眼睛健康｜眼前影像產生扭曲？專家教「外用內服」防黃斑部病變

曾經打開電視、手機，卻發現眼前的影像扭曲了嗎？走在路上，卻發現斑馬線變歪了？台灣中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，這是不可逆的老年性黃斑部病變找上門，恐造成嚴重的視覺傷害！



陳瑩山說：「在歐美地區，老年性黃斑部病變（AMD）是失明的主要原因。」因為黃斑部病變只要一發生就「不可逆」，等視物變形才就醫，通常已造成嚴重傷害，使得預防黃斑部病變成為眼科醫學的研究重點。

▼ 黃斑部病變的小測試（按圖了解）

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「光」對於黃斑部如兩面刃

黃斑部位在眼球後方視網膜中心，是人體中最直接受光的部位。他說，「光」對於黃斑部如兩面刃，「光」會使得黃斑部退化，但要讓影像成影也需要「光」。

對著瞳孔，是直接受「光」最重要的地方；當光線一進到這個位置，可以透過感光細胞傳送到大腦，形成影像。然而，黃斑部受光後雖可成像，但光帶來氧化所產生的自由基，也會破壞黃斑部，形成老年性黃斑部退化的風險。

台灣陳瑩山醫師解釋，這是一種積聚性的光化學自由基反應，傷害不是立即性的，不會在 3個月、3年就形成，會在眼睛過度使用、逐漸退化的10年或20年後，就會出現影響。

他進一步指出，老年性黃斑部病變雖然是一種退化疾病，好發50歲以上的族群，但現代人廣泛的使用電子產品，發生年齡也有下降趨勢，此外，台灣特有的高度近視群也有「高度近視性黃斑部病變」。

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黃斑部病變分乾、濕兩種

此外，黃斑部病變非全部一樣，主要是依照是否產生脈絡膜新生血管來區分為兩種類型，分別為「乾性」和「濕性」。「濕性黃斑部病變比起乾性黃斑部病變更危險，因為不僅對視力影響更鉅，還有可能造成失明。」

陳瑩山指出，其中高達8成的屬於乾性黃斑部病變，指的是黃斑部萎縮變薄，症狀會隨著年紀而加重，只能靠著改變飲食，補充維他命C、維他命E和鋅等抗氧化物來延緩症狀。

濕性黃斑部病變之所以嚴重，是因為位在黃斑部後面的血管層「脈絡膜」，若因血管增生造成黃斑部水腫或出血，可能在幾個星期內造成視力突然衰退，甚至造成失明。必須趕快進行外科性治療如眼內藥物注射，使新生血管萎縮，使出血吸收改善。

▼ 乾性和濕性年齡相關性黃斑部退化病變症狀（按圖了解）

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黃斑部病變的治療方式有哪些

黃斑部病變的治療方式，眼內藥物注射及雷射等。台灣陳瑩山醫師表示，眼內藥物注射的目的是消除黃斑部水腫、清除出血，也為了讓脈絡膜新生血管萎縮，結疤較小，病人的視力進步機會較大，是目前治療黃斑部病變的首選。

眼內藥物治療，是將藥物注射入玻璃體，直接將藥物導入病灶處，不需要經由外部全身性血管輸送，所以相對有效。目前眼內注射藥物主要為 Anti-VEGF 抗血管內皮細胞生長因子，還有一種為長效型類固醇。

陳瑩山提醒，對於已做治療的病患，應每3個月或半年定期追蹤，確認新生血管對於治療的反應，除此之外，新生血管對於治療就算有療效，有時也會復發，需密切追蹤檢查確認有無復發的可能性。

外用內服預防黃斑部病變

他呼籲，對於黃斑部病變仍是預防遠重於治療，建議應「內服外用」兼具，才能確保眼睛健康無虞。

所謂內服，就是多攝取有益於黃斑部健康的食物或營養補充品，增加黃斑部中和光線的能力。陳瑩山說：「像是蛋黃、西蘭花、黃色蔬果，都可以均衡攝取。此外，含Omega3、蝦紅素、花青素的食物也可以多吃」

外用則是「防光」。建議在紫外線強烈時，一定要戴太陽眼鏡或變色鏡片；若在室內用電子產品，則使用防藍光鏡片，降低傷害。當然，最好是使用電子產品時，每20分鐘就能讓視線移開休息，分段使用比連續使用來得好些。

居家自我檢測黃斑部病變

如何知道自己是否罹患黃斑部病變？可利用阿姆斯勒方格表（AMSLER GRID）自我檢測，遮住單眼，類似睜一隻眼、閉一隻眼，因為許多黃斑部病變病患只發生在一隻眼睛，兩眼一起檢測，容易因另一眼視力正常而被忽視。

此外，陳瑩山也提供一個簡易居家檢測方法。「早上睡醒別急著起床，躺在床上單眼輪流直視天花板幾秒，看天花板上的邊條，是否有哪一條直線變得比較不直，或區塊顏色較怪。若有這個現象，一定要趕快就醫。」

值得注意的是，黃斑部病變除了會讓成像扭曲，也可能有霧霧的黑影在眼前，也因此常與飛蚊症混淆。陳瑩山提醒，飛蚊症所產生的黑點會飄移，黃斑部病變的黑影則是固定不動，兩者並無關聯。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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