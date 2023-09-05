上班族每日養生茶單｜強身美顏一剔過！限時九折滿$100再送贈品！

香港人工作繁忙，想抽出時間照顧身體健康的都不容易，但其實養生不需大費周章—簡單地飲茶就能有一定強身健體的功效，而到底每天怎樣喝，喝什麼才最有效？小編為您總合了早、午、晚養生茶飲推介，讓您天天內外都散發健康的神采！



立即參加遊戲 贏取1,800分「01積分」

由即日起至10月19日，到 醫師Easy手機應用程式 或 https://mcgame2.hk01.com/game/play/711 參與【秋天保養好緊要】小遊戲，回答1條簡單問題，首1,000位參加者可獲得1,800分「01積分」(相等於$18扣減) 購買以下推介產品及身體檢查計劃。

遊戲玩法：

１.下載 醫師Easy iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【秋天保養好緊要】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

４. 首1,000位參加者可獲得1,800分「01積分」，積分將於5個工作天內存入香港01會員帳戶內，積分有效期為存入日起計一個月。

每日養生時間表

早上時間 可選紅豆芡實薏仁茶

朝早是最適合排毒的時候，因為腸道都把食物消化好，囤積了水份以及廢物毒素，在這時候喝一杯溫和茶飲，不單可以幫助身體去水腫及排毒，更是養生美顏的首選。Ozen生活館推出的「祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶」，使用紅豆、薏仁、芡實、桑葉、蒲公英等原材料，以低溫烘焙技術製作，不時飲用可有助身體去水腫、降血脂、補脾益氣，更有美白嫩膚的功效。



紅豆有去濕解毒，利尿消腫的功效；薏仁清熱利濕，有美白，維持皮膚光澤以及改善膚色的作用；而芡實是秋日溫補的常用材料，它有稱「水中人參」之稱，有健脾補腎的功效。

中午飯後 可選烏龍茶或玄米茶

中午飯後飽飽滯滯，對於飯後攻心的打工仔來一杯消滯解膩的茶飲就再適合不過了！烏龍茶能幫助去膩消滯，其咖啡因成份可以有助加速脂肪分解溫。綠茶含有的兒茶素以及茶多酚，亦有助消化以及提神，以及降低血脂的功效。而茶的最佳飲用時間是飯後一小時左右。



白桃烏龍茶



主要成分：白桃烏龍茶

主要功效

•消脂解膩

•茶多酚

•有助抗氧化

黃金玄米茶



主要成分：玄米茶丶綠茶

主要功效

•利於腸胃丶暖胃

•促進血液循環，增強腸道蠕動，潤腸通便。

•有助抗氧化

•美顏瘦身

晚上：牛蒡根金銀花菊花茶

打工仔經常OT，長期工作壓力大，長期睡眠時間不足下容易所引致肝火上升，而在中醫方面去看， 肝臟如果功能失衡，會影響代謝排毒，甚至形成肝鬱，產生負面情緒，令睡眠質素下降。所以選擇養肝清熱的茶可以有助護肝助眠，強身健體。牛蒡根有助散風熱、解毒去腫，金銀花可以清熱解毒，菊花則能去肝火，整體就有助肝臟排毒的功效，達至養生安眠作用。



清火養肝安眠茶



主要成分：牛蒡根丶金銀花丶菊花丶枸杞丶决明子丶桂花

功效

•改善肝火上升

•改善口臭

•改善暗瘡問題

•改善睡覺易醒

針對性加強養生推介

1)去水腫—淨腸窈窕茶

主要成分

冬瓜丶荷葉丶玫瑰丶甘草丶决明子丶大麥丶橘皮

主要功效

•清熱解毒

•痰熱咳喘

•有助改善腸道健康

2)降三高茶

主要成分

决明子丶桑葉丶葛根丶牛蒡根丶苦蕎丶荷葉丶山楂丶玉米須

主要功效

•改善因工作壓力大而引發脾氣暴躁狀況

•改善身體虛胖

•改善三高體質

Ozen是有着歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式的品牌，並希望從這個養生理念，透過產品令大家有健康的生活。

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* 特殊體質、感冒、懷孕或經期人士請先諮詢專業醫生建議後才飲用。* 茶不要和和蛋白質同時食用，有機會引致消化不良