銀髮健康｜年紀大擔心身體衰退不能動？治療師教2動作延緩失能

人老了之後害怕的就是失能，擔心老後無法移動，成為家人及社會的負擔。



依據台灣2021年9月內政部統計處資料，台灣65歲以上人口已達16.67%，台灣南投醫院提供延緩失能的運動，鼓勵民眾平時在家就能做，預防衰老，延緩失能。

台灣衛生福利部南投醫院物理治療師吳政軒表示，除了多重慢性病外，衰弱亦是高齡者退化的前兆，研究指出，老化引發的體重減輕，恐是因營養不良、衰弱、肌少症等，導致身體功能下降。衰弱是潛在性的疾病隱憂，若未即時診斷並治療，將增加失能或死亡風險。

▼熟齡退化症狀（按圖看清👇👇👇）

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台灣南投醫院於2021年起加入「預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫」，讓高齡者在住院期間，透過個案管理師篩檢評估後轉介所需單位，擬定個別訓練計劃，如行動功能問題之長者會由物理治療師給予訓練及教導。

吳政軒表示，住院期間的訓練頻率為一週一次，一次30分鐘，內容包括利用彈力帶及手邊隨手可得的物品來增加肌力、平衡及柔軟度。而健康的年長者在家也可以做，頻率可安排每天一次，一次20至30分鐘的運動，如要增強強度可以選擇磅數較重的彈力帶。

吳政軒舉例兩項運動供長者在家進行適當訓練：

1. 肩前屈：可增加胸大肌及前三角肌肌肉力量。



坐在椅子上，一手將彈力帶握住，一端固定於大腿下方，將手肘伸直，肩膀慢慢往上舉高，維持10-15秒，再慢慢放下。

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2. 膝伸直：可增加大腿後側、大腿前側、小腿後側肌肉力量。



坐在椅子上，將彈力帶由足背交叉繞過腳底，雙手抓握彈力帶。大腿和膝蓋都保持彎曲，慢慢將膝蓋伸直，腳往下踩維持10-15秒，再慢慢回來。

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