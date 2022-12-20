坐骨神經痛成因及症狀知多少？　中醫指胡亂醫治或手尾長

坐骨神經痛是常見的都市病之一，腰痛、屁股痛、腳痛都可以是坐骨神經痛。症狀可因應個人體質、神經受影響程度而大有不同，嚴重的可致下肢跛行、肌肉萎縮，無法走路！坐骨神經痛可分成急性及慢性兩大類，對應的治療方法也相異。到底坐骨神經痛的成因是甚麼？又可以怎樣治療和避免？德善堂的顧問中醫師黃棋昌博士從中醫角度剖析如何舒緩、醫治坐骨神經痛，並分享有關案例。



背、腰、腳痛可能也是坐骨神經痛 症狀治療大不同

背痛、腰痛、腳痛也有可能是坐骨神經痛（圖片：shutterstock）

坐骨神經是身體中最長的神經，匯於下背部，並經過臀部往下延伸至整雙腿。因此坐骨神經出現問題時所涉及的範圍廣泛，下背至整條腿之間也有可能出現痛楚及麻木。黃醫師指出，坐骨神經痛診斷相對不明確，即使是腰痛也有可能是坐骨神經痛，而診斷愈不明確的疾病就愈多方法處理，就像是感冒可以有很多方法處理一樣。

坐骨神經按解剖分佈可為三段，以骨盤作界線，這樣的分法可方便治療。(圖片：德善堂)

坐骨神經按解剖分佈可為三段，以骨盤作界線，這樣的分法可方便治療，而根據不同位段的臨床症狀，患者的坐骨神經痛的治療方式會有所不同。坐骨神經痛可分為急性跟慢性，急性比較嚴重，可能會劇痛至神志不清，甚至影響性功能、大小便失禁等。至於慢性坐骨神經痛的影響未必比急性的症狀輕，但視乎引起坐骨神經痛的部位情況，中醫治療反而相對其他方法見效更快。

常做劇烈運動較易患上坐骨神經痛？ 細數坐骨神經痛成因

坐骨神經痛的成因主要分為兩種：姿勢問題及身體退化。姿勢方面，常見因久坐姿勢不良導致梨狀肌發炎而誘發坐骨神經痛問題，而運動過份劇烈的人士亦會比較容易患有坐骨神經痛。另外，女士們愛做的瑜伽、拉筋等伸展活動過程中，如果姿勢錯誤或過急勉強扭動肢體時會感到下肢麻痺，這是人為觸發的坐骨神經病。這些神經症狀亦是傳統中醫所說的經絡不通，只要調節好筋骨經絡，糾正姿勢後，大都能痊癒康復。若筋骨長期錯位，會導致受累部位失去氣血營養，以腰腿痛患者為例，容易在彎腰或下蹲負重時，因負壓過度容易導致椎間盤破裂，導致根性坐骨神經痛，這種狀況比較嚴重，可能需手術才能根治。

中醫認為，無論男女，30 歲後身體機能退化是必然長現，隨著年紀增長，脊椎骨亦會有所變化，容易造成骨刺或椎間盤突出。黃醫師表示30 歲打後才出現的坐骨神經痛是可以理解，如果十多歲左右就有此病症應留意身體先天的臟腑問題。

此外，個人體質分類也有關係。體質濕熱、虛寒都會較容易有疼痛或麻木的問題。女性比男性易虛寒，來經時氣血虛弱的情況更明顯，較易併發坐骨神經問題。而男性體質相對強健，氣血亦理應更壯旺，故臨床上男性患有坐骨神經痛問題時一般較女性難處理。

中醫經絡一說如何治療坐骨神經痛？

中醫角度而言，神經症狀與經絡有關，需分析病因及疏通經絡，讓氣血能量流通全身。中醫認為腳的經絡有三，為足太陽膀胱經、足少陽膽經、足陽明胃經。所謂「治痿獨取陽明」，坐骨神經不會致癱但會成痿，痿意指機能消失後結構軟化萎縮，故坐骨神經痛不能只考慮到神經或關節問題，經絡亦同樣重要，需一併調理。中醫會使用針刺、艾炙、火罐去驅散寒氣。如果是血管問題，或需刺絡放瘀以治理。

中醫認為如果病情能避免開刀應可免則免，因手術對經絡臟腑的破壞及後遺症就能維持減少。有些病人即使做了手術，痛症反會移到其他位置如膝蓋痛、頸痛。曾有紀律部隊人員反覆進行過 3 次手術，但術後痛楚仍每每有所轉移。

坊間正骨、啪骨、斜板有用嗎？ 中醫指胡亂治療反會令病情惡化

市民或會嘗試正骨、啪骨、斜板去醫治痛楚問題，中醫指胡亂治療反會令病情惡化。(圖片：shutterstock)

接受訪問的黃醫師提醒，碰上頸、背、腰、腿等痛楚問題時，千萬不要只想到是骨的問題，他指出真實案例，患者多次在未了解病情的情況下體驗啪骨整脊等處理，臨床檢查時卻發現其椎骨呈現出東歪西斜的情況，反倒令病情更加複雜！

胡亂醫治或會造成反效果，那不接受治療能自行康復嗎？

被問及此問題時，黃醫師釐清坐骨神經痛可分為真性和假性。假性痛的部位跟真性一樣，但痛楚並不是源自神經，有可能是肌肉抽筋或受寒，所以即使不作醫療處理，在自行休息後也會自己舒緩。坊間流傳吃保健品、煲某某湯藥喝就能治療坐骨神經痛，正是因為那是假性坐骨神經痛。

倘若是真性，即使去進行運動、按摩治療、保守處理後也是沒有明顯舒緩，而痛楚或麻木感是持續性的，這就是真性。坐骨神經痛可大可小，尤其是孕婦，懷孕時盤腔關節較鬆，盤腔內壓力亦較大，負重時彎身側身均可能有嚴重後果。

若是根性坐骨神經痛時，骨脊被壓到爆裂，患者已是疼痛非常，保守治療療效並不理想。有案例患者在醫院打過多種止痛針（只剩嗎啡未打）後仍止不了痛，當時雖然接受針灸治療止痛改善，但黃醫師亦建議病人安排手術解決問題。

反覆骨痛有可能是腫瘤壓逼導致。(圖片：德善堂)

而在臨床上，反覆骨痛有可能是腫瘤壓逼導致，尤其是盤腔很容易出現腫瘤問題，若不及早了解病因，很有可能耽誤腫瘤問題，若有所延誤都是不好的。

德善堂內外配合的中醫方式治療坐骨神經痛

德善堂以內外配合的中醫方式治療，強調精準治療，中西結合，講究證型和診斷相參照（即寒、濕、氣滯、血瘀相關）。不能只針對病人的痛楚部分而單單治療局部，理應同時考慮氣血、筋骨、經絡、臟腑的情況，內外兼治。如果不是筋骨傷科而引起的問題，就會以內科方法食中藥處理。

至於相對不嚴重的或是假性坐骨神經痛，一般其痛楚不會 24 小時持續，這類病人多半可以較樂觀，親友應鼓勵病人及早和堅持醫治。

「保守治療一般可觀察 3 個月，如果 3 週內療效未有起色才建議病人進行更深入的檢查，如治療有效可繼續透過中醫治療將身體康復過來。」黃醫師續指：「作為一個集團不會只見到甚麼做甚麼（腳痛醫腳），要有療程設計，進程評估及成效分析等考慮。沒有治療價值的話會建議病人進行其他可能有效的方法，如手術。這是德善堂中醫對病情處理的原則，盡可能不耽誤病情。」

德善堂以內外配合的中醫方式治療，強調精準治療，中西結合，講究證型和診斷相參照（即寒、濕、氣滯、血瘀相關）。（圖片：德善堂）

最後，黃醫師再三呼籲若出現坐骨神經痛症狀需小心注意，除了切勿胡亂醫治外，亦不能忽視其重要性，以免錯過治療的最佳時期。平日可多做運動保持身體健康，但需量力而為，不能過分勉強身體。

了解更多：https://bit.ly/3Bz26zn

德善堂顧問醫師

註冊中醫師黃棋昌博士

南京中醫藥大學醫學博士（中醫婦科學）

暨南大學醫學士（中醫全科 針灸推拿學專業）