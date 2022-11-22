修身食譜｜2分鐘整好健康減肥餐 飽住瘦一餐熱量僅76kcal ！

女士最關心的生活議題之一就是如何保持窈窕的身材， 然而想嚐美食又怕會胖，所以很多時候會用代餐代替正餐，務求以比較輕鬆方式減肥，代餐是近年非常受歡迎的管理卡路里攝取的方式，到底代餐是否真的可以幫助瘦身？會因餓肚子而不自覺吃得更多嗎？現時一款新型的代餐稱其料理味道份量與餐廳料理一樣，卡路里卻低近七成，當中的原理又是怎樣？小編在下文為大家一一拆解，並提供一些實用小工具計算卡路里同時追蹤營養資料，讓大家在日常減重同時維持身體健康！



代餐原理

【代餐原理】

代餐一般是指取代正餐，且熱量比正餐低的食物，目的希望透過消耗卡路里大於

熱量的攝取，達至減重的效果，所以代餐不是有減肥功效的藥物，而是低卡的食物令人們在日常飲食中易於控制吃進肚子的熱量。它的好處是熱量經過控管，大部份都低至2-300kcal左右，很多都會加入某些維他命和營養，以及維持飽肚感的蛋白質，而市面上的代餐份量、口感都不同，大家都會根據口味去選擇自己喜歡的代餐。

【代餐常見類型】

奶昔 ：口感比普通奶昔厚身，味道五花百門，常見有曲奇味、朱古力、綠茶、士多啤梨味等等。味道有機會較為甜膩，而營養方面通常會加入奇亞籽, 大豆蛋白等增加飽復感，而通常最多可代替一至兩餐，視乎其營養成分及產品本身建議。

啫喱 ：卡路里普遍偏低，然而份量較小，飽肚感有機會不足而難以取代正餐，雖然有些會以天然糖醇代替砂糖，味道有機會較為甜，營養度部份產品亦會加入多種維他命。通常人們會當作正餐間的點心，減少進食零食的機會。

濃湯／粥：通常是以蔬菜或五穀成份為主，飽肚感較強，比較標榜天然食材為主，有些亦會加入常見營養素，味道有鹹有甜，通常最多可代替一至兩餐，視乎其營養成分及產品本身建議。

餅／能量棒：市面上大部份含高蛋白質以及高纖為主，用以日常零食替代、抑或運動能量補充為主，即使含高蛋白質，但因份量較少，飽腹感不會太高。

【新型代餐-「營美健」即食料理包】

現時一種款新型的代餐在有別於流質以及餅乾類的常見類型， 更打破大家對代餐的果腹感和味道的看法：

概念與製造方式

由品牌「營美健」推出的控卡即食餸包於台灣製造，並由營養專家團隊設計，以低糖、 低鹽、 低熱量及營養兼備為原則，採用日本獨家除油技術去除食物多餘油脂，平衡味道同時增強健康，真空無菌無防腐劑，提供一個方便、健康也兼備美味的替代品。「營美健」指出非想要360度去改變大家原有的飲食習慣，而是從中作出平衡，慢慢地融入你我的生活中，這種減重方式就會最自然健康，減低復胖的機率。



「營美健」的代餐較接近原型食物，並以真實食材烹煮而成

【普通代餐 同新型代餐分別】

1.口感味道



「營美健」的代餐較接近原型食物，並以真實食材烹煮而成，味道與外觀跟日常正餐的料理不分上下。而現時坊間的流質以及餅類代餐，即使加進蛋白質等強調飽腹感食物，對於習慣食正餐但仍難感接近，故此有很多人因飢餓感反而不自覺進行其他高熱量的食物，令減重變相加重。

2.份量與熱量



「營美健」每份即食餸包配合旗下的主食產品比坊間餐廳類近料理的卡路里可低達70%，只有約76-228卡路里，熱量與一杯代餐奶昔相同， 但份量卻與正餐相同，可以告別一碗湯，一條能量棒的可憐份量。「營美健」推算以普遍港人出外胖餐的熱量大約是2300 – 2700 kcal，每日代一餐，即可減少平日熱量攝取的 350 – 600 kcal，保守估計2星期可減達1.2kg的體重。

3.進食頻率以及營養



坊間代餐由於大多數非原型食物直接烹煮而成，故此即使加入了維他命以及營養，都只能代替最多一至兩餐主餐，而且亦需要另外補充額外的食物的營養。不過「營美健」的即食餸包無須限制代替一日正餐的次數，因為所有即食餸菜包由醫院級營養專家設計，使用天然食材製成，用蔬菜水果作為汁底幫助提升鮮味，讓糖及卡路里的水平盡量降低。另外採用了獨家日本除油技術，有效減少油份及脂肪的攝取量；並且無防腐劑及零反式脂肪，即使虛弱人士也可安全食用。

4.方便程度



「營美健」加熱餸包雖然是真實食物，但準備過程簡單輕鬆，無須技巧去煮，只需要將包裝放入熱水或微波爐加熱數分鐘，或使用蒸煮方法蒸熱即可，最快兩分鐘即可享用，與沖泡一杯奶昔的時間相若。加熱餸包以特殊分層鋁袋設計保存蘊含的營養，可以在常溫下長期保存，攜帶方便，平日上班也能輕鬆處理，隨時隨地都進可以輕鬆減脂大計！

【「營美健」加熱餸包有什麼選擇？】

日式簡約料理之選



日式咖哩牛

．嚴選澳洲牛肉，去除肥脂之餘保留牛肉入口酥嫩甘香，牛肉份量令人滿足；配襯日式咖喱的甜甜微辣，還有洋蔥、薯仔、紅蘿蔔等配菜，一包速食包匯萃澳洲亞洲的美味精華。



西式歐陸風味之選



法式紅酒牛

．法式手法烹調澳洲進口牛肉，肉質軟淋香糯，肉絲纖維吸盡由濃縮高湯調煮的紅酒汁料，初嚐濃郁肉香，回味紅酒芳香，入口味道層次豐富誰說減肥不能對吃有要求。



奶油鮮菇雞

．奶油減去全脂牛奶製的肥膩感，粒粒鮮菇包覆著濃香奶油，配搭嫩滑雞肉，入口溫柔軟滑，讓每顆味蕾填滿滑滋滋的乳香味道，濃香得讓人忘記這是一份低卡白汁料理。



中式家常便菜之選



雞蓉蛋花粥

．質感嫩滑的雞蓉和滑蛋，不失口感之餘，帶來營養豐富又美味的早餐選擇。



豆腐瘦肉粥

．鮮甜且肉汁豐富的豬肉，配上質感嫩滑的豆腐，和蔬菜胡蘿蔔，是營養評分的早餐之選。



【如何烹即食餸菜？】

微波爐：撕開加熱餸包後倒在微波專用盒中，加蓋或覆上保鮮膜，

以700W微波加熱2分鐘後，取出即可食用。沸煮：將加熱餸包放進沸水中，滾煮5分鐘後，取出餐包，撕開倒入容器內，即可食用。蒸煮：將加熱餸包放進電 (蒸) 鍋中, 蒸熱約15分鐘後取出，撕開倒在容器內，即可食用。

「營美健」即食餸包適合什麼人士食用？

【「營美健」即食餸包適合什麼人士食用？】

．長期坐及缺乏運動的OL

．想食得健康的人士

．高血壓膽固醇人士

．愛吃的肥胖人士

．想Keep Fit人士

．產後媽媽／準新娘

香港政府轄下的食物安全中心推出了一個免費的食物營養計算器

【額外實用小工具—免費營養卡路里計算器】

平日除了留意卡路里之外，其實亦要注意營養的攝取，香港政府轄下的食物安全中心推出了一個免費的食物營養計算器，可以分別按食物的類別以及按食物的名稱去搜尋營養資料。除了卡路里之外，還會列出糖、膳食纖維、不同脂質如飽和及反式脂肪、多種礦物質和維他命等，十分詳細。此外也可以按早、午、晚三餐加進食物項目製作營養資料報表。



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