眼睛健康｜無故畏光可能是疾病前兆！保障雙眼健康每天要這樣吃

當我們從暗處走到陽光底下，會反射性地抬起手擋住眼睛。



這種「畏光」的現象可以是眼睛的自我保護機制，但如果不是在光線轉變快速的情況下，卻還是出現畏光症狀，表示眼睛的調節功能已經失靈，可能就是疾病的前兆。

眼睛畏光可能的疾病（按圖看清👇👇👇）

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1. 外眼

- 乾眼症

- 結膜炎

- 飛蚊症

- 視網膜剝離

- 先天性青光眼

- 角膜炎、角膜破皮、角膜潰瘍或是角膜有異物

- 虹膜炎、虹膜睫狀體炎



2. 內眼

- 全色盲

- 白化症

- 黃斑部病變

- 黃斑部葉黃素不足



3. 其他因素

- 偏頭痛

- 腦膜炎

- 甲狀腺功能亢進

- 視神經壓迫

- 三叉神經痛

- 顱內出血

- 腦積水



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眼睛畏光怎麼改善？

最常見的畏光原因，還是眼睛外部的發炎跟缺乏葉黃素造成的，這2者又都跟用眼過度、電子用品光線太亮有關。因此最好的保養方式，就是減低這些物品的亮度、並每天吃一顆蛋、一盤深綠色蔬菜及一份黃色的水果，其實就可以達到一天所需的6毫克葉黃素攝取量，保障眼睛的健康。

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但建議若有不正常的畏光狀況，就要儘速至眼科檢查，避免錯過最佳治療時機。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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