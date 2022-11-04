銀髮養生｜冷熱水交替沐浴可訓練血管？千萬別信　隨時可致命猝死

隨季節變化，近日氣溫明顯降低，許多人在下班之餘或放假的時候，都會考慮選擇泡澡或泡湯來放鬆紓壓，甚至有傳言說，「泡完熱水再沖冷水，交替可以訓練血管強度？！」



台灣花蓮慈濟醫院外科部主任張睿智疾呼：這是謠言！他表示，極端溫度會對身體周邊血管造成過度刺激，造成血壓突然飆高，可能會有適應不良的問題，嚴重可能會引起包含「主動脈剝離」在內的危急狀況發生。

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近年屢傳名人因主動脈剝離猝逝，引起大眾關注。張睿智表示，主動脈是心臟要將血液傳到全身血管的重要結構之一，它就像是一個多層的水管，有時會因為血壓太高、外傷等原因，造成血管破裂，一旦血液滲進去崩開了主動脈的血管壁，就是所謂的「主動脈剝離」。

而崩開的血管可能會造成血液逆流回心臟，讓心臟突然衰竭；也可能因為血管壁崩塌造成冠狀動脈被壓迫，產生心肌梗塞；還有可能因為血液流到心包膜腔，把心臟壓扁了，讓心臟無法跳動；甚至造成腦血管或其他血管的供血不足，出現讓病人突然中風等急迫症狀。

冷空氣使血壓升高，浴室藏致命危機

2年前台灣藝人「小鬼」黃鴻升被發現倒在浴室門口，得年36歲；日前心臟驟停猝死的59歲美國饒舌歌手酷力歐（Coolio），同樣是在友人家中廁所內昏迷。「為甚麼常聽到主動脈剝離發生在浴室或者秋冬季節？」

張睿智表示，天氣冷或是洗澡前脫去衣物時，接觸到冷空氣會讓人體周邊的毛細孔與微細血管收縮，在這種情況下血壓會上升，心臟的阻抗就會增加，當心臟無法負荷這個壓力時，很可能就會有急性心血管疾病的風險。

臨床上，主動脈剝離的病人會有胸口劇烈的撕裂疼痛，但也有15％的病人沒有胸痛表現，建議有以下症狀就要提高警覺：

1、劇烈胸痛，突然在幾秒內出現「撕裂」般的痛，且從前胸延伸到後背，也可能從上背一直往下，或從後背痛到前胸，完全無法緩解。



2、昏倒或出現中風症狀。



3、肢體無力、冰冷。



張睿智提醒，如果有類似感覺產生的時候，請直接撥打119，請求緊急醫療協助。他也建議，如果有慢性病史，尤其是高血壓的朋友，在泡澡的時候，一定要注意自身狀況，同時要避免過冷或過熱的極端溫度刺激，才不會造成遺憾發生。

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