心臟衰竭｜5旬漢心肺功能大退　行一層樓梯唞5分鐘　1招改善體能

心肺功能不佳的患者如心肌梗塞、心臟衰竭、慢性阻塞性肺疾病及氣喘等，出院後的前三個月是「心肺復健」最重要的黃金期，建議患者及家屬能在這個時期能透過積極運動復健



50歲張先生因罹患心臟衰竭，體力大不如前，活動時也越來越容易喘，感嘆「爬一層樓就得坐下喘氣休息五分鐘」，嚴重影響日常作息，讓他對生活產生倦怠感，因此找復健科醫師積極規劃心肺復健運動，經安排離心型（編：反方向踩踏）腳踏車訓練後，大幅強化心肺適能，體能進入佳境。

傳統向心型腳踏車運動訓練 易喘、疲憊

來自台灣的亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，傳統的向心型腳踏車運動訓練，過程中較易導致喘氣以及疲累，一直讓張先生無法適應。經物理治療師及醫師評估後，建議加入離心型腳踏車訓練，藉此有效強化心肺適能，由於過程中較不易覺得喘氣與疲憊，兩個月後張先生的體能狀況漸入佳境。

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離心運動心臟負擔低 適合老年人、心肺疾病患者

台灣亞洲大學物理治療學系助理教授黃郁潔表示，與一般向心運動相比，離心運動對於心臟的負擔較低，能有效減少心肺功能的負擔，不易如向心運動那樣容易使人感到疲倦，且實際上離心運動會產生更大的力量，因此不僅能幫助肌肉強健，還能提高有氧適能，增進身體機能，對於容易喘或是沒有多餘體力進行傳統向心運動的老年人或心肺疾病患者來說，是一個有效且較舒服的運動訓練模式。

心臟衰竭需復健 家中自行訓練危險度高

周立偉部長也說明，醫學上並無「治癒」心臟衰竭的特效藥，此類患者除了需定期回心臟科追蹤之外，透過心臟復健更是治療中很關鍵的一環，但這類患者們因為心臟功能受損並不適合在家中自行訓練，危險度較高。

因此在醫院時，復健科醫師及物理治療師可為病人量身訂做安全且有效的復健計劃，及時監測運動狀況，避免因強度太強而導致心律不整、心肌缺氧等危險情況，抑或是強度太弱也沒有訓練效果。

心肺功能不佳 出院前三個月是黃金期

此外，周立偉部長強調，心肺功能不佳的患者如心肌梗塞、心臟衰竭、慢性阻塞性肺疾病及氣喘等，出院後的前三個月是「心肺復健」最重要的黃金期，建議患者及家屬能在這個時期能透過積極運動復健，將心肺耐力拉到最好的狀態，才能循序漸進回到原來生活步調，也能避免後續病情惡化。

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