又到普天同慶的聖誕節，但往往亦是大家有點頭痛的時候—交換禮物的聚會環節又再出現！買禮物雖則講求心意，聖誕節等卻有大大小小活動要參與，荷包真的要大出血了嗎？不用擔心！小編立即為大家精選了分別公司、朋友、情侶夫婦而設的禮物。價位親民低至$48就交易成功，而且種類涵概食品、電器、美容療程以至身體檢查，讓大家送禮時落落大方，收禮方又能盡慶而歸！



聖誕交換禮物由來主要有兩種說法，不過同樣與耶穌有關。

聖誕交換禮物由來

一般來說，聖誕交換禮物由來主要有兩種說法，不過同樣與耶穌有關。

說法一：耶穌誕生

在兩千年前當耶穌出生的時候，有數名星象學家藉着天上一顆特別明亮的星星弔路而來到伯利恆，並向耶穌獻上禮物，分別是沒藥、乳香以及黃金，以此成為聖誕交換禮物的由來之一。



說法二：耶穌的犧牲

人們認為耶穌代替了人類承擔了世界的罪孽，並以他本享有的榮耀與富饒和人們交換貧窮，成為交換禮物的來源。在新約聖經中有章節寫耶穌的使徒保羅說：「衪本來富足，卻為你們成為貧窮；叫你們因衪的貧窮，可以成為富足。」



相關圖輯：其實交換禮物個「傳統」點樣嚟？👇👇👇

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歷屆中伏級禮物

重溫歷屆中伏級禮物

．月曆/萬年曆：手機程式已有各種月日曆，收到只會苦笑而已。．馬克杯：家中杯的數量多得用不着，再送也不會讓對方高興．護手霜：經常票選為三甲最不想要的禮物，大概因為太多人收過感覺沒誠意．相架：每年網民必提到「爛」禮物，原因在於不實用．筆記簿：小學中學的聖誕禮物都還算實用，但情侶抑或閏蜜的禮物就欠缺誠意

相關圖輯：10大最伏禮物紙巾排第五 冠軍你一定收過

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全方位！公司+閏蜜+情侶送禮大全



下面的性價比高的禮物就非常適合大家在公司活動的預算，低至$48即可入手！

公司交換禮物攻略：平靚正

公司的聖誕派對少不免有交換禮物的環節，規定預算一般可能只是$100-200左右，在這個價既想避免購買無用小廢物被同事嫌棄，但又不想大灑金錢的話，下面的性價比高的禮物就非常適合大家在公司活動的預算，低至$48即可入手！



Level 1 ：無痛糧尾級($48-$98)

節亮-CAE-UVC 迷你手機LED殺毒燈(APPLE) (CAE003) $48

．殺毒燈小巧攜帶， 除菌殺毒率99.9%，插入智能手機後3.5秒鐘即可立即消毒，採用高精度特殊波長的紫外光UVC進行物品表面的殺菌、消毒，並隨時隨地消毒個人隨身物品。



節亮 -LM充電式LED臺式化妝鏡 (LM003) $98

．化妝鏡可自由調節燈光強度，LED光源全觸控調節並可以三檔調色，輕觸切換白光，暖光，白黃光，清晰鏡面，底座可拆卸，旅遊也能帶上，輕輕旋轉即可拆卸和安裝。超大底座，可放置化妝品，胯部裝飾，可掛飾品，鏡面旋轉角度0-45靈活調節，以USB充電方便使用。



Ozen生活館 南瓜籽仁酥 $99

．Ozen有歸零的禪意，追求簡約丶和諧丶養生健康生活的態度和方式，自家出品的南瓜籽仁酥超大粒丶粒粒飽滿，以低溫烘焙非油炸方式製成，並以獨立包裝方式儲存，開封亦不怕受潮。

Level 2 ：大方得體抵買級($108-$198)

節亮-MB-EMS智能足底按摩墊 (MB003) $198

．按摩墊採用電肌肉刺激，利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮，中樞神經系統使肌肉收縮​，達至腳底理療、按摩穴位、啟動脈絡、紓解疲勞的功效。設有6種按摩模式：按摩、揉捏、刮痧、肘壓、針灸、火罐，9級漸變力度，有助肌肉強化、緩解酸痛、預防廢肌萎縮、放鬆肌肉以及美容肌肉調理。



養生一族-陳皮冰糖燉檸檬(600g) $138

．100%純手工香港製造．零潻加劑，零防腐劑，真材實料．信心之選。止咳化痰，潤肺健脾，咽痛聲啞，增強抵抗力，紓緩氣管敏感，適合任何人士飲用。



[MOFT] O Snap Phone Stand & Grip - 磁吸手機支架 $138

．磁吸手機支加，可配合iPhone Magsafe使用， 附送MOFT手機引磁片，可貼上其他手機上使用O Snap手機架，多角度支撐手機，方便自拍、、閱讀、觀看影片等！



香茶仕| 茶包禮盒[節日限定版] | 立體三角原葉茶包 | 5款口味 | 台灣茶 $198

．五色原葉茶包禮盒內含五款精選獨立包裝原葉茶包, 包括兩款被稱為台灣十大名茶之一的東方美人茶及凍頂烏龍茶。每個茶包份量十足, 除了可品嚐到高質茶葉的風味外, 此款茶包也耐沖泡。



Level 3 ：送禮大神級($330-$648)

[XD Design] Mobile Office - 流動辦公室 $368

．磁吸式立架設計支撐筆電、平板，數位周邊產品配件整齊收納，完美收納12.9吋平板、13吋筆電，同時內置滑鼠墊令工作更得心應手！



Turbo Italy 迷你電烤箱 (薰衣草紫) TEO-1201P $422

．電烤箱可擺放兩層烤盤，四段熱力調節配合不同料理食譜，30分鐘定時時間掣不怕烤焦食物！



香茶仕| 東方美人茶 | 蜜香紅茶 | 茶葉禮盒 | 台灣茶 | 高山茶 $418

．東方美人茶 - 茶湯帶濃郁的果香, 蜜香味, 且有烏龍茶的回甘口感, 給予品茶人一種淡然, 恬靜的感受。

．入喉立即回甘，茶水甘甜、醇不生澀、口感圓潤，是台灣茶中最迷人的紅茶，非常適合搭配甜點享用。



與好朋友進行交換禮物除了心意之外，亦要考慮實用度是否足夠，否則讓對方收到反而感到不快。

閨蜜交換禮物攻略：實用 + 心意至上

平日除了家，以及愛人在身邊，朋友的陪伴亦是不可缺少！有了姊姊淘的關懷，為生活帶來不少樂趣！所以與好朋友進行交換禮物除了心意之外，亦要考慮實用度是否足夠，否則讓對方收到反而感到不快。小編為大家精心挑選了不同範疇的產品，大家可按朋友的喜好考慮合適的禮品！



Level 1 ：初識好友級($128-$169)

Dare's Skincare 滑嘟嘟身體噴霧 - 蠶絲 · 羊胎盤身體去角質噴霧 100ml $198

．告別以往身體去角質的繁瑣步驟，洗澡後只需噴兩噴、去角質同時保濕！含水楊酸可以溶解角質暗沈，代謝身體痘痘油脂粒雞皮，蠶絲蛋白則有豐富胺基酸，提供皮膚養份和增白效果。



Level 2 ：姊妹淘級($238-$398)

Turbo Italy 600W迷你陶瓷暖風機 TCH-619 $338

．迷你座枱式小型暖風機，陶瓷發熱溫度平均，並有左右風向搖擺設計，適用於辦公室及書房，雙重過熱保護裝置以及傾倒斷電保護功能，3年原廠保用確保使用安全。



Turbo Italy 多功能養生豆漿機 (青瓷綠) TSM-392G $398

．可以豆漿機使用自家製作豆漿及各類冷熱健康飲品，400毫升容量，每次可煮一到兩人分量，破壁無渣免過濾，入口細膩絲滑，四葉不銹鋼刀頭立體攪拌，高轉速，每分鐘18000轉。



Level 3 ：世一知己級($799-$1176)

ChopBox 多功能智能砧板 $799

．CHOPBOX多功能智能砧板是一件任何人都適合用的入廚利器，集合五大功能於一身：砧板、盤子、磅、計時器、消毒器及磨刀器，堪稱廚具界的「攞你命三千」，要處理食材，一塊就夠！足夠助你應付所有處理食材時的需要。砧板左邊內置一個防水的高亮度LED電子面版，用以操作電子磅及電子計時器，一鍵即可完成操作，非常簡單。



AMOOMA極緻提升尊貴護理 $1,176

．療程可付令面部恢復青春、肌膚重現緊致彈性的抗衰老面部護理，配合雙重換膚和緊致提升軟膜，與及使用Comfort Zone獨有的提升按摩技巧，可平滑肌膚同時刺激細胞更生，即時提拉、重塑面部輪廓，令肌膚倍感清新、煥發光彩。



健康殿堂 - 女士全護殿堂(2樽裝．共60粒) $1,480

．可全面守護女士健康，適合希望改善皮膚、髮質女士，有助增強免疫、強化視力、補血養血、強髮質，減脫髮、調理經期不適等等，減低女士頑疾風險。



聖誕節是一個非常重要的約會活動，所以禮物的挑選不能馬虎

情侶交換禮物策略：誠意ｘ銀彈並重

對於另一半來說，聖誕節是一個非常重要的約會活動，所以禮物的挑選不能馬虎，下面就有適合男士以及女士的禮物推介，不管是熱戀期還是細水長流的老夫老妻，總會有份禮物對大家的愛人的口味！



Level 1 ：甜蜜熱戀級($398-$1545)

EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀 $799

．具備溫熱、冷凍及離子導出導入功能，有效徹底清潔皮膚，將護膚品營養導入，鎖緊於毛孔內。三種LED彩光，滿足不同肌膚需要。EMS微電流按摩，緊緻皮膚，改善鬆弛狀態。多功能面部護膚美容儀器，讓你安坐家中亦能達到美容院的皮膚護理效果。



[Peak Design] Everyday Messenger - 相機郵差包 (Black/Ash) (13L) $1,999

．預購品(預計7-10日內發貨)



Level 2 ：準備拉埋天窗級($888-$3080)

Le Blanche 專業閃亮美白面部護理 $888

．有效美白祛黃同時修復,高效保濕



[Peak Design] Travel Backpack Zip - 旅行背包/背囊 (Black/Saga) (45L) $2,699

．預購品(預計7-10日內發貨)



尚醫健康 綜合(二人)婚前檢查74項 $3,080

．尚醫健康Young+ Wellness 以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估。婚前檢查包括血型、因子檢查、乙型肝炎、糖尿、肝功能等，為養育下一代作出全面的準備。



Level 3 ：老夫老妻級($2,600-$5,780)

(預購) [Petrus] PE3690 復古工業風意式半自動咖啡機 (專業級 $1880)

．全銅蒸汽閥門，提高密封性，奶泡打髮質量有保證，智能二級壓力調節，咖啡口感均衡，專業預浸泡系統，咖啡豆風味萃取更純粹。專業奶泡系統，10mm大口徑蒸汽嘴，蒸汽強勁，可調節大小。304不銹鋼萃取部件，自製咖啡放心享用。



Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600

．意一堂真珠粉的細度為奈米級151萬200網目(26.1nm)，通過「SGS國際驗證中心」重金屬檢驗合格，證實安全。無任何添加物或任何防腐劑，為100%純天然真珠粉，故此懷孕第五個月開始的孕婦可按照成人用量安心食用。



Dr.Rock砭石遠紅外線熱療睡墊 $5,780

．Dr.Rock砭石遠紅外線熱療睡墊以過百塊砭石製作而成，加熱後能釋出遠紅外線與超聲波脈衝，保暖之餘能幫助緩解身體疲勞和疼痛，放鬆肌肉，改善體質和睡眠質素。王牌物料由純天然優質砭石(Bian Stones)製成，每顆都必需經由人手打磨，以確保品相完美。加熱機製由智能芯片控制恆溫，以石墨烯傳導熱能，從而引發出天然砭石在加熱後，自動釋放天然遠紅外線的效果，達到改善血液循環、活化新陳代謝，享受熱療效果。

