孤立，更可能會加速失能、臥床、延長住院天數，甚至危及生命安全。

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無聲誤吸造成肺炎，日常生活8個警號來判斷

台灣老年學暨老年醫學會李龍騰理事長表示，根據韓國 2021年發表於《Lung》期刊的研究，觀察784名平均76歲的吸入性肺炎患者，超過一半有吞嚥困難，包含3成的無聲誤吸現象。無聲誤吸是年長者感染肺炎的重要危險因子，嚴重時可能導致呼吸衰竭、敗血性休克、死亡。因此他提醒需注意以下8種警號，檢查家中長輩是否有吞嚥困難的情形：

1. 平時會流口水，或睡覺時引起咳嗽

2. 喝湯、喝水，很容易嗆到

3. 只吃特定食物，或減少進食

4. 吃飯時要吃很久、每口食物須吞兩三次、會疲累，或東西吃不完的次數增加

5. 用餐後口腔殘存食物，或食物堆在嘴巴或掉出嘴巴

6. 進食後，聲音改變或咳嗽增加

7. 不明原因體重減輕

8. 不明原因發燒、肺炎



他建議，上述警號若是生理老化造成，可透過吞嚥健康操訓練嘴唇、下巴、舌頭、喉嚨，或是透過專心吃、慢慢吃、坐正吃、飲食調整來預防改善狀況。

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吞嚥功能怎麼改善？ 飲食與運動是關鍵

肌肉量下降是影響吞嚥功能的主因，而吞嚥困難造成的營養不良，也可能導致肌少症，因此「老嚥症」與肌少症息息相關；研究顯示，肌少症目前並無藥物可醫治，最有效的方式是透過飲食和運動的調整。

台灣董氏基金會食品營養中心許惠玉主任說明，大部分銀髮族雖有規律運動習慣，但多選擇有氧而忽略肌力運動，誤以為較高強度運動好像會對心臟、對關節不好，事實上兩者都要做，才能預防延緩肌少症，應維持每週至少2天，150分鐘的中等強度有氧活動頻率。

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許惠玉也提供了預防「老嚥」的方法：攝取足夠蛋白質及熱量，避免肌少症；飲食調整、注意食物原本的色香味形；專心吃、慢慢吃、坐正吃；吞嚥動作訓練，同時也需注意口腔衛生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】