甲、乙、戊型肝炎是常見外遊的疾病之一

政府現時對旅遊回港檢疫的措施放寬，出國熱潮再次復興。不過在愉快外遊的同時，亦需提防新冠病毒以外的疾病傳染。甲、乙、戊型肝炎是常見外遊的疾病之一，傳播途徑有所不同，而其中甲、戊型肝炎可透過消化道傳播，即吃下含肝炎病毒食物即有機會感染肝炎。而坊間亦有針對肝炎的疫苗接種以及體檢，只要小心下文介紹3大常見美食，以及外遊預防小貼士，即可減低患病風險。

大部份肝炎最初的病徵並不明顯甚至沒有病徵

病毒性肝炎種類—甲、乙、丙、丁、戊型

肝炎指的是肝臟發炎並使肝細胞受到損害。而肝炎主要分為病毒性及非病毒性，以病毒性的甲、乙、丙、丁、戊型最為常見。不同的肝炎病毒的傳播途徑以及潛伏期都有所不同，由兩星期至六個月不等。大部份最初的病徵並不明顯甚至沒有病徵，例如疲倦、頭痛、發燒等，所以有機會難以察覺。

甲型肝炎傳播途徑可以透過吃進受污染的水，食物，攝入口中經消化系統進入身體

甲型：由甲型肝炎病毒引起，潛伏期由十四天至二十八天不等。甲型肝炎可引致急性肝炎，由於其傳播途徑可以透過吃進受污染的水，食物，攝入口中經消化系統進入身體，而物件接觸及接人傳人接觸亦會傳播。由於傳播途徑與環境食物有關，所以旅遊間感染亦常有發生。甲型肝炎出現於衛生條件不佳地區，以及甲型肝炎較為盛行的國家例如東南亞抑或中國等等。甲型肝炎有機會沒有症狀，而即使有症狀亦有機會與其他肝炎相似，例如疲倦、發燒、噁心、小便呈茶色及眼白發黃等等。目前沒有針對性藥物治療甲型肝炎。



乙型肝炎病毒是透過感染者血液抑或體液傳播

乙型：乙型肝炎病毒是透過感染者血液抑或體液傳播，並不會經食物，水接觸。大部份由母親傳染給剛出世的小寶寶，抑或經由性接觸及共用針筒傳播，甚至刺傷或血液接觸亦有機會傳染，例如紋身、紋眉等。如未及時發現並完全清取的話有機會進一步發展成慢性乙型肝炎病，而慢性乙型肝炎是終身感染，甚至有機會轉變為肝癌。乙型肝炎有機會沒有症狀，而即使有症狀，也會與甲型或其他肝炎相似，如疲倦、發燒、噁心、小便呈茶色及眼白發黃等等，不過如惡化時更會出現肝昏迷的狀況。它的潛伏期可長達六個月，所以如曾前往乙型肝炎流行地區旅遊可定期進行體檢以免受感染而不自知。



丙型肝炎病毒通常由感染者的血液傳播

丙型：丙型肝炎病毒通常由感染者的血液傳播，共用針筒抑或受針傷最有機會受感染，如果外遊時在不衛生的紋身店進行紋身並按觸帶有感染者血液的器具即有機會受感染。丙型肝炎潛伏期由兩星期至六個月左右，部份患者會出現皮膚及眼白發黃，腹部不適等症狀。而丙型肝炎病毒暫時未有疫苗可接種來預防。



丁型：丁型肝炎病毒並不常見，因為需要依附在乙型肝炎病毒才可生存。所以其傳播途徑與乙型肝炎一樣，在香港的患者通常是由注射毒品共用針筒所致。



戊型：現時香港沒有疫苗可以預防戊型肝炎，戊型肝炎主要由受感染的食物及水源途徑並再由腸道傳播，同時可經吃了生或熟透的肉類傳播，戊型肝炎一般出現於亞洲、非洲、中東等等的發展中國家，所以患者多數前往戊型肝炎流行的國家。戊型肝炎潛伏期通常是兩至十星期左右，病徵亦與其他肝炎類似如黃疸、腹部不適等等，嚴重可引致肝功能受損。



外遊常見食物暗藏肝炎風險

外遊常見食物暗藏肝炎風險

魚生刺身

魚生刺身：魚生刺身除了有機會暗藏寄生蟲之外，未經煮熟的海鮮如來自受甲型抑或戊型肝炎病毒感染水域，一旦吃進肚子就會很大機會患上肝炎。



生蠔

生蠔、醬油生蟹：甲型或戊型肝炎經未煮熟的食物傳播，而雙殼水產類食物常製成醃製物抑或生食以取其鮮味，其實暗藏肝炎病毒風險。



豬肝

煎豬肝：食物安全中心指出曾在日本、美國及荷蘭的豬肝商品發現戊型肝炎病毒。而表面已熟但內部仍未熟透的豬肝有機會仍存在肝炎病毒。



生肉片

生肉片：火鍋是亞洲國家常見的料理，而未煮熟的肉類亦是肝炎病毒的常見溫床。在進食途中用同一雙筷子夾生肉及熟肉，就會有機會出現交叉感染。



沙律

沙律：由於蔬菜大多數在地面生長，如果在種植過程中在泥土中沾上受感染的水源抑或動物糞便，蔬菜亦有機會受感染，因為甲型肝炎病毒只能於100度的沸水中烹煮3至5分鐘左右才死亡。



接種疫苗，檢查肝功能

外遊前預防小貼士—接種疫苗，檢查肝功能

在香港只有1988年後的初生嬰兒時受政府安排接種過乙型肝炎疫苗，而且經過十多年後體內的乙型肝炎抗體亦有機會不足，加上肝炎種類不一 ，目前香港可以接種甲型以及乙型肝炎的疫苗，伴侶患有乙型肝炎，或前往甲/乙型肝炎流行地區的人士可考慮接種疫苗，及早預防肝炎病毒的感染。

Leciel Medical Hepatitis B vaccine(adult) 成人乙型肝炎疫苗 $1,280

．Leciel Medical 尖端科技結合專業團隊，從醫學微整、體重體態管理、皮膚護理、以至個人化健康管理，全面貼心照顧每位顧客的需要，以突顯個人美學特質，追崇優質健康為宗旨，為顧客度身訂造從內而外最合適的療程。全球大概有百分之五至十的成年人和百分之七十至九十的嬰兒受感染後未能完全清除病毒而成為慢性乙型肝炎感染者。及早接種可避免感染風險。標準的接種時間是第一針後一個月接種第二針，注射第二針六個月後接種第三針。



Leciel Medical Hepatitis A&B mixed vaccine(adult) 成人甲乙型肝炎混合針 $1,200

．甲型和乙型肝炎是病毒性肝炎的一種，結合疫苗可減少注射次數。建議的接種年齡為16歲或以上之年齡人士。接種方式為肌肉注射，並須接種三針才有效發輝疫苗的作用。標準的接種時間是第一針後一個月接種第二針，注射第二針六個月後接種第三針。疫苗獲美國FDA、歐盟EMA及香港衛生署認證。



外遊後/打疫苗前體檢推介

莊柏醫療-10項甲乙丙型肝炎檢查 $780

．甲型肝炎主要是通過受污染食物或水傳染,病徵與其他種類病毒性肝炎的病徵相似，在香港，約8-10%的人口是乙型肝炎帶病毒者，乙肝病毒表面抗原可以確定病人是否被乙肝病毒感染。若乙測試表面抗原陽性持續6個月，表示已受慢性乙肝感染，是重要的乙肝診斷指標。乙肝病毒表面抗體,它幫助身體清除乙肝病毒，屬於好指標，結果決定是否需要補打疫苗。而丙型肝炎主要經由血液感染, 性接觸, 共用針筒及醫護環境共作及母體傳染為常見望途徑，部分丙型肝炎患者會因慢性肝炎而令肝臟出現傷疤、甚至演變為肝癌，就像乙型肝炎一樣。該計劃適合18歲或以上人士。



莊柏醫療-8項綜合乙型肝炎檢查 $320

．乙型肝炎是由過濾性病毒引致的疾病，病毒會破壞肝臟細胞及損害肝功能，部份受感染人士會成為終身乙型肝炎帶菌者，日後更有較高風險發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。據估計，香港約有十分之一人口是乙型肝炎帶菌者。帶菌者應定期進行血液化驗及造影檢查，監察肝臟的情況。該檢查項目中的乙肝病毒表面抗原可以確定病人是否被乙肝病毒感染。若乙測試表面抗原陽性持續6個月，表示已受慢性乙肝感染，是重要的乙肝診斷指標。乙肝病毒表面抗體,它能幫助身體清除乙肝病毒，屬於好指標，若抗體數量不足，可參照醫生指引注射加強劑。



全仁醫務中心 肝功能檢查 $2,120

．全仁醫務中心於2016年成立，為你提供一站式的頂級醫療保健服務。全仁結合了先進的技術和專業的醫療團隊，提供多元化服務例如肝功能檢查。檢查包括乙型肝炎檢查、肝及脾超聲波檢查、肝癌指標、以及肝功能檢查。



避免光顧來歷不明的地攤

旅遊食物安全貼士

．避免光顧來歷不明的地攤及衛生條件不良的食肆

．進食前及處理食物時要徹底洗乾淨雙手

．避免進食未煮熟的肉類、海鮮及其他食物

．避免在飲料中加進來源不明的冰塊

．生熟食物分開

．避免進食蔬果的表皮

．避免進食放在室溫下擺放數小時或以上的食物



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