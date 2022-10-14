癌症｜身體冒色斑是斑還是癌？5部位長斑要注意　記謹防曬ABC口訣

黑斑是色素斑的一種，當身體斑點愈長愈多、顏色愈來愈深讓人很煩惱。



台灣皮膚科醫師趙昭明表示，造成的原因可能有兩種，最主要可能是防曬、保濕沒做好，造成黑色素不斷活化，另外，當身體產生發炎反應時，也容易造成黑色素沉澱。

5大部位長斑要注意腸胃瘜肉癌變、防曬ABC口訣（按圖👇👇👇）

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趙昭明表示，身上莫名出現異常或者變大、變形的黑斑及黑痣，可能是暗藏癌症的危機，如PJ症候群（黑斑瘜肉症候群），發生率比較低，不到百分之十，好發年齡約在10歲～30歲，主要症狀會出現棕黑色且扁平、不規則的斑點，若這些斑點長在以下5大部位，以後罹患大腸癌的可能性較高。

1. 手指長斑

2. 腳趾長斑

3. 鼻子長斑

4. 嘴唇四周長斑

5. 口腔內部長斑



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不防曬恐讓皮膚癌機率增加 快記「ABC口訣」

另外，陽光曬久了，小心皮膚也容易出現癌病變。但是多曬太陽才能增加維他命D，到底怎麼曬才正確？台灣皮膚科醫師蔡逸姍表示，好好擦防曬，比起晚上擦一瓶幾千元的抗老產品還有效，因為日光就是讓你老化的元凶，她分享一個防曬口訣「ABC」：

Away

紫外線也有分強、中、弱，為避免皮膚癌風險，曬太陽最好避開10：00～14：00紫外線最強時間。

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Block

就是Sun Block，擦防曬產品阻擋紫外線。蔡逸姍說，很多人常抱怨不喜歡皮膚黏黏的，她推薦直接購買噴霧型防曬，噴身體四肢都可以，除了臉部怕誤吸入鼻腔，身體其他皮膚都可以噴，算是清爽型，大人小孩都適合。

Cover

長袖、帽子、手套、撐傘不要忘。

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