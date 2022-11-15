銀髮保健｜膽固醇過高　中風風險大增？原來「這數值」夠高可放心

台灣高血脂情形普遍，據台灣國健署資料，全台有26％的人有高血脂，也就是說，平均每4位台灣人就有1位血脂肪異常，包括總膽固醇過高、三酸甘油脂偏高，或是正在服用降膽固醇藥物等等。許多人看到健檢報告上「膽固醇」超標，就感到天崩地裂，擔心是否有中風、心肌梗塞風險，是否該開始吃藥控制？



來自台灣的初日診所主治醫生李唐越表示，其實膽固醇不全然是壞東西，大家若想了解自身心血管健康狀態，除了從總膽固醇（TC）數值判斷，也可以利用健檢報告中的高密度膽固醇（HDL，俗稱好的膽固醇）、三酸甘油酯數值，計算血管硬化指數及胰島素阻抗／糖尿病的危險指數，會比單看總膽固醇數值更具參考性。

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李唐越醫生在YouTube影片《健檢這樣看，膽固醇不緊張！》中分享，許多人會定期進行健康檢查，收到報告時，看到沒有紅字或數值沒有超標太多，就不去理會它。事實上，健檢報告中暗藏的資訊量非常龐大，並非看看數字就能理解。

他說，收到最新的健檢報告時，可以把過往的報告整理出來，觀察報告數字變化，例如腰圍越來越粗、血壓越來越高、血糖也慢慢有了變化，就要當心是否得了「代謝症候群」或是糖尿病。

至於台灣人普遍有高血脂狀況，常見的檢驗項目包括總膽固醇、高／低密度膽固醇、以及三酸甘油酯，大家普遍有個迷思，認為高血脂族群更容易發生心血管疾病，其實不然，即使血脂沒有超標 ，也不代表血管很健康，不會硬化阻塞，重要的是血中高密度膽固醇的量。

「很多人聽到『膽固醇』就很害怕，其實我要幫膽固醇平反一下！」李唐越說，膽固醇是構成細胞膜的原料，也是神經細胞傳送訊息時必要的物質，因此人體40兆細胞都需要膽固醇。

另外，它也是合成壓力荷爾蒙、性賀爾蒙的原料，人體才能維持內分泌平衡。就連肝臟也需要膽固醇，因為有它才能合成代謝脂肪的膽汁酸；而合成維他命D，同樣需要膽固醇。

膽固醇是不容於水的脂質，要在血液中運送，就需要與脂蛋白結合。李唐越形容，血管就像身體裏的交通路網，脂蛋白是車輛，膽固醇則是乘客，而高密度脂蛋白就是大型拖吊車，可以載着膽固醇離開容易阻塞的危險路段，且具抗發炎、抗氧化等功能，可避免血管阻塞，所以也被視為「好的膽固醇」。

相反的，低密度膽固醇則像是惡劣駕駛，載着膽固醇在血管壁四處違停，久了就會造成血管阻塞，進而危害人體。所以看到健檢報告上的總膽固醇超標，先別緊張，可以先檢視高密度膽固醇的幾個數值：

．高密度膽固醇濃度超過60，就有保護心血管的效果

．男生應超過40，女性則應該有50以上

．高密度膽固醇的含量應佔總膽固醇的20%以上

．血管硬化指數＝總膽固醇／高密度膽固醇；數值小於 5，代表心血管疾病風險較低

．若計算出來的數值超過5.5，代表嚴重異常，最好就醫進一步處置治療。



另外，也可以利用三酸甘油酯／高密度膽固醇的公式，計算胰島素阻抗／糖尿病的危險指數，若得出的數值超過2.5，同樣建議到專業醫療機構進行評估。

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