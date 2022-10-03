腰痛｜腰封每日勿戴超4小時　過於依賴無助痊癒　肌肉甚至會萎縮

一名40歲的單親媽媽，平時要上班賺錢、下班後包辦所有家務事，忙得不可開交，也因如此，常常會感覺到腰部痠痛，有時候痛到影響工作狀況，便會配戴腰封，舒緩不適感，不過每次脫下腰封後，痠痛感又加劇！因此已經進展到一整天都要穿着腰封，然而，這樣真的是好事嗎？



不戴腰封就會痛，所以穿戴整天比較好？

台灣衛生福利部食品藥物管理署表示（以下稱食藥署），有些市民因為腰痛而配戴腰封，並誤以為脫掉腰封會導致腰繼續疼痛，所以幾乎配戴一整天，「導致腰背肌群萎縮無力，脫掉腰封後就更容易感覺腰背部痠痛，而誤以為腰痛還沒好，形成惡性循環。」

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腰封並非萬靈丹！穿戴請勿超過「4小時」

大家務必知道一個重要觀念，使用腰封，雖可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但腰封也並非萬靈丹，儘量在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫生指示，否則不建議長期穿戴，最久請勿穿戴超過4小時。

另外，休息時應該取下腰封，同時需要輔以規律的運動，食藥署指出，規律的運動可使腰部肌肉功能維持正常，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮。提醒民眾，使用腰封前，建議尋求醫竹手弓或物理治療師專業協助，並詳閱原廠使用說明書，遵照指示正確使用，方為擊退腰痛的不二法門。

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