坐骨神經痛｜打噴嚏背刺痛?肩周炎只能治標?如何3步解決常見痛症

香港人生活忙碌，容易忽略身體的小毛病，日積月累便會形成各種痛症。打開搜尋器，發現最困擾香港人的痛症包括坐骨神經痛、肩周炎（五十肩）、腰背痛、關節痛、足底筋膜炎、網球肘等，關鍵字如「點醫好」、「好唔好」、「斷尾」等等都是最多人討論的範疇。究其原因都是痛症一旦形成，往往未能根治，只能透過不同的止痛消炎藥物，甚至民間偏方暫緩痛楚，然而這些只能治標不能治本的方法未能徹底解決問題，日復一日，問題只會惡化。來到2022年，這些痛症已可透過簡單的3步曲徹底解決。



痛症的可怕之處在於一旦形成，往往消耗相當的時間和精力也未必能夠根治。（圖片：wexnermedical）

坐骨神經痛由下背開始 刺痛延伸至下肢

經常下背痛、盤骨痛，甚至下肢痛就會認為患有「坐骨神經痛」，但其實坐骨神經痛泛指腰椎的椎間盤突出而導致腰椎神經，受壓逼所引起的疼痛而非病症。坐骨神經痛一般在發病的前期，只會偶發性感覺到短暫疼痛，慢慢地痛覺會漫延至腰部、臀部甚至是大腿，痛感也會從間接性的疼痛轉為持續性的疼痛。

坐骨神經痛有機會影響活動能力。甚至影響站立。

隨著年紀增長，脊椎骨之間的「纖維環」會逐漸變得脆弱，在壓迫及勞損下有機會撕裂，中間包圍著的啫喱狀髓核便會洩漏出來，造成疼痛。因此坐骨神經痛的患者大多超過50歲，不過長期坐著或站立、頻繁彎腰或搬運重物會增加脊椎負擔；背部經常受震動亦容易令椎間盤受損，因此從事勞動性行業及職業司機都是高危人士。

肩周炎非五十歲專利 嚴重時不能梳頭

近年由於疫情緣故，較多機會在家工作，然而家中的設備條件不當；或經常低頭使用電子產品，都會令肩頸出現疼痛，甚至舉手都會疼痛，可能已患上肩周炎（五十肩）。肩關節是由上臂骨、肩胛骨、鎖骨連接而成。當我們舉高手時，肩胛骨和上臂骨會互相靠近，而如果兩者之間產生摩擦，引致筋腱發炎，就會產生痛楚。

肩周炎可影響日常生活。

肩周炎被稱作五十肩，乃是過往常見於50歲以上人士，但近年也有年輕化的趨勢。五十肩屬關節沾黏問題，患者一般會肩膊痠痛，不論往前或往後活動都會痛，更無分日間或晚上，有時會不痛，但不痛的姿勢每天都有分別，令患者十分困擾。痛症發展至後期，疼痛感會逐漸加劇至影響日常生活，例如梳頭及穿衣等。

擺脫藥物治療 做到標本兼治

以往治療坐骨神經痛或肩周炎，一般都以治療神經線及消炎止痛的藥物作保守治療方法，然而這種治療方法只能在疼痛時暫時止痛，痛症的根源未能被消除，痛感一段時間後會「死灰復燃」。ANKH機能再生-痛症健康集團的獨特治痛療程「RDS極速去痛技術」（簡稱RDS），正是結合全球頂尖科學技術及中醫經絡智慧的療程，可從根源解決痛症問題，並協助患者恢復身體機能，標本兼治地徹底擺脫痛症復發的困擾，重拾健康。

由於每人的痛點及成因不同，RDS會按個別狀況制定精準的治療組合，當中會採用多項獨創手法以及具備美國FDA和歐盟CE認證的國際高端儀器和專利技術，修復痛患、去瘀排酸，同時能夠長久強化機能，大幅減低痛症復發的機會，對肩周炎（五十肩）、肩頸痛、腰背痛、關節痛、膝關節痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、網球肘及彈弓手等痛症的療效尤其顯著。

RDS 根據每位患者的個別獨特狀況，制定精準的治療組合，對肩周炎（五十肩）、肩頸痛、腰背痛、關節痛、膝關節痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、網球肘及彈弓手等痛症的療效尤其顯著。（圖片：受訪者提供）

「RDS極速去痛技術」擁有超過十萬次的成功實證，包括多位名人用家，其中藝人黎芷珊更誠意推介RDS。黎芷珊工作忙碌，加上工餘時經常以不良姿勢低頭使用手機，令她長期受腰背痛和肩頸痛困擾，夜不成眠，精神更因此變差，嚴重影響工作和生活。她曾經試過不同的方法，但都未能改善痛症，直至她展開RDS療程，最終成功擺脫痛症；而療程期間，運動科學顧問亦糾正了她日常不良的姿勢。

藝人黎芷珊遇上「ANKH機能再生-痛症健康集團」RDS療程，成功擺脫痛症。（圖片：受訪者提供）

療程分三步 根治痛症同時全面提升身體機能

RDS療程分為R、D及S三步曲，分別是「Restore（修復痛患）」、「Detox（去瘀排酸）」及「Strengthen（強化鞏固）」。第一步是Restore，先修復炎症及肌肉和筋骨的傷患，從而消除痛楚。透過找出核心痛點，針對性作出治療，便能達至精準而快速的療效，將痛症逐一消除。Restore程序另一項特別之處在於運用科研生物電流，啟動人體的自我修復功能，透過循環系統帶走發炎物質，從而紓緩痛症，並調整身體機能。

Restore程序採用頂尖技術，可啟動人體的自我修復功能，再透過循環系統帶走發炎物質，從而紓緩痛症，並調整身體機能。（圖片：受訪者提供）

第二步是Detox，透過促進血液循環，達至消腫止痛的效果。中醫有「血不通則痛，氣不通則腫」的說法，意思是經絡氣血不暢通就會產生腫痛。Detox程序利用專業儀器，配合專屬手法和配方，在指定的經絡位置進行溫熱理療，從而疏通經絡、行氣活血，再活血化瘀，最後化瘀更新。這個程序能促進身體的排毒和排酸機能，進一步消除痛症，並增強免疫系統。

Detox程序會疏通經絡、行氣活血，再活血化瘀，最後化瘀更新。這個程序能促進身體的排毒和排酸機能，進一步消除痛症，並增強免疫系統。（圖片：受訪者提供）

最後一步是Strengthen，著重強化肌肉及鞏固關節活動能力。要預防並減低痛症復發的機會，最有效的方法是強化組織機能。這個程序採用經美國FDA及歐盟CE認證的專利強力電磁波，透過特定頻率和強度，觸發肌肉收縮和放鬆。

與此同時，Strengthen程序還包含一項獨創手法，能有效地鍛鍊日常較欠缺運動和相對較弱的肌肉，增加筋腱質量和彈性，預防肌肉組織過度緊張所引發的酸痛麻痺。當深層細微肌肉經過強化後，可以更有效地發揮保護關節的作用，降低平日受傷的風險。

Strengthen程序著重強化肌肉及鞏固關節活動能力。當深層細微肌肉經過強化後，可以更有效地發揮保護關節的作用，降低平日受傷的風險。（圖片：受訪者提供）

ANKH機能再生研發集團專注解決痛症

ANKH 機能再生-痛症健康集團成立於2007年，由註冊中醫師、運動科學顧問、營養師、健康顧問及理療師等專業團隊組成，為顧客提供全面的消痛服務。集團更是香港第一間獲得由香港醫護學會及西醫工會會董頒發「最受醫護人員信賴 痛症治療品牌大獎」的企業，是痛症治療範疇可靠之選。除了獨創的RDS技術之外，ANKH亦致力於不斷提升療程的速度和效果，因此近年成立了「極致效果部（Performance Max Department）」，搜羅世界各地最好的消痛技術，專注研究更快速、更有效的痛症治療方法。

ANKH機能再生-痛症健康集團是香港第一間獲得由香港醫護學會及西醫工會會董頒發「最受醫護人員信賴 痛症治療品牌大獎」的企業，是痛症治療範疇可靠之選。（圖片：受訪者提供）

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