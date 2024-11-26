濕疹｜冬天易引發缺脂性濕疹！5大不當行為造成痕紅乾

冬天天氣寒冷，經常又乾又癢，甚至會脫屑，那就有機會患上冬天專屬缺脂性濕疹了。濕疹並不是春夏才出現的疾病，因為濕疹都有分不同的種類，而其中缺脂性濕疹在冬天特別容易發生，因為很多人冬天的皮膚容易出現缺水的情況，抑或本身血液循環不足，難帶水分到皮膚表層上，所以出現乾燥性皮膚炎的機率亦較高。冬天有什麼行為會損害皮膚的保濕度？



冬天都會濕疹？

冬天都會濕疹？

濕疹不只是春夏常發生的疾病，因為冬天天氣乾燥寒冷時候，患者皮膚隨着天氣突然變冷以及乾燥，加上如果血液循環變差，皮膚就會越發乾燥，一旦皮膚表面的角質層水分流失程度過於嚴重，以及天然油脂保護度不足，皮膚屏障就開始失衡，就易引發乾燥性皮膚炎。不論什麼年紀的人都可能會患上缺脂性濕疹，特別是天生皮膚易乾燥的人群，一遇上天氣劇烈的變化，肌膚就開始變得痕癢，嚴重甚至紅腫脫屑。

缺脂性濕疹成因

缺脂性濕疹成因

缺脂性濕疹出現的原因是因為冬天天氣寒冷，如血液循環不足或皮膚血管收縮，令皮膚皮脂分泌不足，加上水分亦不夠的話，皮膚就會變得失去彈性以及過度乾燥，如環境、溫度、濕度變化，加上抓癢及過度清潔等外在刺激，就容易惡法為缺脂性濕疹，使肌膚發炎。而患上缺脂性濕疹高危的人群包括患異位性皮膚炎、乾燥性肌膚人士、皮脂線功能下降的老年人。

缺脂性濕疹症狀

缺脂性濕疹常見的部位通常發生在四肢的地方例如背部、大小腿外側、手臂外側等等，嚴重時更會在全身位置發作。

．乾燥脫屑

．皮膚痕癢

．皮膚發紅

．紅疹

．出現裂紋

．滲出組織液

5大不當行為造成痕紅乾

5大不當行為造成痕紅乾

．過度清潔：使用去脂力過強的清潔品，令皮膚失去皮脂的保護，加速水分的流失

．愛洗熱水浴：熱水也是容易失去皮膚上的油脂，而高的溫度也容易刺激皮膚，引起發炎的狀況

．過度使用防疫用品：疫情時期大家都愛用酒精消毒皮膚，殊不知酒精會帶走皮膚水分，容易引起皮膚乾燥脫屑

．室內過度長期使用暖風產品：長期使用暖風產品會令肌膚水份漸漸流失

．肌膚保濕不足：天氣寒冷乾燥，當肌膚補水的護膚保養度不足，流失水分的狀況就會超越來越嚴重

改善冬天乾癢小貼士

改善冬天乾癢小貼士

．適量補充鋅：鋅對皮膚的代謝起了很重要的作用，幫助皮膚癒合，適量補充鋅可有助肌膚修復。

．避免進食容易引起皮膚過敏的食物：如果肌膚容易過敏，對於天氣變化就會更加沒有抵制力，平日要少吃容易引起皮膚過敏的食物，例如花生、小麥、蟹等等。

．避免刺激性物料的衣物直接接觸肌膚：衣物最好穿著可吸汗以及通爽的物料如純棉的質地，如羊毛這些閉刺激肌膚的衣物避免直接接觸。

．避免使用過強清潔力的清潔品：清潔時留意不要用力摩擦肌膚，以及避免使用過強清潔力的清潔品。

．避免使用過熱的水長時間沖洗：要使用適宜溫度的水溫洗澡，而且洗澡的時間不要過長。

．使用適當的保濕性護膚品：小心避免使用含香料、類固醇、防腐劑等閉刺激肌膚的保養品，最好使用具修復肌膚屏障的保濕護膚品，例如神經酰胺可恢復皮膚水分。

解決濕疹肌法寶 Suu Balm

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Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發

Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發，主要針對敏感、乾燥、痕癢&濕疹肌膚人士而研發的品牌。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES，號稱敏感、乾燥、濕疹皮膚救星，廣受皮膚及家庭科醫生推薦！5分鐘內止痕、保濕、舒緩、修護一take過！



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速效舒敏沐浴露配方溫和，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥。

步驟2—Suu Balm™️ 速效舒敏保濕乳進行保濕護理

保濕乳由一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士。

這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將沐浴露清潔與速效舒敏保濕乳結合在一起，雙重紓緩和保濕。

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Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml $128

．以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。

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*根據2017年對158名用家進行的止癢速度測試調查。

*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。

改善濕疹小貼士

．避免使用過熱水洗澡，洗澡時間避免過長

．避免使用含香料或刺激成份沐浴露

．不要以刺激性物料作為貼身衣物例如羊毛

．在家居避免接觸過敏原以及使用容積塵的毛氈

．在外流汗時要及時以濕毛巾輕抹掉



衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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