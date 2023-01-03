10種冬日養生打邊爐食材+健康食法大公開！避開三高陷阱！

天氣寒冷，很多人都喜愛一班親朋好友聚在一起，你夾一下，我涮一下，來個熱騰騰的火打邊爐盛宴。不過打邊爐除了容易上火之外，有些食材也易致肥。為了能打邊爐食得滋味，也可以讓身體滋養一下，小編在下文整合了一共種10養生食材推薦給大家選擇，大快朵頤時也謹記要健康為上。同時冬日季節是心血管發作的高風險時候，大家亦要定期透過體檢密切留意自己以及家人的身體狀況。



小編在下文整合了一共種10養生食材推薦給大家選擇

打邊爐健康食法

醬料選擇

醬料選擇：吃火鍋的沾醬料是不可缺少，不過有些醬料熱量高得驚人，根據世界衛生組織的建議，成人每日攝取的熱量應大約2000卡路里左右，一些高熱量的醬料如芝麻醬料單是一匙15克份量已足足有95卡路里，而經常出現在餐桌的辣椒油15克份量更有130左右的卡路里，15克份量沙茶醬亦有110左右的卡路里，與100克的米粉的卡路里相，食物沾着醬同時，當心也將脂肪吃進肚子！想選擇一些健康的醬料，建議是薑、蔥、蒜等較簡單製作的調味品。

推薦醬料👍👍👍



薑蓉2.7卡路里/15g

豉油12卡路里/15g

甜豉油6.3卡路里/15g

豆瓣辣醬 11卡路里/15g

蠔油 12.5卡路里/15g

蒜蓉醬 21 卡路里/15g

湯底選擇

湯底選擇：湯底方面建議盡量選擇低少鹽低脂的湯底，而一些配搭了蔬菜類以及海鮮類的湯底最為健康，而昆布湯、魚湯、蕃茄湯、皮蛋莞荽湯、蔬菜牛肉湯、豆乳湯、椰子清雞湯、栗米蘿蔔湯則是比較低卡路里的湯底款式。另一方面，芝士湯、沙爹湯、豬骨湯、四川麻辣湯等就是高卡高鈉的火鍋湯底，所以最好的選擇清湯類的健康湯底，或選擇鴛鴦鍋同時有兩種湯底，至少有一邊是低納低卡的健康湯，避免只選無「肥」不歡的湯底。

推薦湯底👍👍👍



椰子雞湯底：45卡路里/100g

蕃茄湯底：41卡路里/100g

皮蛋莞荽湯底：56卡路里/100g

昆布湯底：2卡路里/100g

栗米蘿蔔湯底：100卡路里/100g

豆乳湯：58卡路里/100g

進食次序：在開始打邊爐的時候，可以先下蔬菜下鍋烹煮，因為先吃蔬菜既可以增加飽肚感，又不會吸收湯裡煮過食物的油脂，然後再進食肉類等蛋白質食物以補充胺基酸、最後再進食麵食類、以及其他火鍋配料，這樣可以避免血糖突然驟變，降低堆積脂肪的機率。大家要盡量避免進食高脂高熱量的火鍋食材，以免跌入致肥陷阱。而根據食物安全中心以及網上的資料指出，最高熱量的火鍋食材分別是以下這九款：

第一位：響鈴：669卡路里/100g

第二位：即食麵： 473卡路里/100g

第三位：豆卜：338卡路里/100g

第四位：芝士丸：336卡路里/100g

第五位：芝士腸： 328卡路里/100g

第六位：梅花豬肉：253卡路里/100g

第七位：貢丸：238卡路里/100g

第八位：肥牛：228卡路里/100g

第九位：魚皮餃：180卡路里/100g

10種養生打邊爐食材

盤點10種養生打邊爐食材

椰菜：除了可以提升火鍋湯的鮮味又耐煮之外，椰菜含豐富維他命Ｃ可中和自由基以助抗氧化，提高人體免疫力。另外椰菜含鉀有助調控血壓，還有維他命U可以協助修復胃黏膜預防胃潰瘍。

蘆 筍：蘆筍有豐富的膳食纖維之外，對便秘的人有相當不錯的功效。另外也有預防動脈硬化對心血管健康有積極的幫助。除此之外，蘆筍也含有豐富礦物質例如鉀、硒等等，當中硒能協助阻止癌細胞生長，提高對癌症的抵抗力。

黑木耳含有維他命B2、花青素、豐富的膳食纖維

黑木耳：黑木耳含有維他命B2、花青素、豐富的膳食纖維，同時亦有抗凝血的成分，有助降低血脂以及預防血管硬化，對三高人士有很好的健體功效。

金針：金針的鐵的含量幾乎是菠菜的二十倍，是非常理想的補鐵食材，另外金針亦有豐宙的維他命Ｅ、鈣以及磷，可以幫助抗衰老以及改善記憶力。

香菇內有一種叫香菇多醣的物質，對抑制癌細胞生長有很好的幫助

香菇：香菇內有一種叫香菇多醣的物質，對抑制癌細胞生長有很好的幫助，並且協助人體內免疫系統中的自然殺手細胞活化，提高人體免疫力。

蕃茄：蕃茄除了含有豐富的維他命Ｃ有助抗氧化之外，它含有的茄紅素攻能有助降低體內的血糖水平，以及保護心血管的功能維持正常。

蕃茄除了含有豐富的維他命Ｃ有助抗氧化之外，它含有的茄紅素攻能有助降低體內的血糖水平

豆腐：豆腐中有植物性的蛋白質，可以幫助肌肉生長；另外它含有的大豆異黃酮的結構與女性荷爾蒙相似，對舒緩女性更年期的症狀。

雞柳：雞柳的熱量於100克當中只有大約130卡路里左右，比起肥牛以及腩肉片更加健康，同時口感柔軟美味，也是火鍋理想食材。雞柳含有豐富的蛋白質以及精胺酸，蛋白質能協助人體組織的修補以及促進肌肉量，而精胺酸有助身體血液循環的運行。

海參是四大海味之一，它有降低膽固醇以及保護心血管的功能

海參：海參是四大海味之一，它有降低膽固醇以及保護心血管的功能；另外它亦含有豐富的類黃酮，有助對抗自由基帶來的損害。

帶子：帶子含有豐富的omega-3脂肪酸以及維他命Ｂ，omega-3脂肪酸有助控制血壓水平以及降低膽固醇，對心臟健康有着積極的作用；維他命Ｂ則有助維持肌膚的健康。

打邊爐大吃大喝同時，可以飲用一些幫助消滯或預防三高的健康茶飲

打邊爐健康茶飲推介

打邊爐大吃大喝同時，可以飲用一些幫助消滯或預防三高的健康茶飲，只需放一個茶包即可沖泡完成，十分方便，同時又可以減輕身體的負擔。

Ozen 生活館 降三高茶-茶包 $40

含成分决明子、桑葉、葛根、牛蒡根、苦蕎、荷葉等，能改善長期熬夜、工作壓力大、喝酒應酬、常食煎炸重油食品、容易脾氣暴躁、身體虛胖、三高人士的體質



Ozen 生活館 降脂黑烏龍茶 三角茶包 $50

沖法方便，只需用400ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘便可。有提神醒腦、分解脂肪、減肥健美、抗衰老、加速脂肪代謝的功效



養生一族-彩花茶系列-降脂茶(1包10袋) $38

養生一族-彩花茶系列-降脂茶，原材料由千日紅．洛神花．玫瑰花．山楂．甜葉菊製成，特別適合三高人仕。有助舒緩血脂、舒緩血糖、舒緩膽固醇、舒緩高血壓。無防腐劑．無添加劑．純天然配方， 適合三高人仕



養生一族 – 皇牌檸檬薑(600g) $148

100%純手工香港製造．零潻加劑，零防腐劑，真材實料．信心之選。採用天然冰糖燉製，中和薑的辛性，減低上火及燥熱情況，消炎殺菌，祛濕驅寒，改善經痛，預防寒感，適合容易上火人仕食用



冬天食大餐小心三高變中風

冬天食大餐小心三高變中風

三高即高血壓、高血糖和高血脂，是都市人常見的疾病，而三高會引致血管硬化以及影響心血管功能，嚴重更可造成心臟病甚至中風，而三高其中一個重要原因是因為缺乏運動以及不當飲食， 而香港人普遍愛放題，打邊爐等會大量進食的飲食習慣，長年累月間對身體產生了不少負擔，定期進行檢查可以讓大家緊貼自身的健康狀況，並及早發現潛在身體問題。

精選體檢推介

尚醫健康三高一鬆全面版 43 項 $1280

尚醫健康Young+ Wellness 以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，結合中、西方醫學、營養監控、皮膚及體重管理等專業服務，致誠為顧客提供一站式健康管理服務。三高一鬆全面版的檢查包括血管硬化程度檢查、血脂檢測、全血色計、肝功能測試、腎功能測試、糖尿病檢查、超聲波骨質密度檢查等等



莊柏醫療-40項精選三高健康檢查 $560

都市人不良生活的習慣導致「三高」，即高血壓、高膽固醇血症（高膽固醇）及糖尿病（高血糖），已是香港常見的都市病。莊柏醫療特此制定了精選三高健康檢查，有助大家了解⾃⼰的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。莊柏醫療特此制定了精選三高健康檢查，有助大家了解⾃⼰的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。對象適合18歲或以上人士及中年人士



香港醫療中心 詳盡心臟檢查： 運動心電圖+心臟超聲波 $5000

這項服務可以讓你檢查心臟，令你提早預防心臟疾病，未雨綢繆 防患於未然。心臟超聲波檢查運用超聲波，獲得即時影像，用以評估心臟腔室大小、了解心臟收縮功能、判定先天性心臟病、心臟瓣膜移動、推測血流方向及速度、心包膜內是否有積水及缺損情況等等



全仁醫務中心 CT全面心臟血管檢查 $7600

全仁醫務中心於2016年成立，為客戶提供一站式的頂級醫療保健服務。全仁結合了先進的技術和專業的醫療團隊，提供多元化服務，例如：健康評估，磁力共振，電腦掃描，乳房造影及超聲波掃描等。檢查運用256-SLICE CT電腦斷層掃描冠心病風險，例如同型半胱氨酸、總膽固醇、糖尿病檢測等等。

