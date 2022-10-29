生蛇｜確診新冠只是小事？別輕視後續復元　有人差點帶狀皰疹上眼

新冠疫情逐漸降溫，但每天仍有大量的新增案例，有人確診康復後更出現長新冠症狀。來自台灣的作家蔡詩萍早前在Facebook分享自己染疫經驗，並自爆因不信邪在解隔後去跑馬拉松，沒想到免疫力低下導致帶狀皰疹發作，幸好太太林書煒警覺性高，堅持帶他二度就醫。蔡詩萍呼籲，感染新冠肺炎即使是輕症也要好好休息，勿太快投入劇烈運動，以免併發其他後遺症。



蔡詩萍是在5月底一場馬拉松中染疫，確診後僅微咳、未發燒，吃了清冠一號後，第5天起連續3日都是快篩陰。解隔後他趁周末跑了半馬，沒想到過了6天竟發現嘴角出現小痘子，原以為是「天熱火氣大」，周六又在高溫下跑完30公里。

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周日時，蔡詩萍發現臉上的痘子紅腫、變大，周一掛了皮膚科，經提醒可能是帶狀皰疹，他仍不在意。想不到隔天顆粒蔓延到鼻腔、臉上，甚至逼近眼眶，妻子林書煒驚覺有異，立刻帶蔡詩萍二度就醫，確認是帶狀皰疹。

臉部帶狀皰疹恐致視神經受損

蔡詩萍後來才得知，帶狀皰疹攻擊臉部，是很嚴重的一件事。因為可能導致顏面神經受損，若蔓延往耳朵處，則可能導致聽覺神經受損；若蔓延至眼睛，則可能導致視神經受損。

在那段期間，他輕壓耳朵連結臉頰的部分，會微微感覺刺痛。而右眼眶下方有一處紅斑，直逼眼眶邊界，眨眼閉合之間，感覺裏面似乎有「一沙一世界」的不適感，醫生說那就是病毒攻擊視神經、聽覺神經的訊號，幸好發現得早，「現在對付牠還不算太晚！」

蔡詩萍引述醫生說法，染疫後免疫力下降，建議盡量多休息，少做劇烈運動，好讓免疫系統慢慢恢復，「太激烈的運動，會讓免疫系統失調的身體，很不容易抵抗外來的病毒。」

醫生也解釋，由於蔡詩萍兒時出過水痘，所以體內殘留了帶狀皰疹病毒，染疫後免疫系統虛弱，病毒就伺機攻擊。所以他呼籲所有染疫者，千萬不要不信邪，染疫後，不妨好好休息吧！

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免疫力低下就出擊，長在3部位要注意

來自台灣的林新醫院皮膚科主任廖朝瑜指出，帶狀皰疹的前身就是水痘，初次感染後病毒會潛伏在神經節中，待免疫力低下、工作忙、壓力大時，病毒會再次活化，當病毒再次被活化時就成為帶狀疱疹。

患者會在身體各部位（皮節位置）出現成群水泡，並長在紅色的斑塊上，樣子猶如玫瑰花瓣上的露珠，且合併癢刺電麻的疼痛感，甚至連被衣服輕拂或是風吹到都會疼痛，讓人痛不欲生。帶狀皰疹帶來的神經痛，可能會超過90天，通常年紀越大、免疫力越差者會持續更久。

廖朝瑜醫生表示，帶狀皰疹其實會自癒，但長在三個部位要特別注意，若不治療可能會出現嚴重影響。

1、眼耳鼻：眼睛失明、聽力受損、顏面神經麻痹；

2、會陰、臀部：大小便失禁；

3、頭頸部：嚴重可能造成腦炎、腦出血。



另針對免疫功能差、糖尿病、洗腎、癌症的病人，其病程會拖的比較久，病毒也有較高機率會跑到血液內，造成全身彌漫性皰疹感染。

曾染水痘、慢性病與50歲以上為高危險群

廖朝瑜說，曾經感染過水痘者、患有慢性病(糖尿病/腎臟病)以及50歲以上的長者，是容易得到帶狀皰疹的高風險族群，所以建議上述的人可自費施打帶狀皰疹疫苗。

一般人若有施打意願也可以，但如果得過帶狀皰疹會產生抗體，建議可隔1至2年再接種（最長可拉到3年再施打）。而愛滋病、癌症、化療、免疫抑制患者等免疫力不佳的人，以及懷孕、過敏者都不適合施打。

皰疹疫苗的保護力，針對50～59歲約有70%、60～69歲有64%；6年後保護力會小於35%。所以建議最好在皰疹感染痊癒後1至2年施打一劑，約6～10年可再追加一劑。

廖朝瑜也提醒，若要避免俗稱「生蛇」的帶狀皰疹上身，平常應放鬆心情、保持運動習慣、避免熬夜、清淡飲食、低油低鹽低糖飲食，讓身心維持在最佳狀態，就不會「打草驚蛇」、「引蛇出洞」而痛不欲生。

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