腰痛｜腎功能變差易腰痛、膝腿無力？中醫教5大穴位自救緩解疼痛

腰痛原因百百種，如果不對症下藥，腰痛就會反覆發作。台灣中醫師賴睿昕將腰痛分為結構性與內傷型，結構型腰痛就是常見的椎間盤突出、脊椎滑脫、腎結石等，而內傷型的腰痛就屬於西醫用儀器檢查不出的腰痛，包括急性腰扭傷、筋膜發炎，腎虛，血瘀，氣滯導致的腰痛，止痛藥或肌肉鬆弛劑通常只能暫時的緩解不適症狀，但是對於病根的改善幅度有限，所以腰痛絕對要找出原因。



如果是結石引起的腰痛，疼痛位於腰部，可見隱痛、刺痛或持續性鈍痛，多在勞累後出現，常伴有肉眼血尿。腎絞痛發作時，疼痛從腰部向下腹部放射，病人坐臥不安，汗出，持續數分鐘至數小時不等，發作後或有小的沙粒狀結石排出。台灣賴睿昕醫師指出，臨床上常常使用排石方，包含川牛膝，白茅根，金錢草來處理細小的結石，如果已經成鹿角形結石，就必須考慮手術處理以改善腰痛。

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很多人姿勢不佳，也是腰的主因，人類脊椎是由7個頸椎、12個胸椎、5個腰椎、薦骨、尾椎骨連成柱狀的骨骼構造。正常情況下，頸椎和腰椎會偏向前側，胸椎則偏向身體後側，整體呈現S型的弧度，如果向前彎腰的姿勢維持過久，就會使S型變形，脊椎需要多餘的力量支撐，因此導致疼痛。台灣賴睿昕醫師提醒，要預防和改善腰痛，平時要特別注意站姿，下巴微頷、兩肩放鬆，肚子向內縮、臀部肌肉向上拉提，兩膝打直並把重心放在腳步拇趾根部。從側面觀察時，耳朵、肩膀、腰骨、膝蓋、腳踝的前側應成一直線，這樣的站姿才能讓脊椎呈現自然的S型。

而中醫在治療這類型的腰痛，大多會處理臀部的問題，上樑不正下樑歪，臀部上的梨狀肌常常是反覆腰痛的病因，所以很多腰痛可以透過放鬆臀部肌肉來緩解，中醫常常針灸環跳穴處理腰痛，如果民眾無法針灸，通常建議用拳頭敲打環跳穴來紓緩腰痛。

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在X光與MRI的檢查下沒有出現異狀，就是中醫所謂內傷型的腰痛，賴睿昕醫師解釋，包含氣滯血瘀導致循環不良、柔軟度不好引起的腰痛，若血液循環不良，大腦就會對該部位的肌肉發出「不能再伸展、不能再彎曲」的指令。只要血液循環變好，肌肉就會變得更柔軟，因肌肉僵硬引起的腰痛也能隨之改善。

而所謂的腎虛腰痛，其實代表就是身體機能衰退引起的腰痛，在中醫的觀念裡，認為腎為先天之本、生命之根，腎這個臟腑功能變差可能會有腰痛、症狀以痠軟為主，伴膝腿無力，勞累時，更會加重，可用補腎壯骨中藥如杜仲、續斷、骨碎補等中藥調理。

面對上述不適症狀，在中醫治療上，除了透過藥物調理體質外，中醫治療痛症也常合併灸療來輔助改善。至於炙療指的是在人體特定部位通過點燃艾火，加以燻烤、刺激，以達到防病治病目的的傳統治療方法。適度進行能發揮溫經散寒、溫通經脈、活血化瘀、通痹止痛的好處，達到調和氣血、疏通經絡平衡的作用。

利用家家戶戶必備的吹風機，適度吹拂肩頸周遭穴位；透過風筒的熱風在一定範圍內溫熱穴位周邊皮膚，也能發揮類似艾灸的溫熱原理。

緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）

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一、命門穴

位置：在脊柱上，肚臍的正後方，按壓有凹陷處。

二、腎俞穴

位置：命門穴旁邊1.5寸（二橫指）處，左右各有一個穴位。

三、腰陽關穴

位置：後正中線第四腰椎（十六椎）棘突下凹陷處，約與髂嵴相平。

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四、腰眼穴

位置：在腰陽關穴水平兩側，約3.5寸（四橫指多一點）的凹陷中，左右各有一個穴位。

五、委中穴

位置：膝關節後面膕窩橫紋正中點處，即膝彎中央。如果找不到穴，就直接吹你最痠脹的那個區域，但民眾在實際運用風筒進行溫炙時，一定要注意下列5點，適度使用較有保障：

要點1：嬰兒或無法清楚表達感覺的人不適合使用。

要點2：神經感覺遲鈍的病患不適合（如糖尿病周邊神經造成的感覺遲鈍）。

要點3：肌膚薄弱的地方不適合，例如，臉部、眼睛等部位。

要點4：皮膚有傷口、感染、發炎的時候不適合。

要點5：特殊體質或孕婦應諮詢醫師使用。



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