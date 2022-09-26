健康飲食｜8個日常生活你以為的「健康習慣」　別等口渴才去飲水

健康專家總是告誡大家，要養成健康的好習慣但有時這些所謂好的健康習慣，卻適得其反。



來看看以下8個你以為的健康好習慣，其實可能並不健康。

8個日常生活以為的「健康習慣」（按圖了解👇👇👇）

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1. 每天步行運動：根據美國退休人員協會（AARP）的說法，步行很棒，每個人都應該多走路；但如果步行是你唯一的運動，那麼可能會無法保持肌肉量和關節活動度的良好狀態，因此，建議將重量訓練、瑜伽或游泳等運動，加到健身計劃中。

2. 用奶昔取代正餐：美國營養師 Kayleen St. John表示，將水果、冰和乳酪或軟雪糕調勻製成的奶昔當成主餐來吃，雖然水果是健康的，但食用大量水果將會導致血糖飆升；建議可以在製作奶昔時，水果的量不要太多，並添加像牛油果等健康脂肪的水果，並且可以在其中添加蛋白質。

3. 減少攝取碳水化合物：Kayleen St. John指出，雖然我們絕對應該避免加工過的碳水化合物，例如白麵粉和白糖，但不應該拒絕全穀物類的碳水化合物，全穀物富含纖維，有助於維持消化系統的運作，並能促進腸道中有益菌的生長。

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4. 每天吃1份沙律：雖然吃蔬菜對健康有益，但在生菜沙律中加入不健康的高熱量成分，如麵包丁和煙肉塊和沙律醬，就會抵銷了吃蔬菜的好處，同時也增加了增加卡路里，建議用檸檬汁、一點橄欖油和新鮮的香草或香料來點綴沙律。

5. 睡前喝茶：美國營養師Lyssie Lakatos表示，除非你喝的茶是草本茶且不含咖啡因，否則睡前喝茶可能會讓你睡不好。

6. 口渴時喝水：據專家表示，當感覺口渴的時候才去喝水，可能為時已晚，因為，當你口渴時，可能已經脫水了，據統計，大約有70%的51至70歲的成年人可能患有慢性脫水。因此，專家建議每天要喝足夠的水，別等口渴時才去喝。

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7. 為了防曬不曬太陽：體內控制晝夜節律的生理時鐘，讓每個器官和系統都保持24小時正常的循環，陽光有助於為生理時鐘提供動力，所以，不能拒絕陽光。美國加州大學歐文分校認知科學教授Sara Mednick解釋，黎明的光告訴你的大腦開始新的1天，傍晚太陽發出的橙色和紅色色調進入眼睛，觸發生理時鐘釋放產生睡眠的荷爾蒙。Sara Mednick建議，每天早上在戶外花15到30分鐘，然後傍晚去欣賞令人平靜的紅色和橙色日落美景。

8. 吃營養棒：美國皮膚科醫師Rajani Katta博士指出，吃太多醣會導致過早衰老、高血壓和心臟病發生，大家認為很健康的營養棒（能量棒），其實也是經過加工而來的食品，因此建議，最好是吃原型食物，如水果和蔬菜、全穀物、魚、肉和奶製品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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