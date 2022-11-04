癌症｜喜愛吃炸物喝酒易患大腸癌？年輕人別輕視這5種中老年疾病

現代人生活環境壓力大，飲食作息不正常，許多不良的生活習慣導致以往只會出現在中老年人身上的疾病，漸漸有年輕化的趨勢。



Heho將介紹以下5種疾病，使大家能及早預防保護自身健康！

年輕人當心！這5種中老疾病可能找上你（按圖👇👇👇）

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1. 心血管疾病

許多人生活作息不正常、飲食不均衡、工作壓力大或時常熬夜，導致發生高血壓、心臟病等心血管疾病的機率大增。年輕不再是本錢，根據研究，心血管患者中有一半都是青壯年，3、40歲的年輕病患愈來愈多。

2. 糖尿病

一般來說，40歲以前稱為年輕型的糖尿病患者，根據研究，年輕型的糖尿病患者在未來罹患慢性併發症的機率較高，因此不良的飲食習慣、久坐不動、體重超重且腰脂肪過多的年輕人，應特別注意自身的健康狀況，預防疾病發生。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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3. 大腸癌

現代年輕人喜愛吃油炸物、燒烤，又有抽煙、喝酒等不良嗜好，導致大腸癌的患者逐步年輕化。應適度減少紅肉、加工食品攝取，戒除煙酒癮並多吃蔬果，養成定期運動習慣。

4. 頸椎疾病

長時間使用電腦或當低頭族，保持固定的不當姿勢，導致身體彎曲、肌肉韌帶僵硬，連帶引發頭痛或頭暈的症狀，可透過靠牆伸展、仰望觀天、轉動頭頸等動作來紓緩長時間不當姿勢對頸椎帶來的傷害。

頸椎退化症狀（按圖👇👇👇）

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5. 乾眼症

長時間使用電子產品或每日平均配戴隱形眼鏡的時間過長，都會造成眼睛出現乾澀、畏光及痠痛等症狀，治療方法可透過均衡飲食或人工淚液的輔助，找回健康有神的眼睛！

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