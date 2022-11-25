【Happy Friday】本週美容產品熱賣榜 Top 5！

各位Office Lady終於挨到星期五啦！日日OT做到臉上生粒粒皺紋樣樣齊？唔洗冇哂心機！小編根據01 mall本週熱賣嚴選出5大人氣HIT爆美容產品，幫大家慳埋腦汁唔洗左揀右揀， 一Click即有護膚必備法寶，扣埋01積分無痛入手！

特別採用有高達90%蓖麻油酸的蓖麻油，具極佳的滋潤鎖水作用

Dare's Skincare 琉璃冬日身體魔法油 300ml

DARE'S 的產品從來都是真材實料，這支身體油亦然。100%純度的植物油，無任何額外添加。一試上手的濃稠質感已經告訴你這不是一般的護膚油。身體魔法油有舒緩毛囊角化、深層滋潤、同時抗炎殺菌、抑制痘痘增長的功效。特別採用有高達90%蓖麻油酸的蓖麻油，具極佳的滋潤鎖水作用卻不會堵塞毛孔，非常適合治療粉刺痤瘡。



■商品名稱：Dare's Skincare 琉璃冬日身體魔法油 300ml

■價格：$368 （最多可用18400積分，抵消 $184 現金）

富勒烯十項全能爽膚精華水特別添加來自日本的珍稀成分C60富勒烯

彩豐行 C60富勒烯十項全能爽膚精華水180ml

富勒烯十項全能爽膚精華水特別添加來自日本的珍稀成分C60富勒烯，不添加防腐劑，其強大抗氧化力能有效清除自由基，促進肌膚新陳代謝，全效對抗肌膚老化，複配透明質酸等保濕因子，多重補水鎖水，同時幫助調理膚質，肌膚呈現水潤嫩滑，明亮細緻。使用方式十分容易，潔面後以爽膚液沾濕化妝棉，輕拍面部及頸部，其後可使用精華素及潤膚霜。



主要成分：C60富勒烯、透明質酸、仙人掌精華、絲氨酸、甘氨酸、谷氨酸、賴氨酸、丙氨酸、精氨酸、蘇氨酸、脯氨酸、天然植物抗敏精華（積雪草精華、虎杖根精華、黃芩根精華、茶葉精華、光果甘草根精華、母菊花精華、迷迭香精華）

■商品名稱：彩豐行 C60富勒烯十項全能爽膚精華水180ml

■價格：$164.3（最多可用8200積分，抵消 $82 現金）

每晚一包，有效達至美白淨肌、活化細胞及助眠護肝等功能

Faeries Heaven燕窩類人肽美白粉

Faeries於2020年成立，一直堅持研發結合養生和美態的產品，幫助女性調理體質，重視健康生活態度，由內而外打造真正自信美態，讓女性能重新定義自己的美，活出真我。《Heaven燕窩類人肽美白粉》嚴選日本金絲燕窩，以專利水解技術提取珍貴活性成分，飽含高濃度「燕窩酸」及「表皮生長因子」，能徹底改善暗沉、泛黃及膚色不均等問題，讓你的肌膚展現透亮光澤感。

天然原料來自美國、日本及以色利，成分安全有效。每晚一包，有效達至美白淨肌、活化細胞及助眠護肝等功能，令你由內到外散發自信健康好氣色！配合Genie雙專利膠原蛋白肽，美肌煥白雙重力量，成就完美無瑕肌膚。



■商品名稱：Heaven燕窩類人肽美白粉

■價格：$350（最多可用17500積分，抵消 $175 現金）

Suu Balm 速效舒敏保濕乳 350 ml

Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發，主要針對敏感、乾燥、痕癢&濕疹肌膚人士而研發的品牌。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺保濕乳，蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕肌膚，輕巧不粘膩，可經常使用，符合健康肌膚的pH值。



■商品名稱：Suu Balm 速效舒敏保濕乳

■價格：$299（最多可用14900積分，抵消 $149 現金）

具備3種功能模式，2種溫度調控

EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (多色)

EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀具備3種功能模式，2種溫度調控，利用熱能、振動及按壓，有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚。備有粉紅、粉藍及粉紫3款粉嫩顏色可供選擇；每分鐘高達8,000次振動，喚醒沉睡肌膚細胞。



• 有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋

• 「低熱能」模式適用於面部按摩；而「高熱能」模式適用於身體按摩

• 「 紅光」及「振動」，幫助肌膚吸收精華營養，改善新陳代謝，增加肌膚彈性和光澤 • 振動頻率8,000次/分鐘

• USB充電設計，細小輕巧，方便攜帶

■商品名稱：EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (多色)

■價格：$339（最多可用16900積分，抵消 $169 現金）

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