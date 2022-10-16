失眠｜晚睡習慣改不了？5個秘訣助入眠　4-7-8呼吸法減壓力易入睡

是不是每天起床後總是後悔昨天怎麼不早點睡？



別再放縱自己愈來愈晚睡了！快點戒掉晚睡症狀，Heho整理了五大入眠方法來拯救你的失眠夜，一起擺脫晚睡習慣，擁有規律生活，每天充滿好精神！

五個睡前習慣幫助入眠（按圖👇👇👇）

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1. 睡前避免接觸藍光螢幕

睡前應避免接觸藍光螢幕，智慧型手機或電腦會發出藍光，讓大腦認為「現在是白天」而阻止褪黑激素的釋放，影響生理時鐘，因此在睡前兩個小時內應避免電子螢幕以及明亮的燈光！

可用看書或者聽電台來取代睡前滑手機、追劇的習慣，進而慢慢戒掉睡前接觸藍光螢幕，建議在晚上8到9點開始調暗燈光並於10點準備就寢。

2. 建立正向的睡前習慣

愈想入睡時反而會產生過大的壓力導致難以睡著，不妨藉由正念及冥想促進心靈平靜，可透過重複進行「４－７－８呼吸法」幫助減少壓力：

1. 深呼吸四秒鐘

2. 屏住呼吸七秒鐘

3. 慢慢呼氣，從一數到八



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3. 起床後曬太陽

當早上起床時可以馬上打開燈或是曬太陽，打開燈能讓身體知道「現在早上了」以及停止產生褪黑激素，此外，曬太陽能夠保持晝夜節律健康，能夠幫助白天更有精神、能量，並讓晚上睡得更好。

4. 固定的運動習慣

臨床科學驗證，最有效的方法就是運動，白天有更多的活動量，相對來說晚上就會需要更多睡眠補充體力，所以規律的運動是有幫助的，但跟睡眠時間一樣具有彈性，不用勉強自己每天照表操課，重點是養成持之以恆的習慣。

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5. 避免尼古丁及飲酒、吃甜食

應避免在睡前飲用咖啡因、酒精，否則會影響睡眠狀況，若晚餐飯後餓了可吃無糖點心來解決口腹之慾。睡前則可以泡杯熱牛奶、蜂蜜飲品幫助自己放鬆、安定神經緩和情緒。另外尼古丁製品屬於興奮劑，應避免就寢前吸食，否則無法成眠。

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