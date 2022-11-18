新會陳皮 VS 普通陳皮｜屋企曬都叫陳皮？3分鐘教你揀潤肺之王！

每年11、12月總是看到串串五顏六色的果皮出現在大街小巷的藥材店，甚至在家家戶戶的窗前都有它們的蹤影。陳皮由古至今亦是非常受歡迎的健脾養生藥材，然而經常聽見的新會陳皮到底和普通陳皮有何分別？家裡自己diy曬的果皮可以算是陳皮嗎？小編為您解構陳皮的功效、靚陳皮的要點 ，以及推薦的食用方法。



陳皮功效

陳皮早在不同的古藉的記載其功效，《神農本草經》寫「主胸中瘕熱，逆氣，利水谷，久服去臭，下氣。」，而《醫學啟源》則記為「其用有三：去胸中寒邪一也。破滯氣二也。益脾胃三也。」陳皮主要有燥濕、健脾開胃的功效， 味道按其陳年的年份長短都有其差異。年份高的陳皮會比年份短的陳皮更香醇及甘甜，年份較短的陳皮則味道較苦澀。

有助燥濕化痰



陳皮在中醫角度為味辛性溫，歸脾、 肺經，而脾為生痰的源頭，如果脾胃功能虛弱，就會影響在體內的水液的排出和代謝，使痰濕留在身體內。陳皮可以理氣健脾，有助燥濕化痰，對寒咳有舒緩的作用，亦有治理脾滯的功效，而陳皮加薑對於舒緩咳嗽化痰有加強的功效。

促進腸胃消化



陳皮內的揮發油有助解決胃部不適，能對腸胃輕微的刺激並促進消化，對於食慾不振、作嘔作悶、消化不良的症狀有減輕的作用。而對於久坐的上班族如果容易肚漲漲，陳皮亦可以舒緩胃氣，健脾開胃，改善脾胃虛弱的狀況。

維持心血管健康



由於陳皮是由柑橘類水果製成，它內含的橙皮苷是黃酮類化合物一種，當儲存一定時間陳皮內的橙皮苷就會轉變為橙皮素，橙皮素可以抑制膽固醇的製成，有使血脂下降的作用，並降低患上心血管疾病的機會。同時橙皮素亦有助血管擴張，協助控制高血壓的症狀。

抗氧化與減低慢性病風險



陳皮內的維他命Ｃ俱有抗氧化的功效，降低因為自由基引發的各種炎症及器官老化，維持免疫系統的健康。同時維他命Ｃ亦有助降低慢性病發生的風險，是人體每日所需的重要營養素之一。

自己曬的也是陳皮？

陳皮之所以具藥理功效，原因在於柑皮在曬製過程陳化，使對人體原本來說成份過多的揮發油有所 降低，同時對健康有益的黃酮類物質卻會有所增加，所以不少人打算自製陳皮作保健之用，但果皮變為真正的陳皮，要留意以下的要點，以免弄巧反拙：

陳皮原材料

陳皮的材料不是所有柑橘類水果的皮都合適，而一般製成陳皮的是柑的果皮，其中以新會的柑皮之優質最為人熟知。然而柑的成熟度當中亦有分青皮（果實未成成熟，於九月中左右採摘），二紅柑（果實接近但仍未成熟，並於農曆秋分至立冬採摘）以及大紅皮（已充分成熟，於大約農曆立冬至冬至前後採摘），不同成熟度針對功效都不同，青皮不管陳化多少年都只會是青皮，而最正宗的陳皮就是以大紅皮製成，且最具收藏價值。

陳化時間

那麼只要是曬乾了的大紅柑皮就是陳皮了嗎？當然沒這麼容易，一般來說要至少陳化三年，才達陳皮的最低門檻，陳化越久，果皮的顏色會漸漸變深變黑，發出的芳香亦會更濃，年份越遠久價值越高，故此坊間有「百年陳皮勝黃金」的美譽。而將剛曬好的果皮直接製水／茶喝的話，由於陳化不足，當中仍含有大量發揮油，有機會使消化系統吃不消，沒有保健作用反而影響腸胃健康。

陳化技術與儲存時間

即使挑選了優質的柑子，如何處理柑皮、曬的方式、曬的次數、日曬與陳化的環境、 氣候與濕度等等，都是製作陳皮的關鍵點，香港天氣潮濕，空間亦相對狹窄，要將果皮完全製成正宗的陳皮仍有一定的難度，而一旦不留神保存不當，更容易使陳皮變霉，喝下肚子小心得不償失。所以建議購買由可靠的供應商的現成陳皮為安全以及確保其保健價值。

購買陳皮時要留意是老青皮還是大紅陳皮，因為兩者的針對的功效都不一樣：青皮外表通常為青黑色／墨綠色，藥性較烈，能舒肝理氣，但過量或久用有機會破氣傷身，通常用作藥材非日常保健食材；而大紅陳皮顏色通常顏色棕紅抑或棕黑色，溫和芳香，以指甲刮表面時會出現油光，大紅陳皮可以健脾化痰，並能配搭不同材料作潤肺的養生佳品。

新會陳皮vs陳皮

新會陳皮之所以比其他地方的陳皮更受大眾歡迎，因為廣東新會的地理條件得天獨厚，土地肥沃，原本已是柑子的最佳栽種地。而早在加上栽培的技術方面新會已約有七百年歷史，至二零零六年原國家質檢總局批准對「新會陳皮」實施地理標誌產品保護，稱作「新會陳皮」的話，由原材料、栽培、加工、陳化都需要達到一定質量條件。所以新會陳皮與其他產地的陳皮，所含的成分及質量可以相當大的差異。因此，新會陳皮亦有「皮中翹楚，皮比肉貴」的說法。

形狀：新會陳皮呈三瓣規則形狀，紋理明顯具光澤，油室（果皮表面上凹入的油點）分佈平均，皮亦較薄；別地陳皮形狀多數不規則且零碎，顏色亦不統一，皺紋不平均。



氣味：由於新會陳皮揮發油種類繁多，香氣複雜，年份長短都產生不同的氣味；別地陳皮則相對上香氣較為薄弱且單一。



味道：年份高的新會陳皮味道相對甘香以及醇厚；而別地的陳皮味道普遍較苦、酸及澀。



正宗新會陳皮

正宗新會陳皮推介

新會十年以上老陳皮，新會陳皮內含揮髮油類、多糖類和黃酮類三個活性物質。 隨着陳化時間越長，三者都存在動態變化。第一是小分子揮髮油成分會減少，大分子揮髮油會相對增加，所以氣會越清雅，品越醇和；第二是由於糖類酵解轉化作用，前五年特別是前三年期會存在一個明顯的酸化過程，以後會向酯的方向轉化，因此香氣會更高，質也會更醇厚。新會老陳皮屬性溫和。可健脾、開胃、養肝，還可止咳化痰、燥濕祛痰。熱咳和寒咳者都可食用。

新會大紅陳皮 15年

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．Ozen 生活館採用15年陳皮經天然生曬而成，Ozen有歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式，並希望從這個養生理念，透過養生產品令大家重拾健康的生活。



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最佳食法



1.沖泡飲用，每次一至兩羹左右開水，根據個人口味調整份量。

2.直接食用或作為果醬，搽麵包都可以。

3.作為醃料醃製肉食或作為醬料，製作特色菜式，如陳皮冰糖檸檬雞翼，檸檬薑煮牛肉等，美味可口，去腥去油。