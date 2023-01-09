坐骨神經痛｜英國歌手Adele打噴嚏致脊椎脫落? 3個動作舒緩痛楚

近日，英國歌手愛黛兒（Adele）在美國拉斯維加斯出席了一場公開表演，但上台時觀眾卻發現她走路一瘸一拐的，原來是因為她患有坐骨神經痛。愛黛兒在台上她公開談論自己的病況，表示自己坐骨神經痛非常嚴重，甚至會痛到令身體顫抖，影響她的行走的能力。



愛黛兒在台上表演 (圖片來源:IG截圖)

這已經不是愛黛兒第一次提及自己的病情，早在2021年的一次雜誌採訪，她就曾提及自己背部有兩處椎間盤突出。在15歲那年，愛黛兒曾因為打噴嚏而導致脊椎滑脫。亦由於這個病，她產子時必須要選擇剖腹產手術，以免對脊椎造成不必要的傷害。

背、腰、腳痛可能也是坐骨神經痛

坐骨神經痛是常見的都市病之一，腰痛、屁股痛、腳痛都可以是坐骨神經痛。症狀可因應個人體質、神經受影響程度而大有不同，嚴重的可致下肢跛行、肌肉萎縮，無法走路！

以下是常見的坐骨神經痛症狀，但並未列出所有可能的症狀，若有任何疑慮，請諮詢您的醫生：

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- 從腰部到臀部，再延伸到腳後側的刺痛、灼熱、麻木、肌肉疲勞或無力。通常只有單一條腿會有症狀（包含整隻腳或部分的腳）。

- 走路、彎腰、久坐、咳嗽或打噴嚏時，症狀惡化，但躺下後舒緩。

- 疼痛的感覺可以是輕微的疼痛、灼熱、刺痛或極度疼痛。

- 嚴重的坐骨神經痛可能導致行走困難，甚至無法走路。



▼舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）

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1.盤骨前後傾： 輕微活動盆骨及脊椎



2. 貓式：助脊椎平均分佈壓力，促進椎間盤癒合



3.麥肯基氏運動（Mckenzie exercise）：活動腰椎、促進椎間盤癒合，舒緩坐骨神經痛

