洗澡｜浸浴時間不要超過15分鐘！3類人浸浴有健康風險要留意

漸漸入冬，許多人喜歡在家浸浴（又稱泡澡），或出外泡溫泉來祛寒暖身。浸熱水固然舒適，但有些人或許不是這麼適合。



浸浴時特別注意事項

- 浸浴水溫建議約攝氏40度以下為佳，不宜過熱

- 浸浴時間不要超過15分鐘

- 浸浴過程中應注意隨時補充水分

- 若出現頭暈、胸悶等症狀時，應立即離開浴缸



▼沖涼習慣影響健康？（按圖了解👇👇👇）：

+ 12

相關文章：【沖涼宜忌】空肚沖涼易頭暈！4大健康須知沖涼沖幾耐最好？

浸浴也有健康風險！這三類人應注意

泡熱水澡前要注意室溫與水的溫差，若溫差太大易導致血管快速擴張、收縮，引起身體不適。若有疑慮則建議先向醫師諮詢，而病情嚴重者，就不建議浸浴，以免血管擴張造成血壓降低，容易頭暈甚至跌倒。

洗澡功用、長時間不洗澡6大壞處（按圖了解👇👇👇）

+ 7

相關文章：洗澡｜唔沖涼會點？體味增加、皮膚易感染 每日沖這次數最合適

- 糖尿病：病症引起神經病變，感覺較遲鈍，皮膚對冷、熱的反應慢，容易因溫度過高而燙傷，得多加留意水溫。

- 高齡長者：隨年齡增長，身體機能衰退老化，皮膚對冷、熱的反應較慢，容易因溫度過高而燙傷，得多留意水溫。

- 心血管疾病：泡熱水澡會使四肢血管擴張，增加心臟工作負擔，不建議做全身浸浴。



延伸閱讀：

你懂溫泉的『熱情』嗎？

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」