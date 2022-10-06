指甲｜指甲變化反映身體狀況　沒有月牙免疫力及生育能力較差

從指甲也能看出健康狀況嗎？就中醫觀點來看，筋為肝所主，是肝的精氣所生，說明爪的營養來源和筋相同。



所以，肝與筋的虛實情況，可以從指甲的變化反映出來。凡筋力健壯者，爪甲多堅韌；筋衰無力者，爪甲多薄而軟。因此，只要時常注意指甲上的微妙變化，就可探查身體健康狀況。

指甲反映的健康狀況（按圖了解👇👇👇）

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ㄧ、健康的指甲

健康的指甲，應是顏色粉紅、甲面有光澤，代表肝排毒功能佳、供血充分循環好；若肝血不足，則指甲色澤枯槁、蒼白，則可能有貧血的跡象。

二、指甲發生變化

如果手上的多個指甲突然有了明顯改變，或某種指甲異常長期存在，就需要注意預防相關的疾病。像是消化系統出現問題，甲床的營養供應減少、易使指甲生長緩慢；或代謝不佳、廢物排出受阻，使得指甲失去透明感，變得污濁粗糙。但若只有短時間的改變，或指甲異常是與生俱來的，則不一定是身體有病變。

三、正常的指甲月牙

指甲上的月牙與腎氣的強弱、生殖系統健康有關。正常的月牙佔指甲1/5，顏色為奶白色、形狀明顯。面積從拇指、食指、中指等依次遞減。月牙多表示氣血循環佳、免疫力及生育能力也較好。

四、指甲沒有月牙

如果沒有月牙，並不代表身體一定有疾病，但表示身體的氣血循環較差，免疫力及生育能力也會比較差。

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指甲易斷裂跟體質相關

中醫認為，指甲易斷裂的主要原因為營養不均衡，代表有血虛、陰虛等問題，這可從指甲的軟硬度來看。

- 指甲軟、偏白，且容易斷裂：屬於血虛體質，可多吃紅肉、牛肉、菠菜等食物補充鐵質。

- 指甲硬、粗糙，且容易斷裂：屬於體質陰虛，代表身體有火氣，中醫稱之「肝血不足，陰虛有火」，可多吃溫潤身體的東西，如百合、蘿蔔等食材。

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平常可從指甲觀察身體狀況

月牙及指甲形狀改變可反映某些疾病，例如，甲狀腺機能異常會導致指甲變黃、月牙變紅紫可能有心臟循環的問題、慢性心臟病及呼吸道疾病患者指尖及指甲易變肥大的杵狀指等，這些在現代醫學上已經有很多統計案例。

不過並非所有的指甲都是疾病的徵兆，有些指甲的異常變化並無大礙，要配合著其他表徵一起診斷才是。

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