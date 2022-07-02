過敏｜換季不適流鼻水！營養師揭6營養素緩解　抗敏要吃這些食物

換季是過敏好發的高峰期，不斷打噴嚏、流鼻水，嚴重甚至影響作息，讓人苦不堪言。



台灣營養師余朱青針對6大營養素整理出抗敏食物清單，透過選擇適合自己的天然食材，補充營養，遠離過敏症，讓腸道更健康。

6大營養素抗敏食物清單（按圖👇👇👇）

+ 8

1. 維他命C

具有抗氧化抗發炎的功效，如：奇異果、番石榴、柑橘類等。

2. 鎂

能幫助氣管放鬆，減少氣喘。如：綠色蔬菜、豆莢類、全穀類等。

3. 木犀草素

可暢通支氣管，減少咳嗽。如：芹菜、九層塔、紅蘿蔔等。

4. 花青素

可抑制組織胺分泌。如：蔓越莓、藍莓、車厘子等。

5. 兒茶素

能降低皮膚過敏發癢。如：綠茶、烏龍茶等。

6. 檞皮素

可抑制腫脹搔癢，如：洋蔥、甜椒、西蘭菜等。

不過，余朱青也提醒，要攝取這些抗敏食物有前提，必須先避開自己原先的過敏原，才不會又踩到過敏原地雷。

▼食物過敏的症狀表現，可能有下列一種以上的症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 3

相關文章：食物過敏｜花生黃豆普通食物都可引起！皮膚起疹7症狀嚴重致休克

延伸閱讀：

想戰勝過敏體質？快看抗過敏懶人包 過敏大數據、吃出免疫力、抗敏新科技報你知

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」