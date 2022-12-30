驚恐症｜女性比男性容易患恐慌症？6大食物穩定情緒紓緩壓力

驚恐症（又稱恐慌症）是焦慮症的其中一種，是一種常見的慢性精神疾病，常見於自律神經比較敏感，對於正常人可以忍受範圍內的一點壓力、刺激，會有較敏感反應的人就容易恐慌。



哪些人容易得驚恐症？

根據全世界的調查，女性出現驚恐症的情形比男性高出1倍以上，比例大約是2：1。據推測，女性機率比較高的原因可能是個性上比較敏感、杞人憂天、完美主義，女性自律神經反應也確實比男性敏感。

6大食物穩定情緒（按圖了解👇👇👇）

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防止焦慮恐慌！「6大食物」穩定情緒

情緒容易焦慮緊張，跟日常飲食也有很大的關係，例如咖啡因、炸物、甜點等加工食品，都會讓人愈吃愈焦慮。平時可以多攝取以下食物，有助穩定情緒。

1. 維他命D

維他命D缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

2. 礦物質鈣

放鬆肌肉舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、腐皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

3. 礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經，除此之外也能提升睡眠品質，平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉，就能補充足夠的礦物質鎂。

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4. 色胺酸

製造快樂荷爾蒙的血清素，改善大腦壓力；牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色胺酸。

5. 維他命B雜

維持神經系統運作，是人體重要的維他命之一，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

6. OMEGA-3脂肪酸

減緩抑鬱、延緩腦部退化。食物中深海魚如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙甸魚等，或是藻油、亞麻籽油中也有豐富的OMEGA-3脂肪酸。

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當出現驚恐症症狀時，應儘速至身心科就診，讓專科醫師診斷，由醫師安排最適切的治療方式，不要延誤而錯失治療先機；並在症狀穩定後，調整自己的生活作息，與養成良好的生活習慣，即可減少再次復發的機會。

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