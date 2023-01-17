恐慌症｜李珊珊突然停更社交網 女性患症機會高1倍 6種食物抗焦慮

李珊珊在18歲時勇奪1996年以參加香港小姐競選，成為四料冠軍，入行後工作機會不斷，曾參演拍攝多部大熱劇集，更試過用真蛇拍攝寫真集，展現九頭身完美身型，堪稱經典之作。不過，李珊珊自2005年開始消失在幕前，更不時傳出她患腦瘤、抑鬱症的消息，直至2019年公開剖白患上恐慌症的經歷，近年狀況看似好轉，怎料她在近日竟突然宣佈將會停止更新社交平台。



李珊珊為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」。（影片截圖）

現年45歲的李珊珊在今年元旦日突然宣佈將會停止更新社交媒體，她發文表示，「總覺得……是極艱鉅的一年。這份『 總覺得 』，不是憑空想像，而是從生活上的觀察，及人生閱歷中累積得來。因此，擁有強壯的體魄，才能在最壞的時代急流勇進。具備強健的身心，才可在最好的時代達到夢想。所以，將時間、精神、體力，比過往更進取的方式，以首位投放在身體上」。

她指由於自己經營微博、臉書以及Instagram多年，與許多好友和密友都有互相關注，為免大家擔心，因此出文是為了解釋停止更新的原因以掃除不必要揣測，又祝福大家平安喜樂，「好友們，不用擔心我的块擇。陌生人們，繼續陌生下去各不相干。未來一年，大家平好喜樂，復常日子重臨，我會更新的」。

李珊珊突然宣布停止更新所有社交平台。（IG@13leesansan）

李珊珊在去年7月就曾在ig上自揭身體出現問題，之後幾乎半個月就要覆診一次，她還會在社交平台記錄低每次回家的心情。

李珊珊每次睇完醫生都會出Post分享心情：

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現今社會大多數人生活繁忙，容易累積壓力，起初可能只是出現一些小毛病，如頭痛、善忘、容易緊張、難於入睡、不能放鬆等，如果經年累月都是這樣，身體機能便負荷不了，便會出現各方面的問題，而其中一種常見而又被人忽略的症狀的是驚恐症。而作為藝人一方面要應付工作，另一方面又要面對大眾的目光，壓力更加是超乎常人所能想像，近年來亦不時能聽到藝人們傳出曾恐慌症發作的消息。

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驚恐症是焦慮症的一種，患者會不時「恐慌突襲」(panic attack) 發作，即一個人突然無故感到身體明顯不適，並產生強烈的恐懼反應，影響日常的工作及生活。據統計香港約有4％人曾出現驚恐症症狀，即全港約有27萬人曾試過驚恐發作。

驚恐症成因主要從4個方面：

1. 遺傳



驚恐症患者直屬親系有4成機會患上驚恐症

2. 思考模式



負面及焦慮的思考模式例如過份高估問題的嚴重性、注意力聚焦在具威脅性事件

3. 環境因素



童年時遇到傷痛經歷如父母離異、性侵犯或虐待等

3. 生理因素



腦部血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明原因下出現

慢性病患者﹕四分之三驚恐症病者本身患有至少1種慢性病，例如糖尿病或抑鬱症

女性患有驚恐症的機會是男士的兩倍

根據全世界的調查，女性出現驚恐症的情形比男性高出1倍以上，比例大約是2：1。據推測，女性機率比較高的原因可能是個性上比較敏感、杞人憂天、完美主義，女性自律神經反應也確實比男性敏感。

6大食物穩定情緒（按圖了解👇👇👇）

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防止焦慮恐慌！「6大食物」穩定情緒

情緒容易焦慮緊張，跟日常飲食也有很大的關係，例如咖啡因、炸物、甜點等加工食品，都會讓人愈吃愈焦慮。平時可以多攝取以下食物，有助穩定情緒。

1. 維他命D

維他命D缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

2. 礦物質鈣

放鬆肌肉舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、腐皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

3. 礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經，除此之外也能提升睡眠品質，平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉，就能補充足夠的礦物質鎂。

4. 色胺酸

製造快樂荷爾蒙的血清素，改善大腦壓力；牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色胺酸。

5. 維他命B雜

維持神經系統運作，是人體重要的維他命之一，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

6. OMEGA-3脂肪酸

減緩抑鬱、延緩腦部退化。食物中深海魚如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙甸魚等，或是藻油、亞麻籽油中也有豐富的OMEGA-3脂肪酸。

▼驚恐症症狀：（按圖 👇👇👇）