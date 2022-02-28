坐骨神經痛｜打噴嚏背刺痛?肩周炎只能治標?如何3步解決常見痛症

香港人生活忙碌，容易忽略身體的小毛病，日積月累便會形成各種痛症。打開搜尋器，發現最困擾香港人的痛症包括坐骨神經痛、肩周炎（五十肩）、腰背痛、關節痛、足底筋膜炎、網球肘等，關鍵字如「點醫好」、「好唔好」、「斷尾」等等都是最多人討論的範疇。究其原因都是痛症一旦形成，往往未能根治，只能透過不同的止痛消炎藥物，甚至民間偏方暫緩痛楚，然而這些只能治標不能治本的方法未能徹底解決問題，日復一日，問題只會惡化。來到2022年，這些痛症已可透過簡單的3步曲徹底解決。
坐骨神經痛由下背開始 刺痛延伸至下肢
經常下背痛、盤骨痛，甚至下肢痛就會認為患有「坐骨神經痛」，但其實坐骨神經痛泛指腰椎的椎間盤突出而導致腰椎神經，受壓逼所引起的疼痛而非病症。坐骨神經痛一般在發病的前期，只會偶發性感覺到短暫疼痛，慢慢地痛覺會漫延至腰部、臀部甚至是大腿，痛感也會從間接性的疼痛轉為持續性的疼痛。
隨著年紀增長，脊椎骨之間的「纖維環」會逐漸變得脆弱，在壓迫及勞損下有機會撕裂，中間包圍著的啫喱狀髓核便會洩漏出來，造成疼痛。因此坐骨神經痛的患者大多超過50歲，不過長期坐著或站立、頻繁彎腰或搬運重物會增加脊椎負擔；背部經常受震動亦容易令椎間盤受損，因此從事勞動性行業及職業司機都是高危人士。
肩周炎非五十歲專利 嚴重時不能梳頭
近年由於疫情緣故，較多機會在家工作，然而家中的設備條件不當；或經常低頭使用電子產品，都會令肩頸出現疼痛，甚至舉手都會疼痛，可能已患上肩周炎（五十肩）。肩關節是由上臂骨、肩胛骨、鎖骨連接而成。當我們舉高手時，肩胛骨和上臂骨會互相靠近，而如果兩者之間產生摩擦，引致筋腱發炎，就會產生痛楚。
肩周炎被稱作五十肩，乃是過往常見於50歲以上人士，但近年也有年輕化的趨勢。五十肩屬關節沾黏問題，患者一般會肩膊痠痛，不論往前或往後活動都會痛，更無分日間或晚上，有時會不痛，但不痛的姿勢每天都有分別，令患者十分困擾。痛症發展至後期，疼痛感會逐漸加劇至影響日常生活，例如梳頭及穿衣等。
擺脫藥物治療 做到標本兼治
以往治療坐骨神經痛或肩周炎，一般都以治療神經線及消炎止痛的藥物作保守治療方法，然而這種治療方法只能在疼痛時暫時止痛，痛症的根源未能被消除，痛感一段時間後會「死灰復燃」。ANKH機能再生-痛症健康集團的獨特治痛療程「RDS極速去痛技術」（簡稱RDS），正是結合全球頂尖科學技術及中醫經絡智慧的療程，可從根源解決痛症問題，並協助患者恢復身體機能，標本兼治地徹底擺脫痛症復發的困擾，重拾健康。
由於每人的痛點及成因不同，RDS會按個別狀況制定精準的治療組合，當中會採用多項獨創手法以及具備美國FDA和歐盟CE認證的國際高端儀器和專利技術，修復痛患、去瘀排酸，同時能夠長久強化機能，大幅減低痛症復發的機會，對肩周炎（五十肩）、肩頸痛、腰背痛、關節痛、膝關節痛、坐骨神經痛、足底筋膜炎、網球肘及彈弓手等痛症的療效尤其顯著。
「RDS極速去痛技術」擁有超過十萬次的成功實證，包括多位名人用家，其中藝人黎芷珊更誠意推介RDS。黎芷珊工作忙碌，加上工餘時經常以不良姿勢低頭使用手機，令她長期受腰背痛和肩頸痛困擾，夜不成眠，精神更因此變差，嚴重影響工作和生活。她曾經試過不同的方法，但都未能改善痛症，直至她展開RDS療程，最終成功擺脫痛症；而療程期間，運動科學顧問亦糾正了她日常不良的姿勢。
療程分三步 根治痛症同時全面提升身體機能
RDS療程分為R、D及S三步曲，分別是「Restore（修復痛患）」、「Detox（去瘀排酸）」及「Strengthen（強化鞏固）」。第一步是Restore，先修復炎症及肌肉和筋骨的傷患，從而消除痛楚。透過找出核心痛點，針對性作出治療，便能達至精準而快速的療效，將痛症逐一消除。Restore程序另一項特別之處在於運用科研生物電流，啟動人體的自我修復功能，透過循環系統帶走發炎物質，從而紓緩痛症，並調整身體機能。
第二步是Detox，透過促進血液循環，達至消腫止痛的效果。中醫有「血不通則痛，氣不通則腫」的說法，意思是經絡氣血不暢通就會產生腫痛。Detox程序利用專業儀器，配合專屬手法和配方，在指定的經絡位置進行溫熱理療，從而疏通經絡、行氣活血，再活血化瘀，最後化瘀更新。這個程序能促進身體的排毒和排酸機能，進一步消除痛症，並增強免疫系統。
最後一步是Strengthen，著重強化肌肉及鞏固關節活動能力。要預防並減低痛症復發的機會，最有效的方法是強化組織機能。這個程序採用經美國FDA及歐盟CE認證的專利強力電磁波，透過特定頻率和強度，觸發肌肉收縮和放鬆。
與此同時，Strengthen程序還包含一項獨創手法，能有效地鍛鍊日常較欠缺運動和相對較弱的肌肉，增加筋腱質量和彈性，預防肌肉組織過度緊張所引發的酸痛麻痺。當深層細微肌肉經過強化後，可以更有效地發揮保護關節的作用，降低平日受傷的風險。
ANKH機能再生研發集團專注解決痛症
ANKH 機能再生-痛症健康集團成立於2007年，由註冊中醫師、運動科學顧問、營養師、健康顧問及理療師等專業團隊組成，為顧客提供全面的消痛服務。集團更是香港第一間獲得由香港醫護學會及西醫工會會董頒發「最受醫護人員信賴 痛症治療品牌大獎」的企業，是痛症治療範疇可靠之選。除了獨創的RDS技術之外，ANKH亦致力於不斷提升療程的速度和效果，因此近年成立了「極致效果部（Performance Max Department）」，搜羅世界各地最好的消痛技術，專注研究更快速、更有效的痛症治療方法。
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