眼睛健康｜無故畏光可能是疾病前兆！保障雙眼健康每天要這樣吃
撰文：Heho健康
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當我們從暗處走到陽光底下，會反射性地抬起手擋住眼睛。
這種「畏光」的現象可以是眼睛的自我保護機制，但如果不是在光線轉變快速的情況下，卻還是出現畏光症狀，表示眼睛的調節功能已經失靈，可能就是疾病的前兆。
眼睛畏光可能的疾病（按圖看清👇👇👇）
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1. 外眼
- 乾眼症
- 結膜炎
- 飛蚊症
- 視網膜剝離
- 先天性青光眼
- 角膜炎、角膜破皮、角膜潰瘍或是角膜有異物
- 虹膜炎、虹膜睫狀體炎
2. 內眼
- 全色盲
- 白化症
- 黃斑部病變
- 黃斑部葉黃素不足
3. 其他因素
- 偏頭痛
- 腦膜炎
- 甲狀腺功能亢進
- 視神經壓迫
- 三叉神經痛
- 顱內出血
- 腦積水
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眼睛畏光怎麼改善？
最常見的畏光原因，還是眼睛外部的發炎跟缺乏葉黃素造成的，這2者又都跟用眼過度、電子用品光線太亮有關。因此最好的保養方式，就是減低這些物品的亮度、並每天吃一顆蛋、一盤深綠色蔬菜及一份黃色的水果，其實就可以達到一天所需的6毫克葉黃素攝取量，保障眼睛的健康。
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但建議若有不正常的畏光狀況，就要儘速至眼科檢查，避免錯過最佳治療時機。
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