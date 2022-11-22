骨質疏鬆｜50歲以上患病率高如何預防？做齊5步驟加強骨骼保健

世界衛生組織（WHO）訂定每年10月20日為世界骨質疏鬆日，並由國際骨質疏鬆症基金會（IOF）在全球響應，呼籲民眾正視骨鬆問題，採取行動守護骨骼健康。



人體的骨質含量約在30歲時到達高峰，隨著年齡增長骨量逐漸減少，骨質疏鬆（Osteoporosis）就英文字面含意即為「多孔的骨骼」，也就是因為骨質密度下降，而使骨骼變薄、易脆的疾病。

骨質疏鬆來得悄然無聲，通常沒有明顯的症狀，多半是因為骨折、骨裂才發現，一旦長者跌倒而造成髖關節骨折，便有很大的風險喪失自理能力必須臥床，甚至提升死亡率1-2成。

▼骨質疏鬆症患者如何避免骨折？（按圖👇👇👇）

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根據IOF資料顯示，50歲以上人口中，男性有5分之1罹患骨質疏鬆，女性更是每3位就有1位。不只老化易造成骨質疏鬆，停經後的荷爾蒙變化、不良生活作息也是骨質疏鬆的成因。

為防止骨質疏鬆與骨折，今年IOF訂定主題「Step up for bone health」，呼籲男女老少都該為自己「挺」身而出， 以5驟加強骨骼保健：

5步驟加強骨骼保健（按圖了解👇👇👇）

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1. 攝取有益骨骼健康的食物

鈣質是骨骼的重要成分，成人每日應攝取1000毫克的鈣存骨本，牛奶、芝士、傳統豆腐、深綠蔬菜、黑芝麻等都是很好的來源；優質蛋白也是構成骨骼的關鍵，建議攝取每公斤體重1-1.2克的蛋白質；而維他命D可促進鈣質吸收，除了從蛋、三文魚、菇類攝取，每天日曬10-20分鐘有助於身體合成維他命D。

2. 運動強壯骨骼與肌肉

每週運動3-4次，每次至少30-40分鐘。其中「負重運動」可增強骨密度、肌肉力量，像是爬樓梯、慢跑、跳繩、揮球拍等；而「阻力訓練」可運用自身體重、啞鈴、彈力帶等方式，給予身體阻力以鍛鍊肌肉；若再搭配平衡練習，如單腳站立、太極，可以加強動作的控制，進一部預防跌倒。

3. 維持健康體重

過輕、過重、肥胖者有較高的骨質疏鬆比率。過度減肥不僅造成營養不良，也會減少女性荷爾蒙分泌，加速骨骼流失；過重及肥胖則加重骨關節的負擔，若反應不及易跌倒骨折。應維持正常體重範圍，保持健康體位於18.5≦BMI<24。

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4. 戒煙、避免飲酒過量

實驗證實吸煙會導致成骨細胞活力下降，造成骨鈣素流失，降低5-10%的骨密度；酒精也會抑制成骨細胞，影響鈣、鎂的吸收，使骨質陷入「入不敷出」的窘境。應戒煙並控制飲酒量，男性每日不超過20g酒精，女性不超過10g酒精為宜。

5. 注意危險因子

若父母曾發生骨折、服用類固醇藥物、患有糖尿病者，則有較高機率發生骨質疏鬆，尤其是停經後、接受卵巢切除，或45歲前進入更年期的婦女，因缺乏雌激素而使骨質流失加劇。骨質疏鬆是沉默的疾病，若有身高變矮、彎腰駝背、下背疼痛等症狀應多加留意，及早檢查預防。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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