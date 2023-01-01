腰痛｜日劇First Love初戀男主因疝氣而腰痛？背後真相是這病才對

Netflix日劇《First Love初戀》上架以來佳評不斷，在港台更是收視冠軍，相關討論文也不斷湧現。



日前台大教授葉丙成在看《First Love初戀》時，一直想不通為什麼男主角會因為「疝氣」而腰痛、不能做某些工作，而且說動過手術也沒變好。台灣重症名醫陳志金在Facebook發文說，劇中所指的是「椎間盤突出」（herniation of intervertebral disc，HIVD） ，日文被翻成「疝氣」了！

《First Love初戀》男主疝氣腰痛？（按圖👇👇👇）

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不同部位疝脫 統稱「疝氣」

《First Love初戀》由佐藤健飾演的男主角「並木晴道」原本是一名飛行員，退役後改擔任大樓警衛，劇中他經常喊著腰痛，還因跌倒導致病情加重進醫院治療，當時護理師對滿島光飾演的女主角野口也英說，並木的腰痛是擔任飛行員留下的後遺症「疝氣」「ヘルニア」。香港、台灣劇迷對「疝氣」一詞的直覺是俗稱「脫腸」或「墜腸」的「腹股溝疝氣」，這讓劇迷和網友們滿頭黑人問號，「疝氣」會造成腰痛的長期後遺症嗎？

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台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金說明，他向專業日語老師周若珍Narumi請益日文用法後才清楚，英文的醫學名詞hernia和herniation，在日文的醫學名詞中統統都叫「ヘルニア」，英文hernia是「疝氣」，一般是指腹部器官的疝脫；而herniation則是用在椎間盤或腦部的疝脫。

如果是「椎間盤突出」，日文是「椎間板ヘルニア」，英文是Herniated Intervertebral Disc或Intervertebral Disc Herniation，但在日本人的一般日常對話時，「椎間板ヘルニア」往往會被簡稱為「ヘルニア」，日本人會聯想到「椎間盤突出」，而不是「疝氣」，網路搜尋日文網頁的結果也是如此，這可能是當初日本的醫學會對名詞翻譯並沒有很到位，再譯成中文就出現了認知上的落差。

▼腰椎間盤突出臨床症狀：（按圖👇👇👇）

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椎間盤突出可能壓迫神經 造成腰痛

陳志金也親自繪圖解說了橫膈膜疝氣、橫膈裂孔疝氣、臍疝氣、股疝氣、椎間盤突出、腦疝脫等各種疝脫情形，追劇同時不忘為粉絲進行醫學教育。他說明，以劇中男主角罹患的「椎間盤突出」來說，脫出的是椎間盤，也就是兩節脊椎中間的軟骨，因為壓迫神經，會有疼痛，甚至無力等症狀。

台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑也說明，臨床上常見的腹部疝氣大多是先天因素或腹部手術後造成，可分腹股溝疝氣、股疝氣、臍疝氣、切口疝氣等，其中以腹股溝疝氣最常見，男性發生率較高。

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陳偉傑表示，疝氣可能慢慢發生，也可能在用力咳嗽、搬重物等腹部用力時，突然發生，一般利用修補手術可治癒。他說明，疝氣通常都不會腰痛，即使是常見、發生於男性朋友的腹股溝疝氣，也未必都會引發陰囊腫大的情形。腹股溝疝氣初期的症狀是左右下腹會感覺凸起，狀況嚴重才會掉到陰囊，造成腫大、疼痛，但儘管如此，也不會是「腰痛」的後遺症，劇迷們不必因此而對飛行員的職業抱持疑慮。

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