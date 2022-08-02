骨質疏鬆｜早停經體重過輕易患骨質疏鬆？保養骨密度要這樣做

「醫師，我最近經常會背痛，很不舒服。」身材削瘦60多歲的王女士用手挺著背抱怨。



王女士已經停經，體重也過輕，顯然是骨質疏鬆症的高危險群，台灣馬偕紀念醫院家庭醫學科林信惠醫師為其安排脊椎X光攝影，以及DXA骨密度檢查，結果發現，王女士的脊椎已有兩處壓迫性骨折，骨密度T值小於-3.0，診斷為「骨質疏鬆症」且符合台灣健保藥物給付條件，經過半年多的治療，患者覺得背痛有改善，也有助於降低未來骨折的風險。

▼骨質疏鬆高危因素（按圖👇👇👇）

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盤點骨鬆危險因子

台灣林信惠醫師指出，骨質疏鬆的風險因子很多，包括男性超過70歲、女性超過65歲、體重過輕、較早停經、父母有髖骨骨折病史、長期服用類固醇、副甲狀腺疾病、腎臟疾病、類風濕關節炎、抽煙、喝酒、缺乏運動、鈣質攝取不足等。

由於骨質疏鬆的病人在日常生活中的症狀不明顯，所以很容易被忽略，台灣林信惠醫師提醒，若脊椎骨出現壓迫性骨折，可能會造成背痛、駝背、身高變矮，如果發生髖骨骨折，就會導致臥床、行動不便。

骨質疏鬆的警訊與危害（照護線上授權使用）

▼骨質疏鬆三大異狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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林信惠醫師表示，若以定量超聲波骨密度檢查儀發現病人骨質密度較差，需要進一步檢查時，便會採用雙能量X光吸光式測定儀（dual-energy X-ray Absorptiometry，DXA）加以確定診斷。由於骨質密度常因症狀不明顯而被忽略，臨床上建議，50歲以上若具有高風險因子，或65歲以上女性及70歲以上男性，可以經醫師評估接受骨密度檢查。

別等到骨折才發現骨質疏鬆症！

林信惠醫師提醒，隨著骨質疏鬆情況惡化，患者可能在跌倒或輕微碰撞時便發生骨折，而在骨折之後行動不便，常需要臥床，也因為活動力變差，可能會引起泌尿道感染、褥瘡、或深部靜脈栓塞等各種問題，進而造成死亡。

林信惠醫師解釋，髖部骨折的老年人，一年內的平均死亡率高達22%，四成會臥床，另外六成需要使用輔具，日常生活需要依賴別人照顧。

別等到骨折才發現骨質疏鬆症（照護線上授權使用）

林信惠醫師說，如果曾經因為跌倒就骨折，或骨密度檢查顯示，髖骨或脊椎骨的T值小於、等於-2.5，或預估十年內的全身骨折風險大於20%，或髖骨骨折風險大於3%，便已達到使用藥物治療骨質疏鬆症的程度。

多管齊下，保養骨密度

臨床上治療骨質疏鬆的藥物有兩種機轉，一個是促進骨質生成，一個是抑制骨質流失，林信惠醫師說，病人應與醫師討論適合的藥物使用，並謹記持續治療的重要性，才能減少骨質疏鬆帶來的傷害。

骨質疏鬆治療保養（照護線上授權使用）

▼預防骨質疏鬆症（點擊下圖看清！👇👇👇）

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在接受藥物治療時，也要注意日常保養，以維持骨骼、肌肉的健康，林信惠醫師說，飲食方面要攝取足夠的鈣質、維他命D、蛋白質等營養素。每天要攝取鈣質1200毫克，富含鈣質的食物包括乳製品、豆類、堅果、小魚乾等。

維他命D與骨質健康有關，若沒有接受足夠的日照，每天的建議攝取量為800至1,000 IU國際單位（international units，IU）〔2〕，富含維他命D的食物包括蛋黃、牛奶、魚類、蕈菇等。若無腎臟疾病，建議成人每天每公斤體重攝取1至1.2公克的蛋白質，奶、蛋、魚、肉、豆皆是優質蛋白的來源。

運動方面可進行跑步、跳舞等有氧運動，也請記得做阻力運動，訓練肌力。林信惠醫師提醒，運動時要視自己的身體狀況，循序漸進，如果有骨質疏鬆症，務必放慢動作，避免撞擊、受傷。研究顯示，經過一年左右的重量訓練，骨密度可以有效增加，但是一定要持之以恆，如果停止運動，骨質又會快速流失。

參考資料：1. Downey C, Kelly M, Quinlan JF. Changing trends in the mortality rate at 1-year post hip fracture - a systematic review. World J Orthop. 2019;10(3):166-175. Published 2019 Mar 18. doi:10.5312/wjo.v10.i3.166

2. 2021台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引TW-03313-PRO-2022-Jul



【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：反覆背痛好難受，竟是骨質疏鬆症導致脊椎骨折，積極治療避免失能，醫師圖文解說】

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