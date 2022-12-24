飲水｜喝水量不足尿液顏色變深尿味變重？解構身體缺水6種反應

現代人工作繁忙，許多人為了避免勤跑廁所，影響工作，都會刻意在上班時間少喝水，尤其是專櫃小姐、司機或業務員等職業；反觀另一個族群，因飲料店隨處可見，口味選擇眾多，很多人反而選擇在上班時喝各式飲料，一整天下來，水喝不到一瓶，飲料卻已經喝了2-3杯，導致水分攝取過少。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



水喝太少會使身體無法如常運行，久而久之，就會開始出現一些症狀。小編向您說明水喝太少會有哪些壞處、症狀，以及身體缺水的6種反應。

▼不渴也要喝水？（點圖放大👇👇👇）

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水喝太少會怎樣？不喝水只喝飲料可以嗎？

人體有50-70%都是水分，90%的血液由水組成；人與水的關係就如同汽車與油，一旦缺水或脫水，就無法正常運行，各處零件都會開始損壞。

一位成人每日應喝到體重乘以30-40毫升的水量，假設1位女性的體重為55公斤，她每日應喝到1650-2200毫升的水量；然而，飲水量還是會因身體狀況、環境而有所不同。

茶和咖啡等飲料雖然含有水分，卻具備很強的利尿作用，會使排出去的水比留在身體裡的多；其他的飲料，例如酒或無咖啡因的含糖飲料，則會有酒精、糖分或熱量攝取過多的問題，因此也不建議過量攝取，最好還是以「水」當作水分的基本來源。

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不喝水的下場糟！身體缺水的6種反應

水喝太少，乃至於脫水，身體就會出現一系列的缺水反應，以下分別說明：

1. 尿液顏色變深、味道變重

2. 心跳加快、血壓變低

3. 疲倦、四肢冰冷

4. 頭痛、頭暈

5. 皮膚乾燥、鬆弛

6. 眼睛乾澀、口乾舌燥、咳嗽



水喝太少的症狀、壞處一次看（按圖看清👇👇👇）

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1. 尿液顏色變深、味道變重

想要了解喝水量是否充足，最好的方法就是觀察尿液；若飲用超過身體所需的水分，腎臟會將多餘的水分排除，此時尿液顏色會呈淡黃色或透明無色；反之，若身體水分不足、血液鈉鹽濃度過高，身體就會回收水分，此時尿量會變少、濃度變高，尿液則會呈深黃色或烏龍茶色，並產生明顯尿味。

2. 心跳加速、血壓變低

缺水會導致血液濃稠、血流量變慢，心臟為了更快將血液送至身體各處，跳動速率會增加，甚至可能因此出現心悸的現象；此外，血液濃稠也會引起低血壓，造成頭暈、噁心等症狀。

3. 疲倦、四肢冰冷

血液濃稠會導致血液循環變差，無法正常輸送氧氣至各處組織、器官，使身體開始疲倦、提不起勁，四肢的溫度也會開始下降，容易冰冷。

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4. 頭痛、頭暈

大腦有75%都是水分，缺水會使腦細胞萎縮，引發疼痛與不適；另外，血流量減少也會使大腦缺氧，導致血管擴張、發炎及腫脹，進而產生疼痛。

5. 皮膚乾燥、鬆弛

水分的一大用途就是維持皮膚彈性，一旦身體缺水，皮膚就會失去保濕能力，且回彈能力明顯變差，容易乾燥、鬆弛，並且出現皺紋。

6. 眼睛乾澀、口乾舌燥、咳嗽

眼睛與口腔皆富含水分，所以當水分不足時，往往會第一時間出現症狀；眼睛容易乾澀，嚴重脫水時甚至可能凹陷；口腔的唾液量會減少，口水會變得濃稠、舌頭乾燥且舌苔明顯，也較容易出現口臭；此外，缺水也會無法維持呼吸道的溼度，開始咳嗽。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：水喝太少會怎樣？不喝水壞處、症狀多，身體缺水6大反應公開！】

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