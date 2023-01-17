飲酒｜男子醉倒證實不治 酒精過量十大症狀 6條問題自測酒精上癮

近日，一名中年男子疑似在參與公司團年飯時高興飲酒，隨後事主醉倒在太子聯合廣場一所酒樓偏廳內，直至早上職員收拾時才被發現，而且不省人事，於是報警處理，救護員到場證實已當場不治。



中年男子參與公司團年飯疑「飲大咗」，醉倒太子聯合廣場1間酒樓偏廳內，直至今（15日）早職員收拾時發現事主不醒人事報警處理，救護員到場證實他已當場不治。（鄭嘉惠攝）

15日上午7時21分，警方接獲彌敦道760號聯合廣場百好名宴職員報案，指發現1名男子倒臥酒樓偏廳內。救護員到場證實事主不治。警方經初步調查，相信姓李事主（47歲）任職三行裝修工人，14日事主參與公司團年飯，與同事們開懷暢飲，紅酒、烈酒一飲而盡。事主酒醉倒於偏廳內，同事們陸續離開。直到今早早茶已開，酒樓職員進入偏廳收拾時，驚覺事主不省人事，報警揭發事件。

據鄰居稱，身材高瘦的死者從事地盤散工，平日早出晚歸，為人嚴肅寡言，有時會在樓下食店飲酒，不時買幾罐啤酒回家暢飲，亦有吸煙習慣，向來煙不離手，但不知他身體是否有病痛。該鄰居又說得知今早曾有警察到死者住所調查，但對死者在酒樓飲酒昏倒後未被發現感驚訝。

何謂酒精過量?

當血液中的酒精過多，而使控制基本生命支持功能（例如呼吸、心率和體溫控制）的腦部區域開始停止作用時，就會發生酒精過量。酒精過量的症狀包括精神錯亂、難以維持清醒、嘔吐、癲癇、呼吸困難、心跳緩慢、皮膚濕黏、無胃反射（可防止窒息）等遲鈍反應，以及體溫極低。酒精過量會導致永久性腦部損傷或死亡。

酒精過量的重要徵象和症狀

1. 精神混亂、恍惚



2. 難以保持清醒或無法醒來



3. 嘔吐



4. 癲癇



5. 呼吸緩慢（每分鐘呼吸低於 8 次）



6. 呼吸不規則（兩次呼吸之間超過 10 秒）



7. 心跳速率減慢



8. 皮膚濕黏



9. 反應遲鈍，例如無作嘔反射（可防止窒息）



10. 體溫極低、膚色發青或蒼白



酒精不存在「安全」的飲用水平

酒精本是一種致癌物，世界衞生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）早於2007年已把酒精列為「令人類致癌」（第1組）的食品，而且至目前為止，世衞並沒有發出任何健康飲酒的指引，故此酒精本身並不存在「安全」或「無害」的飲用水平。

另外，酒精對健康構成的危害是持續的，即是說人們飲越多酒，要承受酒精相關危害的風險便越大。一般而言，當飲酒的習慣已經導致其認知上、行為上、身體上、社會功能或人際關係上出現障礙或損傷，便可以判斷有酗酒的風險。

不過，長期飲酒並不一定有酗酒，重點是飲酒這回事是否已變成上癮的行為。如果有懷疑，可回答以下問題，檢測自己是否有酗酒問題：

1. 是否經常性飲醉酒？

2. 是否頻頻出現宿醉？

3. 是否會刻意向其他人隱瞞飲酒份量？

4. 是可認為飲酒才能盡興？

5. 飲酒後是否會出現「斷片」？

6. 曾因酒精而導致自己在學業或工作上出現問題？



假如上述問題有1-2條的答案為「是」，則身體已有可能出現酗酒問題。當中，酗酒亦可細分為4個級別

危險飲酒 (程度較輕)



飲酒模式(飲酒的數量或場合)會令飲酒者陷入危險，但尚未意識到他的飲酒行為會引致的負面後果。

問題性飲酒 (程度輕至中)



飲酒人士已出現因飲酒行為所導致的負面後果及影響。

酒精濫用 (程度中至嚴重)



飲酒人士在過去一年開始在社交及人際關係上出現問題，甚至因飲酒而影響工作、學業或家庭。此外，飲酒人士這時亦有可能因飲酒而觸犯法例，或知道酒精有害健康但仍繼續飲酒。

酒精依賴 (程度嚴重)



飲酒人士會寧願放棄社交、學業、工作，甚至家庭等，也要長時間飲酒，並會不斷增加酒量才滿足。如偶爾減少飲酒，身體會出現出汗、心跳、手震、失眠、作嘔、幻覺、焦慮及抽搐等症狀，曾經嘗試控制或停止飲酒卻不成功。

酒精直接損害肝臟 埋脂肪肝伏線

據香港中文大學過去一項研究發現，本港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高，而酗酒正正就是導致脂肪肝的成因之一，這類的脂肪肝亦被稱為酒精性脂肪肝。由於酒精及其衍生物乙醛可使肝細胞反覆發生脂肪變性、壞死和再生，對肝臟有直接傷害，繼而導致肝臟出現一系列包括脂肪肝等酒精性肝病。

一般而言，脂肪肝的症狀均相當輕微，當中包括：

．食慾不振

．腹脹

．噁心

．右上腹有壓迫感

．感覺疲倦及虛弱



由於這些病徵相當常見，患者一般僅以為自己精神不佳或生活壓力太大所致，但當出現明顯症狀時往往已經病入膏肓，令病情已從脂肪肝慢慢惡化成肝硬化，甚至肝癌。而當出現以下症狀時，更意味著患者的肝功能已逐漸衰退：

．皮膚及眼睛泛黃

．尿液呈深色

．腿、足及腹部腫脹

．容易出血及出現瘀斑



故此，市民應時常注意肝臟健康，例如減少飲酒、注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染、避免服用不必要的藥物及成藥，同時應該保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會。

▼同場加映，5個肝臟求救警號：（按圖看清👇👇👇）：