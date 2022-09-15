失眠｜年紀大難入睡？或因心火盛、吃太飽　按壓5穴位有助安眠

現代人生活步調快速，作壓力也越來越大，睡不着、睡不好、睡眠易中斷等情況，漸漸變成許多人的家常便飯。據台灣睡眠醫學會調查，台灣慢性失眠盛行率高達11.3％，也就是每10個人當中，就有1人飽受失眠之苦。



台灣衛福部苗栗醫院中醫科楊哲彥表示，中醫治失眠，可從心下手，以湯藥、穴道按壓調理，對安神、助眠都有極大幫助。

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楊哲彥說，中醫論失眠離不開「心」，不過中醫的「心」和西醫的心臟概念不同，而是主導人體五臟六腑的運作與功能；而且「心」藏神，也管理人體的精神、意識和思維。正常人在白天處於陽氣升發的狀態，因此能夠有精神地執行各種活動，到了夜晚陽氣入陰，如同太陽下山一樣，才再進入休息睡眠的狀態。

壓力大、消化差都可能導致失眠

所以，心氣虛衰、心陰不足或心火過旺，都會因心失所養或心神不安而失眠。胃功能不佳，消化不好或睡前吃太飽或太餓，也會因胃不和擾心而臥不安。常處壓力環境或有不愉快卻無處發洩，或易怒、過食上火食物等，則會使肝膽之氣疏泄不利而擾心。再者過度勞累、年齡增長、或長期慢性病耗損，也會導致腎陰消耗則心陽上亢、心神不安。

楊哲彥指出，失眠難治就在因素複雜，往往可能由好幾種原因夾雜所致。因此解決失眠得靠從裏而外的細心調理。

中醫的治療原則以「養心安神」為主，常用方藥如天王補心丹、酸棗仁湯、清心蓮子飲、養心湯、茯神、夜交藤等，「疏肝理氣」如柴胡疏肝散、龍膽瀉肝湯、加味逍遙散等，「胃腸失和」如香砂六君子湯、平胃散、保和丸、霍香正氣散、山楂、砂仁、神麴等。

按壓以下5個穴位可以改善失眠（按圖了解！）

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按壓5穴位，可安神助眠

另外可搭配安神、助眠常用的穴位指壓按摩，臨床上都有一定程度的效果。

1、內關穴

從手腕橫紋正中往手肘方向二吋、約三橫指距離處。握拳時，兩筋之間凹陷明顯，按壓凹陷處會出現酸脹麻痛感。

2、神門穴

位於腕部的腕掌橫紋上，小指一側的按壓凹陷處。

3、敲擊頭頂百會穴

位於頭頂正中央，從兩耳到頭頂畫一條線，再從兩眉中央往頭頂畫一條線，兩條線的交接點。

4、按揉太陽穴

位於耳廓前面，前額兩側，外眼角延長線的上方；在兩眉梢後凹陷處。

5、按壓拿捏風池穴

位於後頭部，微低頭在枕骨下方，兩條大筋之間的明顯凹陷處。

楊哲彥提醒，失眠除了妨礙一般日常睡眠，使身體容易覺得虛弱或噁心，也影響隔日白天活動力、專注力和社交能力等。且患者易怒、急躁、衝動的表現會提升，工作時出錯或意外發生比例也隨之增加，因此解決失眠有其必要和急切性，適時尋求醫師協助，別再讓夜夜難入眠成為你每天的噩夢。

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