眼睛健康｜青光眼會遺傳？視野明顯變差就算眼壓正常都可能中招

青光眼是會遺傳的！台灣三總眼科部主任呂大文表示，門診收治不少年輕型青光眼患者，眼壓正常，但視野明顯變差，經過眼底攝影、眼底斷層掃瞄等檢查，並詢問病史、家族史，才知罹患原發性青光眼。



呂大文說明，青光眼是一種持續惡化的視神經疾病，且可能導致眼盲，致病原因與老化、藥物類固醇、手術、外傷，或高度近視、其他全身性疾病及局部性眼疾、以及遺傳有關。

▼青光眼高危險族群（按圖看清👇👇👇）

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當上述原因導致眼球內水分泌增加或排出受阻時，眼壓就會升高，一旦損傷視神經，造成視野缺損時，就稱「青光眼」。若沒有儘早發現，妥善控制眼壓，症狀惡化，視神經受損嚴重，視野缺損程度愈來愈大，就會導致失明。

呂大文指出，由於初期青光眼幾乎沒有症狀，難以在早期確診，許多病患直到視野變窄、視力模糊，才至眼科門診，但此時，治療棘手，且效果不並好，視力恢復有限。

台灣健保資料統計，台灣內共有38萬多人確診青光眼，持續接受治療，呂大文坦言，實際青光眼患者人數應該遠超過這個數字，因為許多患者自覺視力變差，誤以為只是老化或是工作疲勞所致，並未就醫。

▼坊間提到的「指測法」：（按圖👇👇👇）

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呂大文提到，門診曾收治過30多歲青光眼患者，確診為原發型，與遺傳有關，請患者告知其他家族成員，務必到院檢查。結果發現，其父親也患有嚴重青光眼，視野缺損，但一直以來，認為老化所致，經用藥控制，病情才未持續惡化，免除失明危機。

青光眼只能控制，讓病情不再惡化，但無法痊癒，呂大文提醒，如果直系血親罹患青光眼，就應提高警覺，年滿18歲就應定期至眼科門診接受眼壓、眼底攝影等檢查。

▼同場加映：急性青光眼5大症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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